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「如見」法式餐廳藍鯨漂浮展翅 視覺與味覺的藝術饗宴

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
餐廳不僅提供極致味覺享受，更是一個融合了藝術與美食的藝術空間。記者宋健生/攝影
餐廳不僅提供極致味覺享受，更是一個融合了藝術與美食的藝術空間。記者宋健生/攝影

位於台中市北屯區旱溪西路河岸旁、融合法式浪漫與藝術品味的法式餐廳「L'Art de Vivre 如見」隆重開幕。由創辦人梁朝欽Jerry與主廚許祐銘攜手打造的這間餐廳，不僅為美食愛好者提供極致味覺享受，更是一個融合了藝術與美食的藝術空間。

餐廳主打親民路線，套餐價格從1,280元起，可以邊品嚐美食、邊欣賞藝術作品，來一場視覺與味覺的藝術饗宴。

「開這家餐廳，只為了完成三個人的夢想！」梁朝欽說，餐廳賺不賺錢並不重要，重要的是它完成了主廚想開店的夢想，讓藝術家可以被世界看到的夢想，還有讓他與老饕享受吃美食的夢想。

梁朝欽說，「 L'Art de Vivre 如見」將帶來一場融合藝術、美食與品味的奇妙體驗，在此流連忘返。即日起預約母親節5月11、12日兩天午、晚用餐，每組客人贈送4吋巴斯克乳酪蛋糕一個；76席數量有限，送完為止。

梁朝欽同時也是國內知名影音與多媒體互動系統整合商博瑞歐公司的創辦人，博瑞歐成立20年來，主要作品包括台中國資圖數位典藏、七堵海洋科技博物館、台北天文館、A8轉運站長庚醫療園區國際會議廳、台南歷史博物館等互動多媒體。

另外還參與東海、中正、台大、交大及彰師大等多所大學院校的數位校園，以及全民英檢考場的建置。

從新加坡米其林名廚郭文秀的門下學成歸國的主廚許祐銘，曾經在中山招待所、裕元花園酒店等知名飯店擔任主廚，其對料理的熱愛與對法式美食的追求，成就了「L'Art de Vivre 如見」的精髓。

與此同時，餐廳創辦人梁朝欽擁有豐富的美學及藝術涵養，為了完成年輕人的創業夢想，同時基於對藝術與美食的熱情，雙方攜手打造了這個匯聚美食和藝術的獨特空間。

「如見」不僅是一間法式餐廳，更是一座藝術殿堂。餐廳以收藏於羅浮宮的勝利女神像複製品為主視覺，透過圍繞彩虹線的設計，營造勝利女神從天而降的意象，展現古希臘的美與力量，彷彿讓人置身於法國的藝術殿堂之中。

而在用餐的同時，透過玻璃窗，客人還可以一覽廚房的動靜，見證主廚許祐銘的精湛廚藝。

許祐銘從小就對料理充滿熱情，並在新加坡米其林名廚郭文秀的餐廳接受專業訓練，探索法式料理的精髓。他的料理不僅味道美妙，更注重呈現食物的層次、口感和美學，每一道菜餚都是一個故事，傳遞著情感與美好。

「Discovery探索」是主廚許祐銘設計菜單的理念，希望透過每一道菜餚，讓客人探索法式料理的魅力，了解台灣食材的美好，體驗不同季節帶來的風情。他說，食物是一種語言，每一道菜餚都是一個故事，透過美食傳遞情感，讓客人感受到生活的幸福與美好。

梁朝欽表示，北宋大文豪蘇軾是文學藝術史上罕見的全才，也是歷史上文學藝術造詣最傑出的大家之一，同時也是老饕。「如」、「見」即是出自蘇軾的墨寶。

梁朝欽表示，法國人崇尚美好生活，欣賞文化、音樂、藝術、美食和美酒，已是生活的日常。「如見」獨特的法式餐廳想要表現法國人崇尚生活的浪漫，「L'Art de Vivre」亦提供藝術家做為策展空間，體現法國人的生活藝術，營造正如所見的用餐體驗。

生活的藝術不僅僅是一種表達方式，它是健康、平衡生活的基礎。「人生若只如初見」，讓人們持續擁有當初的美好。

透過玻璃窗，客人可以一覽廚房的動靜，見證主廚許祐銘的精湛廚藝。記者宋健生/攝影
透過玻璃窗，客人可以一覽廚房的動靜，見證主廚許祐銘的精湛廚藝。記者宋健生/攝影
主廚許祐銘希望透過每一道菜餚，讓客人探索法式料理的魅力。記者宋健生/攝影
主廚許祐銘希望透過每一道菜餚，讓客人探索法式料理的魅力。記者宋健生/攝影
融合法式浪漫與藝術品味的法式餐廳「L'Art de Vivre如見」隆重開幕。記者宋健生/攝影
融合法式浪漫與藝術品味的法式餐廳「L'Art de Vivre如見」隆重開幕。記者宋健生/攝影
主廚許祐銘從新加坡米其林名廚郭文秀的門下學成歸國。記者宋健生/攝影
主廚許祐銘從新加坡米其林名廚郭文秀的門下學成歸國。記者宋健生/攝影

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