手工婚紗也可以很平價！台中４間平價婚紗試穿評比

結婚是人生大事，對許多即將步入婚姻殿堂的女性來說，穿著夢幻婚紗，舉辦盛大的婚禮，成為全場焦點，是夢寐以求的，但婚紗店提供的服務琳瑯滿目，究竟該如何選擇？以下為各位評比薦 4 家台中知名的婚紗店，一起找到屬於你的命定婚紗吧！





1.奾蒂婚紗美學館

圖 / 奾蒂婚紗美學館

🏠地址：台中市南屯區大進街74號

🕰營業時間：13:00-21:00，週二公休，預約制

☎️電話：0938-963-052

奾蒂婚紗美學館距離文心森林公園捷運站步行約十分鐘，交通便利，婚紗包套的內容依方案有所區別，但皆包含新娘拍照用的 1 套白紗 2 套晚禮服、宴客用的 1 套白紗和 2-4 套晚禮服，以及新郎拍照用的西服 2 套。

奾蒂婚紗美學館除了租禮服，對於婚禮的大小事也非常了解。如果有重要場合或派對的禮服需求，他們也有適合的禮服可以租借，重點是價格十分透明！最棒的是，店內共有 8 位攝影師可以選擇，禮秘會提供攝影師的作品讓新人參考，同時講解各個攝影師的風格與特色。





2.梨花247

圖 / 梨花247

🏠地址：台中市西屯區四川路26號

🕰營業時間：12:30-21:30

☎️電話：04-2312-0291

梨花 247 位於四川路上，鄰近臺灣大道及文心路。門口櫥窗擺放最新款婚紗，館藏手工婚紗數量更多達 600 多件，且定期購入新款，多數都掛列出來供客人觀賞。婚紗試穿前會填寫諮詢單，由禮秘介紹環境及婚紗種類風格後，進入獨立換衣室。

禮秘會先提供價格資訊，並讓準新娘用平版選擇試穿款式，可以直接根據白紗或晚禮服、風格、顏色等篩選。這家台中婚紗工作室可試穿 3 到 4 件。單獨前往的新娘可由禮秘協助拍照後上傳雲端，在當日便決定好選擇的話，還可以獲得額外優惠！





3.Ren Ren 冉冉婚紗攝影工作室

圖 / Ren Ren 冉冉婚紗攝影工作室

🏠地址：台中市北屯區四平路238巷21號

🕰營業時間：12:30-21:00，週二公休，預約制

☎️電話：04-24227876

Ren Ren 冉冉婚紗攝影工作室採一對一預約制，位於北屯區四平路巷弄內的住宅大樓。負責接待的禮秘會先詢問新人需求，再介紹提供的服務，包含婚紗包套、單租禮服、新娘秘書及婚禮紀錄，以及聯名合作攝影師作品，讓新人有更多彈性選擇。

現場看完婚紗挑選兩件後，禮秘會進入試衣間協助黏貼 nubra，試穿閒聊之餘，還會提供試穿挑選禮服的注意事項和建議。在試穿過程中，能感受到禮秘的接待讓人令人印象深刻，非常適合在意服務溫度。推薦給容易緊張或焦慮的新娘來試穿，相信專業的禮秘可以讓你覺得舒服又安心。





4.VISSI

圖 / VISSI

🏠地址：台中市西區忠明南路62號

🕰營業時間：預約制

VISSI Dresses 位於忠明南路上，靠近承億文旅，為提供國外精品婚紗進口代理、高級訂製禮服租借的台中婚紗店。試穿流程會由諮詢開始，新秘除了詢問有沒有喜歡的婚紗款式外，也會詢問婚禮日期、場地等細項，為預備新娘全方面考量！

VISSI 不像其他台中婚紗店可以一目了然看到全部婚紗，但是店家會先了解客戶對於婚紗的需求與喜好，並考量場地與婚禮活動、佈置、身形等因素，專業地挑準備一系列不同品牌與風格的禮服款式。整體婚紗款式不是特別的多，但婚紗質感非常好，且無包套都是單件計價，適合想體驗手工婚紗，但又不想被包套方案限制的人。





原文閱讀>>【台中婚紗推薦】平價也能選擇手工婚紗！6 間台中婚紗店試穿體驗評比

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