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彰化必吃美食「愛玉+蛋餅」！散步逛農產藤山市集，菜價超便宜

YUKI'S LIFE／ 文、圖／YUKI

udn走跳旅遊／YUKI

什麼地方可以一邊散步健行，一邊逛街購物，還可以欣賞美景？答案就是彰化的人氣景點～藤山步道！平緩的步道、豐富的攤商、便宜的菜價、宜人的景色、特別的美食，藤山步道結合了這5個厲害之處(不只賣吃的，連賣襪子、茶壺、鞋子、衣服的都有)，成為超人氣景點！就連登山肉腳的我都能輕鬆攻略藤山步道，還能在這裡又吃又買，大家真的可以攜家帶眷一起來走走喔～

藤山步道 / 介紹

藤山步道就在彰化和南投的中間，是八卦山眾多步道中的其中一條，但藤山步道在中部享有超高人氣，大家知道是為什麼嗎？因為整條步道不但舒適平緩（有坡度但不難走），而且一路上能吃能逛，這個訴求根本太適合我！這次就要假藉運動知名，行增肥之實。

藤山步道 / 停車

開車來藤山步道的朋友，可將車子停放在藤山園停車場，或是員南路兩側白線。

藤山步道 / 廁所

開始爬山前一定要先來上個廁所，步道開端就有設置公廁哦～

藤山步道 / 藤山市集

從停車場下車後，就開始出現攤販，然後接著就是綿延不絕的攤販～但建議大家假日早上來訪，攤販才會多，接近中午就都會開始收了。

走累了，一旁也會有座位可以休息一下。

哇～現在才注意到這攤的櫛瓜大的3條才70元，也太便宜了，我當時竟然沒買！！！！！後悔呀～～然後柳丁一粒3元！我有看錯嗎？

走沒幾步，就開始覺得有既視感，覺得這場景好像在哪裡看過？當我還沒解開，老公就說：這裡跟台中大坑的9號步道也太像了吧！

藤山步道的確是有像大坑9號步道的復刻版～一樣都是好走無難度的步道，也都有許多攤位販售農產品，但這裡不只賣吃的，連賣襪子、茶壺、鞋子、衣服的都有　哈哈，很有趣。

農產品真的都好吸引我，新鮮又便宜！但上山只能先看看，等下山再買囉～

衣服、鞋子、襪子等等的東西，價格都很便宜。

藤山步道 / 開始運動去

好喔～～終於有開始像步道一點了，應該是要開始有爬坡的感覺囉！雖然我的目的是吃跟逛，但來都來了還是要運動一下，畢竟要吃到我想吃的愛玉蛋餅，還是得爬上去呀！

連稍有坡度的路旁也還是有攤販，這裡真的是健身等級的菜市場無誤，為了想看看再上去有賣什麼，真的就會有動力一直爬上去了。

哇～～這家攤商也太大心了，免費招待薑母茶給大家飲用。

芋頭控的我，每次在農產市集看到現削芋頭都超想買的！這家最後我有買，超好吃，芋頭煮起來像是芋泥糕口感，超猛！！

3粒100元的花椰菜，好想買！

這攤只有一個桌子，我本來想吃的，但有客人就先跳過了。

這兩張照片純粹是我為了勉勵自己爬山，告訴自己要加油，但藤山步道實在滿平緩的，小朋友也能輕鬆攻略，相當適合全家大小郊山健走喔！

哇嗚～露營用品也有賣。

藤山步道總長約2公里，沿路可以欣賞彰化美景，走在步道上其實不覺得自己在運動，應該說是散步融合逛街比較恰當，但對於腳力不好的長輩來說還是有點小挑戰，都會帶上登山杖。

步道旁設立許多台灣民俗俚語及疊字碑，還蠻有趣的。

沒想到還有賣植栽！以及多肉植物～～

原來台灣的彌猴桃長這樣。

哈哈哈～～家都是邊走邊逛，行進的速度超緩慢，因為每往前走幾步，就被下一家攤商吸引，然後手上提的東西不知不覺愈來愈多。

擺在山上賣的農產品看起來就是特別新鮮，大家也有同感嗎？

被客家麻糬的花生粉香到，下山時立馬來一盒。

看到還蠻多家在賣健走杖，雖然藤山步道較為平穩，老人家為了安全可能還是需要用到。

這家是誠實商店哦～

竟然還有茶壺攤。

這攤是賣咖啡的～

烤地瓜配咖啡！第一次看到這種組合，一杯咖啡才30元。

藤山步道 / 必吃愛玉

終於被我見到藤山步道必吃的愛玉專賣店名了！這家叫愛玉奾子，聽說是藤山步道的隱藏版美食。

愛玉奾子販售現煎愛玉蛋餅、招牌愛玉冰，跟牛奶、果汁、咖啡等飲品。

價格都不貴，然後老闆娘超好客超親切，第一次見面就好像是鄰居一樣招呼著我們、話家常。

這次來還蠻幸運的，不用排隊耶～

座位區設置很簡單，但坐邊邊也是挺舒服的。

我們只是吃個蛋餅居然有現場演奏，未免也太好康。

餐點上桌囉！整桌都是愛玉的製品，今天來就場豪氣奢華的愛玉大餐吧～

愛玉蛋餅很大一份，才40元我覺得很可以。

我一直以為愛玉蛋餅會是蛋餅裡包著愛玉，但完全搞錯了，老闆娘說是蛋跟愛玉打在一起後再拿去煎，所以吃起來的口感軟軟QQ的，非常特別的滋味喔！！

敢吃辣的話可以加一點老闆秘製的辣醬，又是另一種風味了，然後蛋餅醬是一定一定要加的～超香。

招牌愛玉也必須要來一杯，加了水果滋味湯底，酸酸甜甜的滑溜口感，應該沒人不喜歡吧~~

最後奉上我的戰利品照～哈哈！

來藤山步道一趟真的會莫名其妙買一大堆東西回家，因為東西都太便宜了呀！都忘了自己其實是來運動的。如果沒來過藤山步道，很推薦來晃一晃！只是這邊要假日中午前來，不然攤販就會收掉很多哦！另外藤山步道就在南投星月天空附近，可安排一起順遊～

藤山步道｜FB

所在地址：彰化縣員林市員南路394號

營業時間：步道24小時開放，市集只在假日開09:00～16:00

文章來源：YUKI'S LIFE FB：YUKI'S LIFE

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