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北屯拉麵新勢力！精熬湯頭香濃撲鼻 創新風味「亼」刻品嘗

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

坐落在台中北屯北平路上、地處崇德路美食商圈當中的【亼拉麵】，為2024年新開幕的拉麵專賣店，憑藉著精心熬煮的湯頭風味、Q彈有勁道的爽口麵條、創意想法與設計，以及精心打造的舒適環境，不僅吸引到附近居民們前來光顧，獨樹一幟的拉麵風味也傳出口碑，瞬間引來一票拉麵控們慕名而至！

▲吸睛的外觀令不少途經此地的人駐足、好奇一番。
▲吸睛的外觀令不少途經此地的人駐足、好奇一番。

店家整體環境主打日式鄉村風格，從芒草、櫻花等元素，搭配各式各樣的和式用品、古典藝品的陳設，都是老闆夫妻倆精心刻畫而成，希望能在繁忙的都市中，打造出能讓人放慢步調、好好品味美食的好去處。

品牌推出的拉麵品項大致分為豚骨拉麵與味噌拉麵兩大類，再細分出原味、蒜味、辛味、蒜辛口味，還有融合創意想法打造出獨特口味，像是松露拉麵、干貝松露拉麵、辛蒜牛奶拉麵、科目蝦拉麵等特製拉麵，另外也有提供生食級炙燒干貝、黃金泡菜、梅酒南瓜、糖心蛋等單點品項，皆可依照個人喜好自由加點。

│科目蝦拉麵

結合時下抖音媒體潮流，全新推出的科目蝦拉麵！以招牌豚骨湯頭為基底，並將新鮮的大蝦與多種香料一同熬煮，精心熬製到蝦膏精華融入湯中，散發出獨特的香醇滋味，一口喝下，濃郁的香氣在喉間回韻不已，在口腔響起海陸雙重奏，使得拉麵吃到後來還會帶出越發鮮甜的滋味，令人驚豔！

▲融入法式料理元素的拉麵風味，值得饕客們細細品嘗。
▲融入法式料理元素的拉麵風味，值得饕客們細細品嘗。

▲超浮誇的肥美「根島生態蝦」，不吃人工飼料，只吃天然海藻長大的蝦子，鮮嫩無比的肉質與濃厚的蝦香，讓人吃得相當滿足！
▲超浮誇的肥美「根島生態蝦」，不吃人工飼料，只吃天然海藻長大的蝦子，鮮嫩無比的肉質與濃厚的蝦香，讓人吃得相當滿足！

▲2S生食級干貝，鮮甜的滋味與柔嫩口感令人愛不釋口！
▲2S生食級干貝，鮮甜的滋味與柔嫩口感令人愛不釋口！

主廚用料的湯頭與常見的每日現煮方式不同，而是採用獨家的急速冷凍方式，將湯頭的新鮮度妥善保留，避免持續滾煮之下湯頭風味變調，或需要增加調味程度變得更死鹹，反而無論何時煮都十分爽口、原味。

│松露拉麵

香氣極佳的松露拉麵是許多初次來訪的客人常點的品項，同樣採用豚骨湯底，但製作過程中有降低豚骨湯本身的濃度，讓松露的香味與之和諧勾勒出絕妙的氣息。徹底吸收湯汁香氣的炙燒叉燒肉，入口時能充分品嘗到焦香味與濃郁的湯頭風味完美結合，層次感極佳，一吃就愛上！

│精緻小菜

深受客人們喜愛的梅酒南瓜與黃金泡菜小菜。除了黃金泡菜的微酸甜口味相當開胃之外，選用新鮮南瓜搭配白酒、梅子釀製而成的梅酒南瓜也相當涮嘴，口味類似於法式小點，驚喜感十足！

▲飲品為有糖紅茶和無糖青茶，自家沖煮而成的風味更加清爽順口。
▲飲品為有糖紅茶和無糖青茶，自家沖煮而成的風味更加清爽順口。

▲吃完拉麵總想來點飯後甜點，老闆私心推薦的甜點抹茶冰淇淋，苦甜的滋味與綿密的口感，抹茶控們必點！
▲吃完拉麵總想來點飯後甜點，老闆私心推薦的甜點抹茶冰淇淋，苦甜的滋味與綿密的口感，抹茶控們必點！

品牌自籌備到開幕花了一年多的時間，從口味的測試、研發、市場設定到店面規劃、形象設計都是精心規劃而來。而【亼拉麵】店名的「亼」象徵著即刻，本身也有著集合之意，希望傳達出美味拉麵能夠號召到更多人即刻前來品味！


【亼拉麵】

營業地址：台中市北屯區北平路四段2號

營業時間：11:50–14:30、17:00–21:30

（公休日依粉絲專頁、Google地圖公布為主）

店家電話：0422360136

粉絲專頁： bit.ly/4a1mrg5


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拉麵 泡菜 鄉村風

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