吃完被圈粉！「Prime等級牛肉漢堡」厚實多汁 溫馨有質感的台中森林系餐廳

如果要盤點必吃的台中早午餐，一定不能少了台中西區人氣很高的「GOhome食研室」！

GOhome 食研室是我身邊很多早午餐控朋友的心頭好，據說老闆很挑(龜)剔(毛)，從食材、調味到烹飪手法都有一定堅持，像這次吃的漢堡肉是使用 Prime 等級牛肉手工製作；鮭魚則是生食等級超新鮮，難怪 GOhome 食研室有很多忠實粉絲，我這次吃完也直接被它們家餐點與老闆圈粉，真材實料、口味精緻，光影交錯的森林系環境愜意放鬆，會讓人想一再回訪啊～

【GOhome食研室】

電話：04 2203 7160

地址：403台中市西區梅川東路二段33號

營業時間：早上09:00-下午15:00

公休日：週二

GOhome食研室 FB 粉絲頁

GOhome食研室 地址位置

GOhome食研室地址是「台中市西區梅川東路二段33號」，靠近台中二中、英才公園，距離台中科博館、公益路市民廣場、草悟道步行約在15分鐘左右。梅川東路二段延途路邊有停車格，開車過來可以附近找停車位。

GOhome食研室店面剛好在梅川東路二段、西屯路一段、日新街的岔路轉角，三面落地窗採光很好，週圍環繞植栽綠意，搭配窗邊的樹枝藤蔓，有種森林系的大自然氛圍～

GOhome食研室 用餐環境

GOhome食研室生意很好，我在平日下午到訪時幾乎滿座、客人絡繹不絕，店內環境是我吃到 3 點要關門了才終於有空景可以拍，想用餐建議要先訂位，以免久候。

陽光自由穿透的空間以原木為主色調，映襯著窗外綠樹的清新自然，環境溫馨簡約舒適～

鮮彩的牆面彩繪是專業畫家手工繪製，綻放的花朵在微風中輕輕搖曳、眼神明亮正凝視著的鳥兒、翩翩起舞的蝴蝶們，活潑且充滿生命力。最大亮點是隱身其中的飛碟與月球，增添了神秘的外星奇幻色彩～

好喜歡窗邊座位陽光透進來的光影，看著路上車輛穿梭、行人緩步走過，和姐妹們閒聊著生活點滴、抒發工作煩雜的兩三事，很療癒呀！

自助區可以裝水拿衛生紙。旁邊站著恐龍的迷你電視好可愛，造型完全是小時候會看到的傳統大電視很複古！

GOhome食研室會依季節食材調整「義大利麵、燉飯」口味，所以每次來可以點選的菜色可能不同，要直接看櫃檯看板點餐。下圖是這次到訪當日提供的「義大利麵、燉飯」菜單。

GOhome食研室完整菜單我放到文末有需可以往下滑，這裡先放上漢堡、早午餐、飲品菜單如下，「漢堡」與「早午餐」會附飲品「GOHOME紅茶」或「酸甜楊桃氣泡飲」二選一。

飲品的部分除了咖啡，還有茶飲、氣泡飲與花茶。帶小小孩也有兒童餐可以選擇。

GOhome食研室 餐點菜色

▼香煎鮭魚早午餐，一份385元。套餐內容包含有：生食級鮭魚、綜合生菜、葡萄柚、丹麥麵包、藍紋麵包、培根、蘆筍、太陽蛋、附餐飲品。

手工沙拉醬提供「凱薩醬、蔓越莓酒醋醬、紅酒油醋醬」三擇一，這次吃的「紅酒油醋醬」酸味柔和清爽、香料香氣豐富有層次感，搭配鮮脆的綜合生菜蠻好吃的！

鮭魚是市場直送的生食級鮭魚很新鮮，外皮煎到酥脆，魚肉細緻軟嫩，咀嚼時有鮭魚油脂的甘甜香氣，愈嚼愈鮮金厚呷，可以再擠點檸檬汁、清香微酸提味更清爽。

半熟太陽蛋劃開蛋黃的瞬間最犯規了！濃郁蛋香，不管是直接吃，還是沾著鮭魚一起入口都很讚。

丹麥麵包、藍紋麵包好好吃，要不是吃太飽，我差點想再各單點一份！丹麥麵包外皮金黃薄脆，內裡蓬鬆柔軟，口感很好；而藍紋麵包相較丹麥麵包來的濕潤有彈性、乳香醇厚，多了堅果層次豐富，兩種我都愛！

厚實的培根外皮有煎出香氣，肉質紮實有彈性，究涮嘴a～

▼墨西哥牛肉堡，一份290元。漢堡中的漢堡排是使用Prime等級牛肉手打現做，再加入墨西哥辣椒、起司與蕃茄生菜，個頭不小，直接用漢堡紙包著大口咬最方便吃！

漢堡肉很有厚度，而且保有肉汁與彈性，細細品嚐牛肉香氣濃郁，厚實鮮嫩好滿足；而糖漬墨西哥辣椒小有辣勁，風味比平常吃到的墨西哥辣椒濃厚香甜不死鹹，非常加分，我喜歡～

薯條外皮金黃酥脆，裡頭馬鈴薯依舊鬆軟有水份，外酥內軟不油膩！沾醬不是常見的蕃茄醬，而是蜂蜜芥末醬，香甜滋味小有特色～

附餐飲品酸甜楊桃氣泡飲，這杯果醬在底層要喝之前記得先拌勻，喝起來有淡淡楊桃果香，微糖左右的酸甜滋味剛剛好，冰涼清爽有細緻氣泡感。

▼附餐飲品加價80元升級拿鐵咖啡，咖啡香氣濃醇，喝起來不苦澀，蠻順口的~

GOhome食研室 評價

常聽朋友推薦 GOhome食研室早午餐，實際到訪完全沒讓我失望、好好吃耶！它們家漢堡厚實多汁，早午餐從沙拉、麵包到主餐都有一定品質很喜歡！聽說 GOhome食研室的義大利麵也蠻有水準的，我下次再揪朋友一起來吃看看～

GOhome食研室 常見問題

Q1. GOhome食研室菜單？

A1. GOhome食研室菜單文章中有，可以點這裡往上滑查看。

Q2. GOhome食研室營業時間？

A2. GOhome食研室營業時間是早上9點到下午3點。

Q3. GOhome食研室公休日？

A3. GOhome食研室每週二固定公休。

【相關資訊】

到訪時間：2024年1月

GOhome食研室

電話： 04 2203 7160

地址： 403台中市西區梅川東路二段33號

營業時間：早上09:00-下午15:00

公休日：週二

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文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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