水中巨龍磅礡登場！中台灣元宵燈會8大主題燈區 加碼順遊懶人包

【旅奇傳媒/編輯部整理】中台灣元宵燈會自2/16在台中中央公園盛大展開，開箱八大主題燈區美景，賴副市長表示，中台灣元宵燈會是全台最大的單一場域燈會，2023年首度移師到中央公園舉辦，佳評不斷，結合公園地景地貌讓燈組有更多元的呈現形式。

長達76公尺的水上巨龍主燈「台中龍賀」盤踞在中央公園水域中，隨巨龍甦醒，上百支的光束燈點亮中央公園夜空，搭配發光立方體的旋轉拋接、水上載具動態展演，打造磅礡震撼水上劇場展演。此外，中央公園敦化路二段則變身成可愛爆表的「粉紅馬卡龍世界」，搭配大型糖果屋、棒棒糖、夾心餅乾動物燈組及動態投影，尚未開展已吸引眾多民眾來訪拍照。

▲賴副市長、各局局長與各區區長於民政局「party 龍燈區」合影。 圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

賴副市長提到，此次燈會共5個局處佈展，區區皆是亮點，一進到展區就可看到教育局「小小 Backpacker 賞燈趣」燈區，絢麗壯觀的拱門入口及8公尺高的築夢王國城堡，帶您進入奇幻閱世界；同樣備受期待的建設局「龍之異次元」燈區，以「金、木、水、火」四象元素，打造沉浸式奇幻空間。 另農業局「翠谷之心」燈區則善用中央公園下凹滯洪池場域，設置獨特的竹編燈組點綴其中，繽紛光影渲染狹長幽谷；熱鬧的民政局「Party 龍」燈區，邀集29區公所開趴，歡迎市民朋友來和自己家鄉的燈組一起「Party All Night Long」！

▲全台首創水上劇場主燈秀－每場展演3分鐘。 圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

為便利民眾逛展賞燈，中台灣元宵燈會特別結合中央公園導覽APP提出燈會導覽服務，民眾只要下載中央公園導覽APP，可掌握燈會最新資訊及自動導航到想到的燈區、接駁站、提燈發放處、公廁等，利用手機即可於展區暢遊自如。 賴副市長也補充，中央公園鄰近國道及市區主要幹道，交通便捷，鼓勵遊客透過綠色運具抵達2024中台灣元宵展區，並特別規劃開幕日及假日（2/24、2/25）開闢捷運市府站、松竹站兩線免費接駁專車，希望民眾開心賞燈、順暢返家。

▲建設局「龍之異次元」燈區定時演員互動好逛好拍。 圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局也特別整理燈會順遊懶人包，除鄰近中央公園遠近馳名的「逢甲觀光夜市」，還可搭乘捷運將台中吃喝玩樂一網打盡。捷運周邊受歡迎的景點，如近捷運文心森林公園站的文青集散地「審計新村」、捷運南屯站老店錯落的「南屯老街」皆相當適合來台中挖寶的朋友；鄰近捷運的大型公園，如捷運文心森林公園站到「文心森林公園」、捷運豐樂公園站「豐樂雕塑公園」、捷運松竹站「舊社公園」，則是孩子們放電的好去處。

此外，捷運美食部分有近捷運舊社站的「總站夜市」、捷運文心中清則有知名小吃遍布的北平路沿街美食，捷運文心崇德站出站的崇徳路上，也有多家台中知名火鍋、牛排步行即可到達；搭乘至捷運水安宮站，民眾步行可達公益路，日式燒肉、網紅必備的早午餐、各式異國料理不勝枚舉。最新的活動資訊請上「台中觀光旅遊網」及「大玩台中」臉書粉絲專頁查詢。

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