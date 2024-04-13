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台中北屯「質感咖啡廳」新開幕 四大洲精品咖啡釋放獨特香氣

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

【Old rattan coffee 荖藤咖啡 台中文心店】位在文心路四段上，距離捷運四維國小站步行約4分鐘的距離，簡約潔白的外觀搭配深褐色的室內裝潢，整體呈現出現代感的時尚氛圍。

進入店內，微橙燈光為室內染上了一層溫暖的氣息，耳邊傳來一陣陣悅耳的音樂，整體空間充滿溫馨的氛圍，不論是一個人發呆、兩個人閒聊、或是一群朋友相約談心，舒適溫馨的環境都能夠讓人放鬆下來，好好感受當下。

近幾年葡萄牙製造的工業設備，在咖啡市場上大放異彩，讓業者能透過機器將咖啡最佳風味盡情釋放，因此品牌便選用葡萄牙所製造的fiamma頂級機型Astrolab，依據4大洲義式精品咖啡豆豆種、焙度、風味特性，透過單獨調整沖煮頭、咖啡鍋爐、蒸汽熱水鍋溫度等方式，完整呈現不同產區精品咖啡豆的獨特風味。

南美洲 義式拿鐵/卡布

經典的義式拿鐵是許多人的首選，滑順的奶泡在舌尖融化，而淡雅的咖啡香直衝而上，整體比例平衡、綿密順口，在冷冷的天氣來上一杯是極緻幸福的享受。

中美洲 義式氣泡通寧

「義式氣泡通寧」有著成熟大人味的微澀尾韻，搭配濃醇義式濃縮Espresso，不僅存在咖啡本身的香氣，更帶出一種天然植物才有苦韻。入口時散發微微的酸香，其韻味停留在鼻腔裡，有點像黑麥汁或啤酒的口感，清新舒爽的氣泡通寧與咖啡交織，酸甜滋味值得細細品嘗。

大可頌-燻雞

使用大量奶油烘烤的可頌，上桌便傳來陣陣香氣，薄酥的外皮豪邁的夾入大量生菜、小黃瓜、番茄、起司等，吃起來清爽又富有層次，澎派的份量讓人一張口便差點下巴脫臼！

蜂巢蜜佐發酵奶油鮮奶吐司

店內招牌品項「蜂巢蜜佐發酵奶油鮮奶吐司」可是螞蟻人的最愛，將奶油放上烤至微焦的綿密吐司，再淋上百年傳承養蜂人家所製作的蜂蜜，香味層層堆疊，甜蜜口感直達心底，每吃一口都能感受療癒身心的魔力！

法式減糖馬卡龍

五彩繽紛的馬卡龍誰能不愛？店家精心製作減糖口味的馬卡龍，吃起來更加輕盈，除了草莓、日式抹茶等基本口味，還有薰衣草、烏龍茶梅子、玫瑰蜂蜜等獨特口味，酥鬆外皮和紮實內餡都在水準之上。

【Old rattan coffee 荖藤咖啡 台中文心店】以其獨特的風格和對咖啡品質的追求，在開幕至今短短的幾個月內，便吸引了許多尋覓高品質咖啡的顧客，舒適而放鬆的環境更讓客人們願意一再回訪，品嚐那咖啡最純粹的風味。


【Old rattan coffee 荖藤咖啡 台中文心店】

營業地址：台中市北屯區文心路四段805號

營業時間：0422415858

店家電話：08:00-21:00

粉絲專頁：https://psee.io/5d774v


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吐司 咖啡 葡萄牙

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