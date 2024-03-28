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「宮亭」風美味超精緻！台中特色美食「九宮格菜色」等你來嘗

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

位於台中北區、地處一級美食戰區崇德路上的【宮亭御膳九宮格料理】為去年5月在現址盛大開幕的特色料理餐廳，過去品牌曾在太平地區經營以外帶為主的美食商家，後在多方元素的促進下才有了如今的精緻店面，極具特色的中式九宮格料理更是獨樹一格，一開張便成功吸引了許多饕客們前往品味一番。

店內整體環境寬敞舒適，明亮的採光與良好的燈光氛圍，將質感的桌椅擺設與沉穩色調的牆面點綴出暖心的色調，木質調的餐桌與符合人體工學的沙發座椅，每一處都能感受到店家的用心，令前來用餐的客人都能擁有暖心的用餐體驗。

店家提供的餐點品項多元，除了招牌的宮亭御膳九宮格料理套餐之外，還有推出豚肉套餐系列、牛肉套餐系列、魚肉套餐系列、雞肉套餐系列、精緻套餐系列五大類，另外還有提供各式主食、小物、飲品的單點選項，每日推出的九宮格菜色都是店家自製，絕不使用現成品，只為讓客人品嘗飽含誠意的美味。

宮亭御膳－九宮格料理

身為當家招牌的宮亭御膳－九宮格料理，自開幕到現在一直想有高人氣，每日現炒的豐富菜色搭配，均會不定期隨機調整，除了不時能嘗到特製的水果、甜點之外，偶而還會吃到大廚的私房菜色，帶給客人一份偶然的驚喜感！

宮中椒寵佐麻雞

廣受好評的宮中椒寵佐麻雞，在酸度、辣度均在原始風味上融入了台灣人的口味，現點現炸的炸雞搭配特調的辣椒風味，每一口都值得細細回味！

飄香品酒燉牛肉

愛吃牛肉的朋友不容錯過的飄香品酒燉牛肉！選用新鮮牛腩肉以紅酒細火慢燉而成，徹底入味的牛肉不僅吃起來口感飽滿，還香氣十足！

梨花帶雨麻油松板豬

聽到梨花帶雨通常會聯想到哭泣的行為，而這道梨花帶雨麻油松板豬真正意義上實現了何謂好吃到令人流淚！嚴選新鮮松阪豬肉搭配多項中藥材燉煮，豬肉嘗起來肉質鮮嫩無比、藥香味滿分，湯頭部分更是溫潤順口，令人欲罷不能。

除了上述的幾份主食以九宮格料理為搭配為主，下列的主食品項還可協助想換點口味的饕客們，客製化成精緻套餐的選擇，變化性極佳！

▲近期新推出的典藏御賜宮保雞丁，吃起來帶點令人驚喜的辣度與口味，嗜辣者們必點！
▲近期新推出的典藏御賜宮保雞丁，吃起來帶點令人驚喜的辣度與口味，嗜辣者們必點！

▲精選新鮮挪威鯖魚現點現烤，搭配精緻小菜、湯品組成的貴妃御用鹽烤鯖魚套餐。
▲精選新鮮挪威鯖魚現點現烤，搭配精緻小菜、湯品組成的貴妃御用鹽烤鯖魚套餐。

▲由老闆娘親身品味、特意選用的台灣茶葉自家沖泡而成的冷泡茶，解渴止膩的最佳首選。
▲由老闆娘親身品味、特意選用的台灣茶葉自家沖泡而成的冷泡茶，解渴止膩的最佳首選。

【宮亭御膳九宮格料理】從過去的外帶專門店到如今好評不斷的餐廳規模，都是經由店家一步一步累積而來，不走過於誇張華麗的風格，主打實在、溫馨的同時，還能讓饕客們在料理中品味到奢華的美味。


【宮亭御膳九宮格料理】

營業地址：台中市北區崇德路一段510-1號

營業時間：11:00–14:00（最後點餐13:30）

17:00–20:00（最後點餐19:30）（周日公休）

店家電話：0970136777

粉絲專頁：bit.ly/4ch834X


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