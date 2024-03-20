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花壇公有零售市場裡的老字號，早餐就能吃到熱呼呼羊肉湯！

螞蟻幫的櫥櫃／ 文、圖／螞蟻

udn走跳美食／螞蟻幫的櫥櫃

阿來羊肉 | 藏在花壇公有零售市場裡的藥燉羊肉湯，一賣就是七十幾年，羊肉湯分為帶皮羊肉及瘦肉羊肉湯兩種，帶皮羊肉有皮的咬勁，搭配帶一點酒味的當歸湯底喝起來很甘甜，是到花壇必吃的一攤特色小吃攤，鄰近花壇火車站，交通也很方便。

花壇小吃推薦

朋友臨時騎車來花壇吃阿來羊肉，立馬揪我過去吃羊肉，話說搬到花壇一年半多了我還沒進來公有市場裡，還真的有點慚愧，早聽聞阿來羊肉的盛名，剛好過來拍些照片紀錄，附近還有知名的許記花壇肉羹、阿蛋蚵嗲，吃得下的朋友可以連吃這三攤在地人推薦小吃。

嚴選國產本土羊肉，每天早上四點半現宰的新鮮的羊肉到攤子上處理，已經傳承到第三代，一早就能吃到新鮮的羊肉湯，清香的當歸中藥風味搭配彈牙羊肉片，吃起來沒有腥味，很多外地遊子返鄉都會來這裡吃上羊肉回味一下。

阿來羊肉菜單

一早就能吃到羊肉湯，我朋友說這一點就超強，另外還有炒羊肉、羊肉爐

我抵達時朋友已經點了羊雜湯120+乾麵線30。上桌後都會再覆上一小碟特製的腐乳醬。

瘦肉麵線湯(湯麵分開)150。片的比較薄的羊肉入口很扎實且不柴，薑絲香味搭配中藥清香，湯底味道不會太濃，羊肉吃起來沒有腥味，非常厲害。

湯頭鮮甜，早上來上一碗相當暖身呢，我爸也很喜歡來吃這攤羊肉。

乾麵線則是拌上羊油跟油蔥酥，吃起來爽滑。

特調的腐乳醬沾上羊肉更好吃，可先吃羊肉原味再吃沾上腐乳醬的味道。

隱藏在公有市場裡的新鮮羊肉湯，是許多遊子返鄉必吃的人氣小吃，中午則是可以在這裡吃炒羊肉跟羊肉爐，一直營業到下午。

阿來羊肉

電話：04-786-4262

營業時間：08:00~17:00(週一公休)

地址：彰化縣花壇鄉花壇街288巷22號

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

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小吃 彰化美食 必吃 羊肉爐 蚵嗲

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