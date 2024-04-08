閱樂心生活！輕奢潮旅遊台中 住悅樂旅店贈TSUTAYA BOOKSTORE消費券

悅樂旅店台中文心店以書為主題，連長頸鹿都愛閱讀。 圖：悅樂旅店／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】遠雄遊憩旗下潮旅品牌－悅樂旅店（OLAH Poshtel）創立短短三年多、已吸引百名網紅部落客推薦，此次，再度跨界與 TSUTAYA BOOKSTORE LaLaport 台中店合作，今年3/29~12/31期間，聯名推出以「閱讀」為主題的「TSUTAYA BOOKSTORE LaLaport 台中店 x OLAH 閱樂心生活住房專案」，依房客人數贈送 TSUTAYA BOOKSTORE LaLaport 台中店消費券，雙人房贈送200元、四人房贈送400元額度，入住期間可前往 TSUTAYA BOOKSTORE LaLaport 台中店購書折抵使用（退房後，消費券即失效，悅樂旅店台中站前店與文心店皆適用此專案，台中文心店雙人房平日2,O80元起，台中站前店雙人房平日2,480元起）。

▲悅樂旅店文心店以書為潮旅設計主題。 圖：悅樂旅店／提供

悅樂旅店台中站前店以「音樂」為潮旅設計廣獲好評, 而以「書」為潮旅設計主題、正在全新改裝的文心店，暑假將正式開幕亮相，入住悅樂，從入門到客房、處處可發現音樂與書籍的經典元素，在這浮躁的世代，邀旅客放慢步調、享受音樂與閱讀，用心感受台中這座城市，悅樂致贈書籍、讓旅客返家也能享受「閱樂時光」！

以消費客群而言，TSUTAYA BOOKSTORE 強調全方位的生活提案，提出「Poshtel」概念的悅樂旅店，以共享生活的輕奢潮旅的定位，雙方理念相仿、客群相符，一拍即合；此次，針對年輕客群推出「閱樂心生活」住房專案，當日系文青風遇上美系潮旅風，各具風格、同樣放鬆，可任選台中站前店或文心店體驗如到朋友家作客般的輕鬆自在，感受充滿熱情與活力的住宿體驗，再到 TSUTAYA BOOKSTORE LaLaport 台中店挑本喜歡的書，成為這趟心靈饗宴的假期紀念品！

▲悅樂旅店台中站前店客房自拍度最高的月亮裝置。 圖：悅樂旅店／提供

悅樂旅店台中站前店位於台中舊城區核心，距台中火車站步行5分鐘，涵蓋雙人、四人及特色的背包客鋪位房型，特別提供可開放非房客消費的悅樂Cafe，可品嚐特色下午茶及世界調酒冠軍為悅樂特調的「四季調酒」！

悅樂旅店台中文心店位於機能便捷的台中北屯區，距捷運崇德文心站步行10分鐘，鄰近著名的「北平路商圈」，部分房型增設浴缸設備，讓旅客充分釋放工作壓力與生活疲憊。

▲悅樂旅店台中站前店書想室邀請旅客享受閱樂。 圖：悅樂旅店／提供

▲悅樂旅店台中文心店以書為潮旅設計主題，暑假正式開幕。 圖：悅樂旅店／提供

悅樂旅店皆提供自動入住設備、全館免費 WIFI、共享單車、洗衣間、共享工作空間、閱讀區、全天咖啡茶飲供應、展演舞台、共享廚房及廚具設備等多元服務，搭配品牌標誌性的特色服務，如多國泡麵宵夜、旅行地圖、每日現作爆米花與在地零食供應；更能免費租借奶瓶消毒鍋、床圍、嬰兒澡盆、蒸臉機、肩頸按摩器、泡腳機、直播影音組合等貼心設備，邀請旅客如到朋友家作客般輕鬆自在，感受充滿熱情與活力的住宿體驗，滿足商務、家庭旅行等需求。

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