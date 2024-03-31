彰化鹿港創意蔬食！醬烤酥鰻魚、紅燒獅子頭顛覆你的味蕾
【輕輕的 Softly 蔬食簡餐咖啡廳】位於鹿港龍山寺後方巷弄內，店家在此開業半年，本身茹素多年的創辦人深感鎮上的蔬食餐廳稀少，因此打造了這間溫馨的用餐場所，店家以木質調的裝潢搭配豐富的綠色植栽，營造出舒適又療癒的氛圍，並提供各種精心製作的蔬食美味。
店家提供的餐點項目別出心裁，涵蓋了特色定食、輕食、拉麵、甜品和飲品等，沒有使用二次加工素料、高湯粉、調理包，取而代之的是純手工菜品、自家水果酵母烘焙點心等天然食材香氣，絲毫沒有任何素料味，令人驚艷於蔬食餐點也能如此美味。
醬烤酥鰻魚
鰻魚也能做成蔬食？，店家以燒烤的豆皮包裹素鰻魚，透過原型食材仿製出炸鰻魚的口感，外皮酥脆、內裡綿密的滋味與特製燒烤醬十分契合，精緻的套餐組合讓人跳脫了以往對於素食的印象！
紅燒獅子頭
店家使用蔬菜跟豆腐手工製成入口即化的獅子頭，搭配上蘊含白菜、髮菜和紅蘿蔔等各種精華的鹹香羹湯，晶亮的色澤和誘人的香氣讓吃過的人都屢屢驚豔。
特製鮪魚沙拉貝果
除了定食套餐外，店內還有多款輕食組合可供挑選。店家以自家培養酵母製作出的藜麥貝果，包裹住特製全素鮪魚沙拉，使每一口都是Q彈口感和獨特風味的完美結合，搭配大量蔬菜跟炸杏鮑菇吃起來十分有飽足感。
【輕輕的 Softly 蔬食簡餐咖啡廳】不只能內用，現在平日也有提供外帶蔬食便當，全素精緻的便當菜色以及手工菜無素料的用心，希望大家在外都能吃得健康又安心！
店家地址：彰化縣鹿港鎮龍山里金門巷62號
店家電話：047786808
營業時間：09:00-20:30(週二公休)
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