在地人的巷弄小吃名單！台中美食一網打盡 涮嘴拌麵、滷肉飯、噴香雞排統統有
作者：Funliday-施宛兒 waner
跟著 施宛兒 waner 於 2024-01-12 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 7 個景點，其中包含 張張拌麵、幸福小館、派脆客-脆皮雞排 北屯店。
帶你看看台中巷弄美食
第 1 天
張張拌麵 | 1 小時
｜張張拌麵｜
位於小巷弄內的一家文青小店，
品項不多，但味道夠味，
推薦牛肉椒麻拌面，上面還有炸過的花生，很對味。
幸福小館 | 1 小時
｜幸福小館｜
ＣＰ超高的浮誇台式料理店，品項有很多創意口味，
份量也大，是學生族群們的愛店，每到飯點，
店內滿座不說，店外也有排隊人潮。
派脆客-脆皮雞排 北屯店 | 1 小時
｜派脆客｜
我認為全台最好吃的雞排，酥皮的口感類似派克，
但是有經過改良，更薄脆，口味偏甜，雞肉香嫩不材。
雞肉醃料有獨特的秘方，大推！
推薦大家電話預約，這裡的雞排常常都要等30分鐘以上。
桂蘭麵 | 1 小時
｜桂蘭麵｜
ＩＧ人氣美食，最有名的是雞腿麵以及滿滿青蔥的手切滷肉飯，價格也算合理，雞腿鮮嫩油脂豐富，滷肉飯偏肥偏甜，是我愛的南部口味，也是常常到飯點就會大排長龍，需要併桌用餐的人氣店家。
第 2 天
台中幸福潤餅 | 1 小時
｜台中幸福潤餅｜
我心中全台最好吃的潤餅，關鍵在他裡面包的滷肉，
滷肉鹹香四溢，一口咬下去，滷肉油脂的香氣包覆著新鮮脆口的高麗菜，真的是台中在地人才知道的的口袋名單。
21臭豆腐 | 15 分鐘
｜２１臭豆腐｜
炸的時候完全不臭！還叫臭豆腐嗎？
對沒這就是位於一中街附近的２１臭豆腐，每到假日必是人潮爆滿，表層的豆腐非常薄脆，內部卻是非常濕潤，搭配爽口泡菜，是一家絕對值得你排隊的店家。
寶犢麵食 | 1 小時
｜寶犢麵食｜
位於安靜被住家包圍的巷弄內，
竟然開著一家非常不得了的店，
非常推薦他的牛肉麵，牛肉用料不手軟，
湯頭非常輕甜好喝。
另外麻醬麵也十分特別，麻醬的醬汁中，帶有味增的香氣，不會像有些麻醬麵，非常的乾。
本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！
延伸閱讀：【台灣-台中】在地人的巷弄小吃名單
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