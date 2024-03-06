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大清早就吃雞排太邪惡了吧！從小吃到大的在地美食 必點「芋泥吐司」會回購

涼子是也／ 文、圖／涼子

udn走跳美食／涼子是也

天才炸雞排認真是我從小吃到大的台中美食，而且印象超深刻的。因為小時候家住附近，加上天才炸雞排一大早就開始營業，所以有時一進教室不是先跟朋友打招牌，而是先被雞排香到，內心忍不住想大喊：「哪個沒良心的早餐吃雞排」！

每次只要有同學早餐吃天才炸雞排，教室就會一路香到中午非常可惡，大清早害大家想吃雞排未免太邪惡了吧XD 不過~相較天才炸雞排的雞排，我私心最愛是它們家芋泥吐司，那種鹹鹹甜甜的滋味莫名涮嘴，久久就會想回來買一次。

【天才炸雞排】

電話：0983 703 477

地址：401台中市東區樂業路229號

營業時間：平日早上 06:30-11:00 / 假日早上 07:00-11:30

天才炸雞排 FB 粉絲頁

天才炸雞排 地址位置

天才炸雞排小時候位置在育英路與樂業路交叉口附近，對面育英飯團也是小時候常吃的人氣美食！不過後來育英路那邊蓋大樓，天才炸雞排就搬了，目前地址是「台中市東區樂業路229號」，目前新店面整修中，餐車就在店面前的騎樓。

天才炸雞排 菜單

天才炸雞排2024年最新菜單如下，如果要來買記得可以先電話訂，這樣比較不用等。

天才炸雞排 餐點

雞排，一份70元。雞排可以選擇要不要切、是否加辣，我選了要切要辣。雞排炸到酥脆，胡椒鹽蠻香的，金涮嘴~

芋泥吐司，一份30元。吐司一樣炸到外層酥脆，內餡芋泥香甜，搭配胡椒鹽鹹鹹甜甜莫名契合，同事說味道有點像芋頭餅，好吃！

天才炸雞排 評價

天才炸雞排現在對我來說已經不止是人氣美食，而是我的兒時回憶呀！聞到雞排香就想起教室；吃到芋泥吐司，則是想起存零用錢來買的心情，一段時間就想回味一下~

對了！我這邊一定要特別感謝一下天才炸雞排老闆。我這次買完後機車沒掛好，在回公司路上竟然飛出去了，一開始還以為是自己忘記拿回電問老闆，才發現雞排吐司在路上飛掉了，只好哀傷地延途找同時收拾殘局，再回天才炸雞排重買一份！想不到好心的老闆知道後，重買的那份就不跟我收錢，太佛心了吧！果然是我從小吃到大的心愛美食。

天才炸雞排 常見問題

Q1. 天才炸雞排營業時間？

A1. 天才炸雞排平日營業時間為6:30-11:00；假日營業時間7:00-11:30。

Q2. 天才炸雞排可以先點餐嗎？

A2. 天才炸雞排可以先電話點餐再過去拿，就不用等很方便。

Q3. 天才炸雞排地址位置？

A3. 天才炸雞排地址是「台中市東區樂業路229號」，店面整修中，餐車在騎樓下。

【消費資訊】

到訪時間：2024年1月

天才炸雞排

電話：0983 703 477

地址：401台中市東區樂業路229號

營業時間：平日早上 06:30-11:00／假日早上 07:00-11:30

天才炸雞排 FB 粉絲頁

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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