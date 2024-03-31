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彰化鹿港創意蔬食！醬烤酥鰻魚、紅燒獅子頭顛覆你的味蕾

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

【輕輕的 Softly 蔬食簡餐咖啡廳】位於鹿港龍山寺後方巷弄內，店家在此開業半年，本身茹素多年的創辦人深感鎮上的蔬食餐廳稀少，因此打造了這間溫馨的用餐場所，店家以木質調的裝潢搭配豐富的綠色植栽，營造出舒適又療癒的氛圍，並提供各種精心製作的蔬食美味。

▲餐廳內的每個細節與巧思都是由老闆親自發想與設計。
▲餐廳內的每個細節與巧思都是由老闆親自發想與設計。

▲豐富的藏書與咖啡香陪你度過愜意時光。
▲豐富的藏書與咖啡香陪你度過愜意時光。

▲醬料、茶水自助區。
▲醬料、茶水自助區。

店家提供的餐點項目別出心裁，涵蓋了特色定食、輕食、拉麵、甜品和飲品等，沒有使用二次加工素料、高湯粉、調理包，取而代之的是純手工菜品、自家水果酵母烘焙點心等天然食材香氣，絲毫沒有任何素料味，令人驚艷於蔬食餐點也能如此美味。

▲玻璃櫃裡擺放多款手作甜點。
▲玻璃櫃裡擺放多款手作甜點。

醬烤酥鰻魚

鰻魚也能做成蔬食？，店家以燒烤的豆皮包裹素鰻魚，透過原型食材仿製出炸鰻魚的口感，外皮酥脆、內裡綿密的滋味與特製燒烤醬十分契合，精緻的套餐組合讓人跳脫了以往對於素食的印象！

▲店內的飯食套餐均會附上前菜沙拉、兩樣配菜、主廚濃湯、五穀紫米飯、主廚甜湯、飲料，一餐下來極富飽足感。
▲店內的飯食套餐均會附上前菜沙拉、兩樣配菜、主廚濃湯、五穀紫米飯、主廚甜湯、飲料，一餐下來極富飽足感。

紅燒獅子頭

店家使用蔬菜跟豆腐手工製成入口即化的獅子頭，搭配上蘊含白菜、髮菜和紅蘿蔔等各種精華的鹹香羹湯，晶亮的色澤和誘人的香氣讓吃過的人都屢屢驚豔。

特製鮪魚沙拉貝果

除了定食套餐外，店內還有多款輕食組合可供挑選。店家以自家培養酵母製作出的藜麥貝果，包裹住特製全素鮪魚沙拉，使每一口都是Q彈口感和獨特風味的完美結合，搭配大量蔬菜跟炸杏鮑菇吃起來十分有飽足感。

▲凡點美式輕食均會附上兩樣配菜、前菜沙拉及薯泥沙拉、主廚濃湯、主廚甜湯、飲料等。
▲凡點美式輕食均會附上兩樣配菜、前菜沙拉及薯泥沙拉、主廚濃湯、主廚甜湯、飲料等。

▲吃美食也別忘了來杯香濃拿鐵喔！特選綜合豆與香醇牛奶調配的幸福滋味，讓人一喝就愛上。
▲吃美食也別忘了來杯香濃拿鐵喔！特選綜合豆與香醇牛奶調配的幸福滋味，讓人一喝就愛上。

【輕輕的 Softly 蔬食簡餐咖啡廳】不只能內用，現在平日也有提供外帶蔬食便當，全素精緻的便當菜色以及手工菜無素料的用心，希望大家在外都能吃得健康又安心！


輕輕的 Softly 蔬食簡餐咖啡廳

店家地址：彰化縣鹿港鎮龍山里金門巷62號

店家電話：047786808

營業時間：09:00-20:30(週二公休)

粉絲專頁：https://bit.ly/4acY5zO


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咖啡廳 蔬食 鰻魚

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