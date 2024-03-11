全新景點來了！彰化最大公園綠地 「八卦山大佛綠地森呼吸」啟用

【旅奇傳媒/編輯部報導】八卦山自然生態園區日前舉行「八卦山大佛綠地森呼吸」完工啟用典禮！八卦山是非常好的自然生態園區，也是彰化市最大的公園綠地，縣府參與內政部競爭型「城鎮風貌及創生環境營造計畫」，脫穎而出，獲得中央補助6,000萬元，縣府自籌1,200萬元，總經費共7,200萬元，透過各方支持，一起打造更多的綠地及運動休閒的空間，讓遊客來彰化市最大的公園綠地、盡情森呼吸。

▲小朋友在「八卦山大佛綠地森呼吸」溜滑梯玩得不亦樂乎。 圖：彰化縣政府／提供

彰化縣縣長王惠美表示，八卦山大佛綠地森呼吸園區以「簡單、自然、好用」為原則，去除不必要的人工設施，將原本過多的混凝土舖面敲除，移除病蟲害及生長不當喬木外，保留多數喬木大樹，給予適當疏植，增加園區通透性，還在草皮新植大約3,324平方公尺、灌木約46,000株，讓園區整體綠覆率從原有68%提升到75%，整體公園改善面積約2.2公頃。

▲從空中俯瞰彰化縣內滑道最長、高低差最大的滑梯。 圖：彰化縣政府／提供

園區內打造二座溜滑梯，其中一座滑道高低差8.5公尺、長度27公尺，是彰化縣內滑道最長，高低差最大的滑梯；另一座溜滑梯則高差6公尺、長度18公尺，也同樣好玩刺激，也期望未來串聯卦山村、天空步道、成功營區綠色學習園地、台語文創意園區及美學館，打造八卦山風景區新亮點。

▲「八卦山大佛綠地森呼吸」適合親子遊。 圖：彰化縣政府／提供

彰化縣政府指出，縣府持續打造共融式公園，從第一座員林兔馬鹿公園、田尾怡心園以及八卦山大佛綠地森呼吸，還有伸港鄉慶安水道旁新打造的「嬉濱海豚公園」也在3/2啟用，遊客可安排到彰化各綠地遊玩，也品嘗在地美食。

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