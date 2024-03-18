看不見人潮盡頭的肉燥小吃「嵐肉燥專賣」！台中第二市場的「肉燥肉丸仔」幸福滋味

每個人家鄉的傳統市場裡總是有讓人記憶深刻的美味，【嵐肉燥】大概就是我的菜市場美食裡面排行榜之一，帶朋友來到這裡絕對是必吃名單。

說到嵐肉燥開立於1992年，隱藏在台中第二市場裡頭，不是臨路店面，必須穿過市場裡的小巷道才會發現它。經營超過30個年頭，他們沒有華麗的店面、豐富的擺盤，卻簡樸的令我念念不忘，就是那個香氣十足的肉燥香氣，還有我最愛的丸仔飯，一想到肉燥飯，腦海中立刻跳出【嵐肉燥】三個字。

這天帶了高雄朋友敬堯＆宜欣跟台北朋友Mike＆晶晶，來嚐嚐我的美食名單，出發前我信誓旦旦的說：你們肯定會喜歡！而且要有耐心，是排隊店。

兩組好友都是美食專家（不只懂吃更是專業的餐飲專家），要精挑細選好吃名單真的需要格外精挑細選，不能漏氣啊！不管是平日還是假日，這裡的排隊人潮永遠看不到盡頭，小小的巷弄內就是一群一群的人，等著喊號碼入座，我們也大約等待20分鐘左右，翻桌率算是挺快速的。

店家是觀光客友善店，中文、英文、日文都沒問題。

排隊點餐後會拿到號碼牌，要在店門口找地方等待叫號，叫號後店員會安排座位，等待送餐。

桌上的醬料很簡單，烏醋、辣椒醬、胡椒粉、還有台中之光東泉辣椒醬。我吃肉燥飯或是乾麵喜歡淋上東泉辣椒醬再撒上胡椒粉，朋友說這是台中人吃法，他們都沒這樣吃過（笑）。

肉燥飯、肉丸仔飯、意麵＋雞捲、綜合湯點起來，不管想吃麵還是吃飯一次滿足。

「肉燥飯 $40」光是焦糖色澤就讓人口水直流，鹹香滋味很濃郁，油潤黏口的口感很讓人喜歡，跟白飯均勻攪拌後每一口都超美味的啦！也有熱門的「肉燥丸仔飯 $70」的組合，但我覺得比較鹹，所以喜歡分開點。

「肉丸仔飯 $70」用蔥花、絞肉做成可愛的肉丸仔，是我心頭好，喜歡肉丸仔飯勝過肉燥飯。這個像是小顆的獅子頭，咬下去帶有肉汁的清甜味跟蔥花香，看似簡單，卻是很下飯的美味料理。

「綜合湯 $70」因為很多料都想要吃，就點綜合湯，包含有魚丸、餛飩、雞捲、白菜頭，湯頭清甜，吃完不膩。

「意麵＋雞捲 $70」乾意麵的上頭已經淋上肉燥，旁邊擺上一條雞捲，再淋上東泉辣椒醬就很完美。金黃色澤的傳統意麵，本身就帶有一股香氣，口感Q彈有勁，也是我每次來必吃的基本班底。

喜歡這種傳統美味嗎？有機會到台中第二市場可以往小巷弄裡面繼續走，有不少美味都隱藏在裡面呢！

嵐肉燥專賣店

地址：台中市中區三民路二段87號 – 第二市場內 36.37號

營業時間：09:20~15:00

電話：04-22226010

FB：https://www.facebook.com/arashi.tw.1992/?locale=zh_TW

文章來源：豬飛小姐的彩色生活 FB：豬飛小姐

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