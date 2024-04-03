省機票錢！隱藏巷弄的「日式廣島燒」專賣溫馨小店 想吃建議早點到

友鐵廣島燒專門店是隱藏在台中後火車站附近的巷弄溫馨小店，會知道友鐵廣島燒是老妹告知的，想不到道地日式廣島燒在台中也吃得到，Google 評論還有 4.6 高分感覺很好吃，就約著姐妹們一起來友鐵吃看看啦！對了！友鐵廣島燒專門店目前不接受預約，想來吃可以早點到餐廳比較有座位。

【友鐵廣島燒專門店】

電話：04 2222 0788

地址：401台中市東區大勇街75-1號

營業時間：中午12:00-15:00；晚上17:00-21:00

公休日：週一

友鐵廣島燒專門店 FB 粉絲頁

友鐵廣島燒專門店 地址位置

友鐵廣島燒專門店地址是「台中市東區大勇街75-1號」，從台中後站走過來約6分鐘，位置在大魯閣新時代旁的小巷內，跟花囍家、熬匠、信兵衛手作丼飯壽司大勇町二代目是同一條路。

友鐵廣島燒專門店 用餐環境

友鐵廣島燒專門店餐廳環境不大，用餐座位分成：可以近距離欣賞廚師手藝的「吧檯區」與2人座、4人座的「座位區」，最多約可容納20多人。

廣島燒的特色之一，就是會加入炒麵與煎蛋、麵糊、配料層層堆疊，製作小有難度、口感豐富。

友鐵廣島燒專門店 菜單

友鐵廣島燒專門店菜單如下，單一份廣島燒依口味不同價位在280-400元之間，可加價100元升級套餐附「茶碗蒸、毛豆、韓國泡菜 3 選一+飲料x1」。(菜單價格需另加一成服務費)

友鐵廣島燒專門店 餐點菜色

加價100+10%元升級套餐附(茶碗蒸、毛豆、韓國泡菜 3 選一+飲料x1)。飲料選了冰涼微甜的可爾必思；茶碗蒸是點給小孩吃的沒吃到。

雞肉丸子，一份260+10%元。雞肉丸子內餡有加入細碎的雞軟骨，口感紮實豐富且微帶湯汁，涮上鹹香醬汁再沾點滑順蛋液，還蠻好吃的。

明太子廣島燒，一份360+10%元。點餐的時候問店員「哪個廣島燒最美？」店員推薦「明太子廣島燒」我就點了很隨性。

底層是餅皮，中間餡料除了炒麵，還有高麗菜絲、豆芽、豬肉…等食材，最上面再舖一層蛋皮涮醬。有附小鏟子自己切來吃。味道主要是甜鹹的廣島燒醬配美奶滋，以及中間鹹香的明太子魚卵，咀嚼時口感最明顯是炒麵麵條，高麗菜絲、豆芽也蠻有存在感，層次豐富很有特色。

月見廣島燒，一份320+10%元。醬料味道一樣是廣島燒醬+美乃滋，如果吃重口味，覺得不夠桌上都有可以自行再調整，加上半熟蛋與滿滿蔥花，吃起來更爽口。

章魚廣島燒，一份360+10%元。美乃滋+柴魚片剛入口有種在吃章魚燒的錯覺，但後續麵條、青菜、餅皮陸續出現又回到廣島燒的口感，Q彈的章魚塊蠻加分的我喜歡。

日式焦糖布蕾，一份80+10%元。布丁香甜滑嫩、入口即化，加上脆甜焦糖還不賴~

友鐵廣島燒專門店 評論

廣島燒加麵條的口感豐富，搭配鹹甜廣島燒醬小有特色，久久吃一次覺得還不錯耶！不過這次我們雖然點了3種口味分著吃，但吃到最後覺得味道大同小異會有點小膩說XD 喜歡日式廣島燒可以來試試喔～

【消費資訊】

到訪時間：2024年1月

友鐵廣島燒專門店

電話： 04 2222 0788

地址： 401台中市東區大勇街75-1號

營業時間：中午12:00-15:00；晚上17:00-21:00

公休日：週一

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文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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