快訊

誠品證實林口、台中社區店熄燈 「螞蟻雄兵深入全台」步調放緩

水中巨龍磅礡登場！中台灣元宵燈會8大主題燈區 加碼順遊懶人包

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
台中龍賀－主燈搭配狂夢藝術發光立方體演出。　圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供
台中龍賀－主燈搭配狂夢藝術發光立方體演出。　圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】中台灣元宵燈會自2/16在台中中央公園盛大展開，開箱八大主題燈區美景，賴副市長表示，中台灣元宵燈會是全台最大的單一場域燈會，2023年首度移師到中央公園舉辦，佳評不斷，結合公園地景地貌讓燈組有更多元的呈現形式。

長達76公尺的水上巨龍主燈「台中龍賀」盤踞在中央公園水域中，隨巨龍甦醒，上百支的光束燈點亮中央公園夜空，搭配發光立方體的旋轉拋接、水上載具動態展演，打造磅礡震撼水上劇場展演。此外，中央公園敦化路二段則變身成可愛爆表的「粉紅馬卡龍世界」，搭配大型糖果屋、棒棒糖、夾心餅乾動物燈組及動態投影，尚未開展已吸引眾多民眾來訪拍照。

▲賴副市長、各局局長與各區區長於民政局「party 龍燈區」合影。　圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供
▲賴副市長、各局局長與各區區長於民政局「party 龍燈區」合影。　圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

賴副市長提到，此次燈會共5個局處佈展，區區皆是亮點，一進到展區就可看到教育局「小小 Backpacker 賞燈趣」燈區，絢麗壯觀的拱門入口及8公尺高的築夢王國城堡，帶您進入奇幻閱世界；同樣備受期待的建設局「龍之異次元」燈區，以「金、木、水、火」四象元素，打造沉浸式奇幻空間。 另農業局「翠谷之心」燈區則善用中央公園下凹滯洪池場域，設置獨特的竹編燈組點綴其中，繽紛光影渲染狹長幽谷；熱鬧的民政局「Party 龍」燈區，邀集29區公所開趴，歡迎市民朋友來和自己家鄉的燈組一起「Party All Night Long」！

▲全台首創水上劇場主燈秀－每場展演3分鐘。　圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供
▲全台首創水上劇場主燈秀－每場展演3分鐘。　圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

為便利民眾逛展賞燈，中台灣元宵燈會特別結合中央公園導覽APP提出燈會導覽服務，民眾只要下載中央公園導覽APP，可掌握燈會最新資訊及自動導航到想到的燈區、接駁站、提燈發放處、公廁等，利用手機即可於展區暢遊自如。 賴副市長也補充，中央公園鄰近國道及市區主要幹道，交通便捷，鼓勵遊客透過綠色運具抵達2024中台灣元宵展區，並特別規劃開幕日及假日（2/24、2/25）開闢捷運市府站、松竹站兩線免費接駁專車，希望民眾開心賞燈、順暢返家。

▲建設局「龍之異次元」燈區定時演員互動好逛好拍。　圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供
▲建設局「龍之異次元」燈區定時演員互動好逛好拍。　圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局也特別整理燈會順遊懶人包，除鄰近中央公園遠近馳名的「逢甲觀光夜市」，還可搭乘捷運將台中吃喝玩樂一網打盡。捷運周邊受歡迎的景點，如近捷運文心森林公園站的文青集散地「審計新村」、捷運南屯站老店錯落的「南屯老街」皆相當適合來台中挖寶的朋友；鄰近捷運的大型公園，如捷運文心森林公園站到「文心森林公園」、捷運豐樂公園站「豐樂雕塑公園」、捷運松竹站「舊社公園」，則是孩子們放電的好去處。

此外，捷運美食部分有近捷運舊社站的「總站夜市」、捷運文心中清則有知名小吃遍布的北平路沿街美食，捷運文心崇德站出站的崇徳路上，也有多家台中知名火鍋、牛排步行即可到達；搭乘至捷運水安宮站，民眾步行可達公益路，日式燒肉、網紅必備的早午餐、各式異國料理不勝枚舉。最新的活動資訊請上「台中觀光旅遊網」及「大玩台中」臉書粉絲專頁查詢。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

公園 燈會 觀光夜市

延伸閱讀

影／台中9警犬協勤燈會出動！每日園區巡邏歡迎合照

台中燈會激似「秀賢」女警神到了...前年才分發此分局

中台灣燈會2天狂吸逾54萬人賞燈 中市府防踩踏加強疏流

中台灣元宵燈會絢爛登場！ 水上巨龍「台中龍賀」主燈秀、甜蜜「馬卡龍燈區」可愛爆表

相關新聞

平日只要298！台中蒙古烤肉吃到飽，四種肉品、蔬菜、飲品自助吧全部吃起來，大食怪的天堂在這裡

udn走跳美食／強生與小吠 是說崇德路有太多美食，住在北屯北區的捧友應該覺得幸福！這間店址在崇德路靠近進化北路口的▸鐵砂掌◂新鐵板料理最近吸引我們前來，平日只要298元、假日328元就有蒙古烤肉

台中人的廚房吃通海！ 老字號美食大本營「第二市場」必吃推薦

台中市第二市場是台中美食集中地、台中人ㄟ廚房，也成為遊客前來台中必訪的美食勝地。第二市場原為日治時期的新富町市場，後經台中市政府全面整修而成如今風貌，已有近80年歷史，佔地2,388坪，中央以一座六角主樓為核心，市場內有54間店面、約300個攤位。

一咬噴肉汁！台中清水在地美食「揚記酥脆生煎包」 銅板價就能填飽肚子

到台中清水不只有米糕可以吃～還有在地人也每天搶買的銅板美食【揚記】生煎包可以嘗嘗，外皮酥脆、一咬噴汁的生煎包生意超好，常常一出鍋就被搶光，下回有到高美溼地附近玩，記得排進美食行程裡！

不枉費等了2小時！ 靈魂湯頭加彭湃配料 台中「大盛飯湯」也能吃到屏東特色傳統美食「割稻飯」了

udn走跳美食／ShengYao 屏東特色傳統美食「割稻飯」出現在台中了，這間「大盛飯湯」賣的是據說只有屏東才吃得到，俗稱「飯湯」的「割稻飯」，1月初開幕還沒一個月就有網路媒體來採訪報導了，

彰化必吃美食「愛玉+蛋餅」！散步逛農產藤山市集，菜價超便宜

udn走跳旅遊／YUKI 什麼地方可以一邊散步健行，一邊逛街購物，還可以欣賞美景？答案就是彰化的人氣景點～藤山步道！平緩的步道、豐富的攤商、便宜的菜價、宜人的景色、特別的美食，藤山步道結合了這5

喜歡老宅必看！彰化火車站前老旅社改造變身「復古咖啡廳」 鄰近阿璋肉圓、元寶雞蛋糕

udn走跳美食／螞蟻幫的櫥櫃 紅葉大旅社光雕童玩咖啡廳 | 彰化火車站前咖啡廳，我幾年前曾經介紹過的紅葉食趣休息後再重新出發，對於喜愛老宅風格咖啡館的旅人來說是個好消息，從事光雕投影的光滿樓將紅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。