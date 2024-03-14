把彰化玩好玩滿！彰化二日遊：員林吃美食拍美照，精彩大佛光雕秀、浪漫蜀葵花季

員林，舊稱圓樓仔、林仔街，是南彰化的經濟與文化中心，更有眾多好玩的地方，等待大家一一探訪。這回我們整理了彰化員林二日遊的行程，歡迎你跟著清單走，吃彰化美食、走進歷史悠久的彰化三級古蹟景點、逛在地夜市、住彰化第一家四星級飯店，而晚上也可以安排去八卦山大佛風景區，欣賞2024彰化月影燈季的光雕秀，把彰化玩好玩滿！

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彰化二日遊行程住宿推薦

彰化景點：興賢書院

考生必訪！「興賢書院」座落在員林公園內，前身是文昌祠內的興賢社社學，當時可說是文人齊聚，為員林地區最早的教育設施，見證了員林早年文風鼎盛的盛況。而興賢書院曾因九二一大地震倒塌，歷經修復後，現為彰化縣定古蹟，主要供奉文昌帝君，其實整個書院並不大，但不需門票費，並且提供自修空間，很適合親子走走逛逛，感受書香環繞。

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地址｜彰化縣員林市三民街1號

電話｜04 834 2571

營業時間｜08:00-20:00

彰化景點：KoKoMo私房惑櫃

看到亮眼奪目的彩色貨櫃，就知道來到彰化超夯的親子餐廳——KoKoMo私房惑櫃。這裡一次提供早午餐、下午茶與晚餐，且除了家庭客群之外，同時也吸引著其他客群，一直是生意極好的IG打卡彰化餐廳！店家提供義大利麵、燉飯、鬆餅、沙拉、炸物、厚片吐司、無酒精飲品、調酒等餐點，還有沙坑、戲水池等遊戲區，場地之大還可辦團聚活動。

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地址｜彰化縣員林市條和街142號

電話｜0968 940 721

營業時間｜11:00-22:00

彰化美食：ATTIC 小閣樓

「ATTIC 小閣樓」由透天老宅改建而成，在店裡可以看到花磚、鐵窗花和裸露的紅磚，並加以裝潢點綴，打造出復古與摩登兼具的獨特空間。而不僅氛圍好，吸引絡繹不絕人潮的關鍵，還有店家提供的各式各樣的飲品、排餐、火鍋、義大利麵、丼飯、燉飯等美食，整體而言餐點的份量十足，讓不少客人直呼好吃、好拍、好划算！

圖／IG@shiny_flower2020

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地址｜彰化縣員林市惠來街108號

電話｜04 837 0979

營業時間｜08:30-21:00

彰化美食：合掌喫茶食事處

宛如置身日本！隱身在員林百果山上，靠近百果山探索樂園的「合掌喫茶食事處」，以日式庭園為設計，打造出造景水池、喫茶亭、廊台等等細節，而這裡提供無菜單料理，從前菜、炸物、煮物、炊飯等一路到甜點，主要是以蝦、魚等海鮮為主，且每一口都吃得出廚師的用心，吃完不會覺得有負擔，屬於氣氛佳的平價無菜單料理。

圖／IG@foodietime927

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地址｜彰化縣員林市員水路一段102巷74弄208號

電話｜04 836 8919

營業時間｜11:30-15:00；17:30-20:30（週一公休）

彰化夜市：龍燈夜市

「龍燈夜市」一星期開四天，是員林在地的小型夜市，但是麻雀雖小五臟俱全，這邊的攤販幾乎不重複，所以每一攤都好想吃吃看！雖然龍燈夜市的美食很多，我們還是為大家統整了網友推薦的必吃，包括張家百果山炸粿、蚵嗲、福州米腸香腸、麻吉行動玉米、萬里香烤肉烤魷魚、生炒鴨肉羹、三入好棧仙草甘茶、黃家臭豆腐等攤位。

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地址｜彰化縣員林市龍富一街

營業時間｜週二、五、六、日 17:00-01:00

彰化景點：蜀葵花季

每年2至5月，我們迎接百花盛開的美好春天，而員林的「蜀葵花季」，種植上萬株萬紫千紅的蜀葵花，伴隨著微風搖曳，等待大家前來欣賞。蜀葵花開最盛開的時期，整個將近兩公尺（比人還高！）的花莖上幾乎會開滿了花，因此有「一丈紅」的美名。往年員林蜀葵花季都是在大埔里運動公園（西區公園）舉辦，不過2024蜀葵花季仍需視氣候與花況而定。

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地址｜彰化縣員林市員大路二段 59 巷 129 弄

彰化住宿：昇財麗禧酒店

至於彰化二日遊的住宿，或許可以選擇彰化地區最具口碑的住宿——昇財麗禧酒店！「昇財麗禧酒店」採用與五星級飯店同等級的建材、衛浴設備、家具寢具，裝潢走現代化風格，且每間房間都設有大型景觀窗戶，而雖說是老字號飯店，但並沒有刻板印象中令人害怕的霉味。整體而言，環境乾淨整潔，早餐菜色多，房間更提供膠囊咖啡機使用，是不是很吸引人呢？

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圖／IG@yoyocacalut_c

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地址｜彰化縣員林市中山路二段395號

電話｜04 833 3999

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