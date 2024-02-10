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台中招財看屋一日遊 參拜廣天宮 水湳、七期看屋趣

聯合新聞網／ 張瑞傑/台北報導
廣天宮寺廟供奉的四川峨嵋財神開基老祖正尊為全世界位階最高、歷史最悠久，由唐高祖頒旨雕刻的財神爺，是台中最富盛名的財神開基祖廟。（圖/本報資料照）
廣天宮寺廟供奉的四川峨嵋財神開基老祖正尊為全世界位階最高、歷史最悠久，由唐高祖頒旨雕刻的財神爺，是台中最富盛名的財神開基祖廟。（圖/本報資料照）

中央公園面積約67.34公頃，擁有臺中之肺之稱。（圖/本報資料照）
中央公園面積約67.34公頃，擁有臺中之肺之稱。（圖/本報資料照）

隨著水湳經貿園區、台中捷運綠線等重大建設完工，讓台中市的房地產在近2年成長不少，尤其捷運沿線站點房市包括水湳經貿園區、台中七期更是房市的領頭羊。春節走春拜財神，有意看屋的民眾不妨跟著捷運綠線參拜世界級財神廟「廣天宮」後，分別到水湳經貿園區、台中七期看屋一日遊吧。

廣天宮是台中最富盛名的財神廟，位於台中市北屯區遼陽五街131號，從捷運綠線四維國小站步行5分鐘可達。寺廟供奉的四川峨嵋財神開基老祖正尊為全世界位階最高、歷史最悠久，由唐高祖頒旨雕刻的財神爺，讓廣天宮成為世界級知名的財神開基祖廟；許多人會在農曆新年去廟裡求財，借168發財錢母消費到市場流通，祈福一整年大富大貴、財運亨通。

豐邑park one 水湳經貿園區指標案

「豐邑park one」鄰近中央公園萬坪綠地，是水湳經貿園區的指標案之一。（圖/業者提供）
「豐邑park one」鄰近中央公園萬坪綠地，是水湳經貿園區的指標案之一。（圖/業者提供）

拜完財神後，可以至水湳經貿園區逛中央公園、散步。中央公園面積約67.34公頃，擁有臺中之肺之稱，是一個超大的活動公園，園區結合「智慧」、「低碳」與「創新」三大原則，有獨步全球的十二感官互動設施結合於園區。「豐邑park one」位於經貿五路、啟航路，鄰近綠美圖、中央公園等萬坪綠地，規劃地上34層樓建築，主力坪數規劃53至74坪，全案初一至初六春節不打烊，上午10點至下午6點提供賞屋。

鉅陞國際V市政 七期市政生活圈精品宅

「鉅陞國際V市政」坪數規劃39坪3房、49坪4房產品，鄰近台中大都會歌劇院。（圖/業者提供）
「鉅陞國際V市政」坪數規劃39坪3房、49坪4房產品，鄰近台中大都會歌劇院。（圖/業者提供）

位於七期的台中大都會歌劇院，由世界級建築師伊東豊雄設計，是一座人與藝術共生的劇場，是表演藝術、生活休憩與吸取新知的地方，更是台中市最知名的代表地標之一。「鉅陞國際 V市政」位於台中市西屯區市政路、黎明路口，車程約3分鐘可至臺中國家歌劇院、車程2分鐘可至臺中市朝馬國民運動中心。基地面積461.56坪，建蔽率45.52%。樓層規劃地上13層，地下3層建築，坪數規劃39坪3房、49坪4房產品。全案初一至初六春節不打烊，上午10點至下午6點提供賞屋。

台中大都會歌劇院，是七期最知名的地標。（圖/本報資料照）
台中大都會歌劇院，是七期最知名的地標。（圖/本報資料照）

一日遊 春節 走春

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