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燜鴨入口即化超推薦！台中隱藏版景觀餐廳 適合全家出遊的世外桃源

Kiwi樂活食旅／ 文、圖／Kiwi

udn走跳美食／Kiwi

台中新社美食仙塘跡農園餐廳剛好介於台中石崗跟台中新社中間，是家超隱藏的景觀餐廳，熟客帶路才曉得的呀！我們提前一個月做預約才能吃得到，仙塘跡農園餐廳燜鴨很厲害絕對要吃一隻，這裏很奇妙，很多開好車的人都會來訪用餐之外，車位一位難求、座位一位難求，不過環境上很棒，坐擁整個山谷景緻很漂亮，樹屋風格木造涼亭很愜意我自己也很喜歡，還有鵝跟綠頭鴨在旁邊玩水，這裡幾乎是親子的快樂天地～快樂吃好好玩的好去處！鄰近也有台中紙箱王創意園區可以走走逛逛。

仙塘跡農園餐廳在哪？

台中美食仙塘跡農園餐廳位在台中市石岡區萬仙街仙塘坪巷2號，google導航

仙塘跡農園餐廳交通資訊

台中美食仙塘跡農園餐廳有提供免費停車場，不用擔心停車不便利。

仙塘跡農園餐廳外觀以大自然設計為主

台中美食仙塘跡農園餐廳位於台中新社與石岡，從哪邊走都可以抵達目的地。停好車後這陸續都有人進去，假日完全無空景。

台中美食仙塘跡農園餐廳木造式的設計環境，很迷人也有那種樸實的氛圍在。

Kiwi很喜歡日式庭園，庭園很美而且小橋流水過去又是一處美麗的景緻。

台中美食仙塘跡農園餐廳綠樹氛圍滿滿，看著茂密的樹就感覺這裡地靈人傑，來訪用餐幾乎都是整大群為主，親子、朋友聚會都很適合來放的地方。

Kiwi超愛木造式的建築，桌椅擺設都很貼近自然～假日建議要提早預訂座位才有位子可以坐唷！

天氣好外頭的景緻都會倒映在桌面上很漂亮。

半露天式的座位區域真的超棒，這區的感覺真的很別緻～泡泡茶也覺得好愜意。

坐擁山群看著交疊的山巒間加上藍天白雲，在這享受山景也能享受美食，太幸福了！

台中美食仙塘跡農園餐廳菜單MENU

仙塘跡農園餐廳餐點有分單點還有10人桌用餐，如果人少建議就直接做單點會來的便利。

台中仙塘跡農園餐廳餐點分享

過貓，梅汁小份，涼拌過貓很清爽，加入梅汁很開胃呦！

燜筍小份，這也好下飯，客家的料理就是有好多都好好吃，沒有油味，吃得到食物的原味我們都覺得很清爽。

細膩的筍子做成燜筍真的很迷人，帶點油吃起來也很滑順口，單吃或是搭飯吃都可以。

燜鴨使用的是紅面番母鴨，完全就是化骨綿掌，一碰到就軟嫩掉了！太酷了～

真的是被內力一掌變成化骨綿掌，讓這家鴨肉變得很好拿跟入口。

整片肉肉好吃～燜鴨不像苑裡聞香下馬的一樣可以在煮很多美食，他們家燜鴨就是來吃的跟淋在飯上面。

像這樣淋在飯上面，不自覺又扒飯了兩碗。

菜圃蛋也是煎的恰恰好，一直覺得這裡每道菜都好下飯，豈能錯過白飯呢？

抱卵香魚，香魚也是客家料理中的一道佳餚！我自己也很喜歡吃這同樣被化掉的魚骨整尾都可以吃的乾淨淨。

抱卵的香魚是不是切開後很迷人呀，我們點三尾，你一半我一半的～就這樣吃光光。

蘆筍炒百菇，半生熟的百菇炒了蘆筍感覺挺不錯的，就是對於半生熟～還是希望可以熟透些。

乾煎豬肝味道極重，卻也是很厲害的一道，厚實之外，醬汁上到恰到好處，而且豬肝熱騰騰吃就很厲害，新鮮的沒話說，雖然是最後一道上桌，不過我們也很迅速地吃光，來仙塘跡就是有很多必點美食～

仙塘跡農園餐廳室外環境分享

仙塘跡農園餐廳在規劃座位時給我們最裡面的座位，角落也比較不會因為湯水送進來，小朋友鑽來鑽去容易打翻受傷。

室外很日式庭園風，養了兩隻可愛的大白鵝跟綠頭鴨～豪可愛啊！

這裡的魚是不能去餵食的喔！因為他們平常都有主人餵食飽飽，不能再亂吃東西了啊！

仙塘跡農園餐廳評論

台中景觀餐廳仙塘跡農園餐廳其實還挺特別的，無論是外觀木造樹屋庭園式的風格以外，還有這燜鴨、燜筍也都很厲害，就連乾煎豬肝、抱卵香魚、梅汁過貓都很不錯～在這個漂亮的庭院中可以吃上一頓飯，再來看看坐擁山景真的很棒呢！從這下去就是中興嶺，東東芋圓、老芋仔芋圓、柴燒仙草可以吃吃午茶的好地方～鄰近也有台中紙箱王創意園區可以走走逛逛。

仙塘跡農園餐廳

住址：台中市石岡區萬仙街仙塘坪巷2號

電話： 04 2582 3023

營業時間：11:00–14:00, 17:00–20:30

只收現金 · 需要預訂 · 設有戶外雅座

文章來源：Kiwi樂活食旅 FB：Kiwi樂活食旅

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