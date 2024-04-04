向日葵盛開！台中最新打卡秘境 后里環保公園花海超吸睛

【旅奇傳媒/編輯部報導】台中市「讓城市幸福蛻變」不只是口號，也是正進行的美好事實。適逢春分時節，台中后里環保公園廣達1公頃的向日葵花海正盛開，台中市政府建設局（簡稱建設局）表示市民及遊客可把握春天宜人的時節外出踏青，吸收大地給予的滿滿正能量。

▲后里環保公園向日葵花海超吸睛。 圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

建設局指出，后里環保公園位於后里區南側，緊鄰大甲溪旁，是一處令人驚豔的魔法空間，遊客到后里環保公園可賞花、放風箏、野餐，公園北側有「車泊專區」，提供47個免費車泊位置，園區東南側近台中市動物之家后里園區的「寵物專區」，毛小孩可以安心盡情奔跑玩耍。公園大草皮上，廣達1公頃的向日葵花海正盛開著，目前植株高約1公尺，站在花海裡，彷彿化身花仙子，滿滿正能量的向日葵花朵映照著，讓身心靈都能得到療癒。

▲台中后里環保公園有廣達1公頃的向日葵花海。 圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

遊客可於公園周圍環狀步道漫步欣賞花海景觀，或登上花田旁小山丘俯瞰美景，從各種角度感受花卉之美；此刻園區內水池有許多不同種類及顏色的睡蓮，增添公園美麗色彩，也吸引許多攝影愛好者在此拍攝蓮花盛開的景色。此外，后里環保公園不僅有花海，也是台中市唯一一座設置車泊專區的公園，無論平日、假日，市民都可來此暫泊一宿，可將賞花及休閒合而為一，同時獲得兩種樂趣。

建設局特別提醒遊客，不論賞花或車泊請多留意自身安全，同時也勿任意踩摘、踩踏花海，保持美麗花海地景藝術。

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