清明連假好去處！到中台世界博物館玩手作、闖關解任務

【旅奇傳媒/編輯部報導】2024年兒童清明連假共有4天，有哪些適合親子出遊的活動呢？位於南投埔里的中台世界博物館木雕分館，將於4/6 (六) 舉辦一年一度的「遊木．逛歷史」戶外教育市集。

▲「遊木．逛歷史」戶外教育市集將於4月6日兒童清假期間登場。 圖：中台世界博物館／提供

此次戶外教育市集共設置六個攤位，帶民眾體驗傳承百年的粉線工藝、彩繪木雕小鴨、木質杯墊DIY、手環編織，還有生態導覽、博物館展件任務等豐富活動，館方特別設計集章卡，讓民眾以闖關集章的方式完成任務後，還能獲得豐富獎品。

▲鑒於2021年活動民眾反應熱烈，館方提供的500份集章卡索取一空。如今睽違兩年後，再度舉辦，歡迎大小朋友一同來手作「逛歷史」。 圖：中台世界博物館／提供

在活動當天，除了免費體驗攤位活動外，憑活動貼紙或集章卡也能免門票入館參觀中台世界博物館本館與木雕分館。攤位現場還設置活動主視覺牆，提供民眾打卡拍照送好禮，完成所有集章任務的前3名參加者，還有機會獲得精美文創商品！

趁著連續假期，全家大小一同到博物館參加教育市集，玩手作、解任務，透過寓教於樂的方式認識木雕技藝與佛教藝術。更多活動資訊請至「中台世界博物館」官網及臉書查詢。

「遊木．逛歷史」戶外教育市集

・時間：4/6(六) 10:00~17:00

・地點：中台世界博物館木雕分館（南投縣埔里鎮中台路6號）

・費用：活動免費，當日憑活動貼紙或集章卡，還可入兩館(本館、分館)參觀

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