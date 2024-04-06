全齡友善！ 大甲鐵砧山「桂花泉登山步道」優化 守護珍貴台灣蒲公英棲地

台灣蒲公英開花。 圖：臺中市府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】臺中大甲鐵砧山風景特定區桂花泉登山步道，是海線五、六年級生小時候遠足共同回憶，晨昏常有在地民眾於該登山步道漫步，從妙法寺進入約30分鐘就能抵達永信運動公園。

▲桂花泉步道入口。 圖：臺中市府觀光旅遊局／提供

由於步道設施已數十年未修繕，路面多處破損，雨天路徑容易造成濕滑，環境上需要維護整修，臺中市府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）為打造融合地方文化、觀光、休憩、生態與體健效益之登山步道，積極向交通部觀光署爭取經費辦理改善，重現大甲鐵砧山全齡友善休憩步道，提升基礎服務設施，讓來訪遊客體驗鐵砧山自然風情，並提供全民健康友善又安全的遊憩空間。

▲桂花泉步道－山之道。 圖：臺中市府觀光旅遊局／提供

▲桂花泉步道-林之道。 圖：臺中市府觀光旅遊局／提供

▲桂花泉步道－澗之道。 圖：臺中市府觀光旅遊局／提供

臺中市長盧秀燕致力打造大甲鐵砧山風景特定區成為臺中市民的旅遊及登山好去處，以加強營造大甲鐵砧山優質登山環境，同時觀照各年齡層大朋友小朋友的遊憩需求都要顧及，並進行環境永續及歷史記憶空間之活化串聯，步道改善採用尊重生態永續發展的理念，包含入口及空間改善、步道安全防護、新建步道及擋土設施、休憩節點設置及改善、新設休憩座椅及指標、導覽系統設置等，於今年3月底開始進場施工，並於年底完工，朝向完備之登山、親山步道旅遊目標邁進。

▲台灣蒲公英毛球果序。 圖：臺中市府觀光旅遊局／提供

觀旅局表示，由於本次施工範圍經過台灣蒲公英的棲地，風管所在施工過程用心保護它的棲地，台灣蒲公英已列入台灣紅皮書為瀕危物種，它不僅是台灣大地上的一抹亮色，更是生態系統中不可或缺的一環。

台灣蒲公英所處的生態環境與大甲鐵砧山的美麗風景相輝映，春季時，植體中央會抽出長長的花軸，展開黃色的頭狀花冠，當花凋謝後會結成毛球狀果序，且每個瘦果上附著白色絨毛，當風來的時候，果實便會隨風飄散，傳遞子嗣，且全草可藥用，所以要好好保護它們，讓它們在大自然中繼續綻放自己的美麗。

臺中市政府觀旅局長陳美秀也說，根據調研結果，由於台灣蒲公英生長棲地銳減與大量藥用採果，在10年內族群數量將減少50%，佔有面積小於100平方公里，藉由桂花泉登山步道的改善，以生態工法維護沿途林相蓊綠之秘境，讓我們的行動成為愛護自然、保護生態的最好展現。

臺中市風管所補充，鐵砧山擁有豐富的文化歷史及自然資源，將持續爭取中央補助挹注經費，積極優化區內的觀光景點、步道及遊憩設施，在施工期間請民眾務必留意自身安全，切勿闖入封閉施工區域內，以免發生危險。另也推薦大甲鐵砧山旅服中心「踏親」寵物親子餐廳，提供輕食、導覽與露營等旅遊服務，以「親子與家庭」為服務核心，提升整體休憩品質帶動地方發展，更多旅遊資訊請至「臺中觀光旅遊網」查詢。

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