CP值超高！ 30公分大豬排招牌美味 彰化車站平價美食「秋本家」丼飯60元起免服務費

彰化好吃日式定食/彰化火車站美食推薦～秋本家日式定食開業超過10年，份量多好吃又便宜，菜色多樣而且取名幽默光是看菜單就很歡樂！！一份套餐就有多樣配菜附餐很豐盛只要60元起還免服務費CP值超高，很多網友推薦到彰化車站必吃美食就是這一家。

秋本家在哪裡？

秋本家位在彰化火車站正對面，摩斯漢堡隔壁。從火車站出站過馬路就到了，交通非常便利。店家前方就有Ubike，吃完飯騎Ubike逛彰化市區、彰化老街、扇形車庫或者八卦山大佛都很方便。

秋本家環境

用餐空間分一二樓，一樓是單人吧台座位；二樓則是方桌，整個空間不大用餐時段經常客滿，建議先訂位，不過上餐速度很快翻桌率蠻高的，不會等太久。

秋本家菜單

秋本家的菜單非常豐富，簡直像一本雜誌。封面寫著彰化之老闆一天只睡三小時創始店就知道老闆非常幽默，每一道餐點名稱都很有趣，還有加上許多註解說明，光是看菜單就很歡樂。

餐點結合日式、台式與韓式，以定食、拉麵、丼飯為主，價位不貴60元起還免服務費，而且用餐不限時CP值很高。

他們家最特別的就是這道全台獨家天下食材無所不轉招牌定食，主食跟配菜每天都不一樣充滿驚喜。餐點內容完全由店家依照當天好吃的食材放置，而且會像迴轉壽司一樣轉動，一桌只能點一份，當然要點來試試。

菜色超多真的會有選擇障礙，最後請老闆推薦，選了這四道餐。我把菜單上的介紹一起拍給大家看，是不是很鬧～～哈哈哈！！老闆真的很幽默，我們從點餐一路笑到吃完結帳，我還有看到網友留言說這家是彰化劉德華開的店，在這裡用餐會很開心。

秋本家好吃嗎？

秋本家的菜色真的超豐盛，我們四個人點四套定食直接占滿整個桌面，每一套都有主食、米飯、附餐、湯品、小菜、沙拉、甜點…一整套好繽紛，視覺上大加分，而且好吃又不貴真的很超值！

日式30公分大豬排定食 288元

這一套大豬排真的很浮誇！！超長的大豬排，旁邊還有附上直尺，真的超過30公分！我們第一次吃到這麼大的炸豬排，這樣一套288元無敵超值耶～

現點現炸的大豬排麵衣酥脆，沾日式豬排醬好好吃喔～

老闆說 秋本家的豬排都是溫體豬肉，新鮮的里肌肉酥炸過後外酥內Q口感很不錯，這個炸豬排有水準！而且超過30公分超狂的份量，大胃王推薦必點。

白飯之外，附餐配菜種類很多，沙拉、小菜、還有日式煮物、甜品，一共五六種一整套好豐盛。

這份套餐的湯品特別大碗，而且是加蛋的味噌湯，除了豆腐、蛋花之外還有蜆仔，味道很不錯。一套超豐盛真的很超值，難怪網友大讚高CP值。

超會轉驚喜定食 328元

這份定食是 秋本家的招牌，周圍一圈是電動轉盤有點像個人版的迴轉壽司，不過上頭放的是 秋本家招牌餐點，一桌限定只能點一份。

主餐內容不一定，老闆說他還曾經出過一整隻螃蟹當作主餐，讓我們好期待～哈哈。最後上桌是生魚片，內容有鮪魚、鮭魚以及旗魚，通通是厚切登場有驚喜。生魚片新鮮好吃，雖然沒有吃到螃蟹但是生魚片也很讚啦。

圍繞主食一圈的轉盤上都是店家自己挑選好吃的食材，如果有不吃的種類(例如海鮮、牛肉之類)，建議在點餐時就事先告知，老闆就會避開。

今天吃到的種類很多，唐揚雞、炸干貝、日本鮪魚、可樂餅、花枝丸、還有好多日式佃煮小菜，每一道都好吃果然有驚喜。

一邊吃一邊迴轉，充滿樂趣好好玩啊～

主食米飯蠻大碗的，再加上味噌湯以及甜點，真的吃得很飽足！下次來還要再點這道，看看會吃到什麼驚喜美食～XD。

一口豬排定食 238元

炸豬排特別切成一口大小方便入口，堆疊成金字塔像一座小山，份量也是很有誠意。

老闆特別介紹這道一口豬排選用的部位是豬頸肉，跟另一道30公分大豬排的里肌肉口感不太一樣，豬頸肉特別軟嫩好吃，大推！！

這一套的附餐也很多，韓式泡菜、日式鮪魚、還有生菜、味噌湯⋯⋯每一款都好吃。

份量超多擺不下，另一邊還有蔬菜、日式小菜以及甜點、飲料，一整套好豐盛吃得好開心。

日式洋蔥鐵板燒肉加大根蟹味棒迷你鍋套餐 258元

日式大根蟹味棒迷你鍋內容物也不少，整個湯頭非常甘甜好喝。

主角當然就是超大根的蟹味棒，香甜多汁吃起來好過癮！

裡頭還有很多蛤蜊以及蝦仁，加上蔬菜越煮越甘甜，湯頭喝不夠還可以免費加湯喔。

這一套是雙主食，另一份主食日式洋蔥鐵板燒肉也很正點。把燒肉放在米飯上頭就變成日式丼飯，香甜的肉汁與白飯真是絕配，鹹香甘甜好好吃！

這一套附餐有日式鮪魚、生菜沙拉、小菜、甜點、日式煎餃。

日式煎餃有炸過外皮非常香酥，裡頭內餡不少，我個人很愛。只要餐點超過120元加點煎餃一份只要38元，愛吃煎餃的朋友推薦必點。

甜點除了愛玉之外還有布丁， 秋本家日式定食真的很豐盛，一路吃到甜點讓人心滿意足。

點餐超過120元就有附紅茶一杯，附餐飲料表現中規中矩。

愛玉雪碧68元、阿霞給我一杯忘情水58元

愛玉雪碧就是雪碧裡頭加了愛玉凍，這兩個組合還蠻好喝的。阿霞給我一杯忘情水就喝不出是什麼組合了～，有番茄和蘋果的風味但又有點像氣泡飲的感覺，這種奇妙的滋味，讓我們一口接一口一直喝到底，還真的是忘情水～哈哈哈。

秋本家評論

在秋本家用餐很愉快，老闆超級幽默熱情招呼讓我們一直笑不停，每一套餐點份量都很有誠意又好吃，我們最後還吃不完打包。聽說拉麵和炸物定食只要百元出頭也很豐盛，下次再來試試。

網友笑稱彰化劉德華開的平價美食，今天來吃果然厲害，好吃不貴份量十足又非常開心，CP值真的很高！推薦大家到彰化旅遊，一定要到彰化火車站前的 秋本家享受豐盛的平價美味。

秋本家

LINE ID：poiuyt09876

地址：彰化縣彰化市中正路二段28號

電話：0981-891-197

營業時間:10:50~14:00 16:00~21:00

除夕營業到14:30，初一初二休，初三正常營業

文章來源：商尼吃喝玩樂 FB：Sunny吃喝遊樂

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康