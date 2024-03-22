沙鹿必訪夜景餐廳！獨家樹屋包廂、快艇區一覽海線景緻
坐落於沙鹿榜文路上的【帆杋望海夜景餐廳】，園區雖然鄰近台灣大道，卻屬於隱藏版秘境景點，不僅環境靜謐、空氣清新，得天獨厚的地理位置，讓民眾不用遠赴深山就能看到絕美夜景，還提供各式打卡景點、用餐區、特色樹屋、遊艇區以及車宿場地，不論是想欣賞海線夜景、約會聚餐、舉辦活動，這裡通通能夠滿足民眾的需求。
園區環境是由老闆親自發想規劃，由貨櫃做為主題一一堆砌而成，打造出別具一格的用餐環境。
將原有的大樹規劃成樹屋，原先做為裝置藝術用途的快艇搖身一變，將帶給民眾不一樣的夜景新體驗，除了樹屋、快艇低銷為1000元，其餘用餐區低銷每人僅需一杯飲品，便可一覽海線景緻，不論是晚霞景緻或是璀璨夜景都能滿足。
店家雖為景觀餐廳，但對於餐點品質與口味卻相當講究，品項也相當豐富，不僅提供各式飲品外，還有鍋物、義大利麵、咖哩飯、丼飯、厚片、披薩、炸物、鬆餅等品項，不論民眾是想簡單享受茶點或是品嚐正餐，這裡通通都能滿足。
義式番茄牛肉千層麵
整張千層麵皮層層堆疊，內層加入乳酪與番茄肉醬後焗烤出爐，每一口都充滿起司的鹹與番茄的酸，多層次的麵皮呈現出有別於一般義大利麵的口感，讓人一吃便愛上！
豪華炸物拼盤
聚餐首選品項非炸物拼盤莫屬，可以從雞塊、唐揚雞、甜不辣、杏鮑菇、脆薯、花枝丸、洋蔥圈、檸檬雞柳條中任選五款做搭配，用大份量的拼盤開啟每個歡聚時刻。
巧克力鬆餅
人見人愛的鬆餅系列可是許多民眾必點的甜點，店家鬆餅走蓬鬆軟綿的口感，簡單搭配巧克力、奶油提味，便能成功吸引饕客的味蕾，甜蜜滋味再來杯熱茶最對味。
放假休息時刻，不想離家太遠又想遠離都市塵囂嗎？來【帆杋望海夜景餐廳】欣賞美景，一邊呼吸新鮮空氣，一邊與家人朋友分享美食，共度美好的假期時光吧！
店家地址：台中市沙鹿區榜文路88號
店家電話：0426335199
營業時間：17:00–00:30，週一公休
停車資訊：附設停車場
粉絲專頁： https://bit.ly/3PFogaz
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