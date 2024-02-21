快訊

柯文哲曾罵「不要臉的肥貓」 陳炯松被判還衛福部1439萬9千退職金

張宗憲轟「手指斷只賠3萬」 籃協：曾為他支付26.5萬就醫費用

球王沒誠意？ 陸球迷質疑「梅西道歉影片用AI造假」

在地人的巷弄小吃名單！台中美食一網打盡 涮嘴拌麵、滷肉飯、噴香雞排統統有

Funliday／ Funliday - 旅遊規劃社群平台

作者：Funliday-施宛兒 waner

跟著 施宛兒 waner 於 2024-01-12 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 7 個景點，其中包含 張張拌麵、幸福小館、派脆客-脆皮雞排 北屯店。

帶你看看台中巷弄美食

第 1 天

張張拌麵 | 1 小時

｜張張拌麵｜

位於小巷弄內的一家文青小店，

品項不多，但味道夠味，

推薦牛肉椒麻拌面，上面還有炸過的花生，很對味。

幸福小館 | 1 小時

｜幸福小館｜

ＣＰ超高的浮誇台式料理店，品項有很多創意口味，

份量也大，是學生族群們的愛店，每到飯點，

店內滿座不說，店外也有排隊人潮。

派脆客-脆皮雞排 北屯店 | 1 小時

｜派脆客｜

我認為全台最好吃的雞排，酥皮的口感類似派克，

但是有經過改良，更薄脆，口味偏甜，雞肉香嫩不材。

雞肉醃料有獨特的秘方，大推！

推薦大家電話預約，這裡的雞排常常都要等30分鐘以上。

桂蘭麵 | 1 小時

｜桂蘭麵｜

ＩＧ人氣美食，最有名的是雞腿麵以及滿滿青蔥的手切滷肉飯，價格也算合理，雞腿鮮嫩油脂豐富，滷肉飯偏肥偏甜，是我愛的南部口味，也是常常到飯點就會大排長龍，需要併桌用餐的人氣店家。

第 2 天

台中幸福潤餅 | 1 小時

｜台中幸福潤餅｜

我心中全台最好吃的潤餅，關鍵在他裡面包的滷肉，

滷肉鹹香四溢，一口咬下去，滷肉油脂的香氣包覆著新鮮脆口的高麗菜，真的是台中在地人才知道的的口袋名單。

21臭豆腐 | 15 分鐘

｜２１臭豆腐｜

炸的時候完全不臭！還叫臭豆腐嗎？

對沒這就是位於一中街附近的２１臭豆腐，每到假日必是人潮爆滿，表層的豆腐非常薄脆，內部卻是非常濕潤，搭配爽口泡菜，是一家絕對值得你排隊的店家。

寶犢麵食 | 1 小時

｜寶犢麵食｜

位於安靜被住家包圍的巷弄內，

竟然開著一家非常不得了的店，

非常推薦他的牛肉麵，牛肉用料不手軟，

湯頭非常輕甜好喝。

另外麻醬麵也十分特別，麻醬的醬汁中，帶有味增的香氣，不會像有些麻醬麵，非常的乾。

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：【台灣-台中】在地人的巷弄小吃名單

連結世界各地旅人的旅遊社群，都在「Funliday」精彩追蹤「Funliday-旅遊規劃」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

牛肉麵 臭豆腐 雞排

延伸閱讀

台南市區臭豆腐攤位失火 疑「這原因」攤位被燒毀

麻荖熱量有多高？一圖看懂常見口味差異：花生口味不是最胖的

超哥打Toyz在派出所泡茶、警吃3萬超派雞排？ 大安警火速澄清

台中人注意！台74線北屯二至崇德段 今晚全線封閉8小時

相關新聞

在地人的巷弄小吃名單！台中美食一網打盡 涮嘴拌麵、滷肉飯、噴香雞排統統有

跟著 施宛兒 waner 於 2024-01-12 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 7 個景點，其中包含 張張拌麵、幸福小館、派脆客-脆皮雞排 北屯店。 帶你看看台中巷弄美食

一站式最Chill！台中「元宵燈會市集」賞燈拍美照品美食 多達150個品牌到場超熱鬧

賞燈逛市集！中台灣元宵燈會熱鬧開跑，搭配應景龍年以「台中龍賀」為主題打造各式璀璨燈區，除了賞燈拍美照外，更有集結多達150個品牌的燈會市集可以逛吃，涵蓋美食、甜點飲料、文創手作、設計服飾等，一站式填飽肚子兼逛街與打卡，當然要把握來Chill一下。

平日只要298！台中蒙古烤肉吃到飽，四種肉品、蔬菜、飲品自助吧全部吃起來，大食怪的天堂在這裡

udn走跳美食／強生與小吠 是說崇德路有太多美食，住在北屯北區的捧友應該覺得幸福！這間店址在崇德路靠近進化北路口的▸鐵砂掌◂新鐵板料理最近吸引我們前來，平日只要298元、假日328元就有蒙古烤肉

台中人的廚房吃通海！ 老字號美食大本營「第二市場」必吃推薦

台中市第二市場是台中美食集中地、台中人ㄟ廚房，也成為遊客前來台中必訪的美食勝地。第二市場原為日治時期的新富町市場，後經台中市政府全面整修而成如今風貌，已有近80年歷史，佔地2,388坪，中央以一座六角主樓為核心，市場內有54間店面、約300個攤位。

一咬噴肉汁！台中清水在地美食「揚記酥脆生煎包」 銅板價就能填飽肚子

到台中清水不只有米糕可以吃～還有在地人也每天搶買的銅板美食【揚記】生煎包可以嘗嘗，外皮酥脆、一咬噴汁的生煎包生意超好，常常一出鍋就被搶光，下回有到高美溼地附近玩，記得排進美食行程裡！

不枉費等了2小時！ 靈魂湯頭加彭湃配料 台中「大盛飯湯」也能吃到屏東特色傳統美食「割稻飯」了

udn走跳美食／ShengYao 屏東特色傳統美食「割稻飯」出現在台中了，這間「大盛飯湯」賣的是據說只有屏東才吃得到，俗稱「飯湯」的「割稻飯」，1月初開幕還沒一個月就有網路媒體來採訪報導了，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。