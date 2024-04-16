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情侶夜衝約會好去處！激推台中「3間夜景咖啡店」不踩雷

聯合新聞網／ 七分之二的探索
圖 / 七分之二的探索
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大學生小情侶們晚上不知道去哪裡約會？還在曖昧的朋友還在思考要去哪裡浪漫嗎？這次七分之二的探索在這邊分享 3 間約會必去的台中夜景咖啡廳，交通、環境、景觀視野和價格都一次告訴你，絕對不用怕踩雷。


1.MITAKA 3e CAFE

圖 / MITAKA 3e CAFE
圖 / MITAKA 3e CAFE

圖 / MITAKA 3e CAFE
圖 / MITAKA 3e CAFE

🏠地址：台中市沙鹿區東晉東路731號

🕰營業時間：週二至週五 17:00-00:00，六日 16:00-00:00，週一公休

MITAKA 3e CAFE 又被稱為「龍貓咖啡」，為在台中弘光科大附近，店內走日系風格，有許多龍貓相關的佈置和日本雜貨小物，非常容易讓顧客少女心爆發。另外，專屬空間供團體預約，想要約一群姊妹或朋友來聊天也不是問題！而且咖啡廳有提供停車位，不管是騎車或開車都很方便。

說到夜景的 View，可以看到大肚溪甚至更遠的火力發電廠，制高點上一望無際。此外，因為 MITAKA 3e CAFE 園內有種植許多落羽松，秋季時除了可以賞日落和夜景，還可以觀賞落羽松。飲食的部分，店內提供自家烘焙的咖啡豆和濾掛咖啡，拿鐵類熱飲幾乎每杯拉花都不一樣，跳箱吐司也超級有名！適合喜歡拍照的朋友來打卡體驗。


2.滔月景觀咖啡廳

圖 / 滔月景觀咖啡廳
圖 / 滔月景觀咖啡廳

圖 / 滔月景觀咖啡廳
圖 / 滔月景觀咖啡廳

🏠地址：台中市沙鹿區台灣大道六段612巷168號

🕰營業時間：18:00-01:00，週二公休

滔月景觀咖啡廳鄰近台中都會公園，要前往店家的路途中有一小段山路。餐廳分為室內、室外及餐酒館區，室外有分一樓跟二樓，總共約可以容納 50 人左右。食物提供各種肉類套餐、火鍋、義大利麵、沙拉及飲料，食物價位約在 $200-$800 不等，算是提供非常多飲食選擇的夜景發啡廳。

最重要的是，滔月景觀咖啡廳位在光害較少的山上，讓顧客可以 270 度的俯瞰台中海線夜景，真的很療癒。而且店家在每桌皆有配置一盞小夜燈，真的很貼心。另外，戶外除了有大草皮、景觀藝術外，也有設置溜滑梯讓小孩放電。適合情侶、小家庭或幾個朋友們，一起來吃個飯，再欣賞夜景。


3.啡文學 龍井店

圖 / 啡文學 龍井店
圖 / 啡文學 龍井店

圖 / 啡文學 龍井店
圖 / 啡文學 龍井店

🏠地址：台中市龍井區中埠路

🕰營業時間：週日至週四 18:30-02:30，週五六 18:30-03:00

2016 年更換新址後的啡文學整體店家空間大升級，不但座位也比以前來得多，停車場有兩區讓開車族不必為了找車位苦惱。座位皆為戶外，分為上下兩層，上層座位較少，適合情侶或是四人左右的聚會，下層十分寬闊，店家使用方便移動的桌椅，可依照客人的需求幫忙調整座位，很適合一群人的聚會。

且啡文學店內設置的無臉男、巴士和相框等裝置也成為熱門的拍照 IG 打卡點，受到不少學生和上班族的青睞。

夜景部分，因遠離主要道路，儘管地勢不算高，但觀看夜景的視野比以前更遼闊，受光害影響的狀況較低，不只能欣賞夜景還能抬頭仰望星空，可說是熱門的台中夜景聖地。


除了以上 3 家必去台中夜景咖啡廳外，另有其他 5 間神秘客親自體驗，並且推薦的台中夜景咖啡廳。其中有間位在台灣大道跟中興路交界處，價格親民以外，氣氛更是適合小情侶來約會。另外，也有超好拍照的宮崎駿主題式咖啡廳，店內還有提供冷萃咖啡，適合早上來拍網美照打卡！如果你剛好住在台中，正在發愁要去哪家夜景發啡廳，或是不知道帶曖昧對象去哪裡玩耍，這篇文一定要收藏起來！

延伸閱讀>>【台中夜景咖啡廳推薦】夜衝約會必去， 8 間台中看夜景咖啡店評比

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咖啡廳 夜景 落羽松

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