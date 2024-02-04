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櫻花、梅花、雪花齊綻放！初春時分驚艷大雪山

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
櫻花美景。　圖：農業部林業及自然保育署台中分署／提供
櫻花美景。　圖：農業部林業及自然保育署台中分署／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】節氣走到大寒，乍暖還寒的天氣讓大雪山充滿驚奇美景，在近期寒流來襲時，常達到近零度低溫，大雪山林道 49K 小雪山資訊站周邊結出雪白霜花，天池步道染上雪白丰采。而在海拔較低、冬日暖陽照射下較溫暖的 35K 收費站、43K 遊客中心周邊，山櫻花、梅花綻放出紅白的艷麗花朵，春日的大雪山特別美麗，運氣好的話還可一次看到櫻花、梅花、雪花在大雪山爭奇鬥艷的浪漫景象。

▲收費站梅花綻放。　圖：農業部林業及自然保育署台中分署／提供
▲收費站梅花綻放。　圖：農業部林業及自然保育署台中分署／提供

在大雪山 35k 收費站、43k 遊客服務中心周邊，嫣紅的山櫻花粉彩迎賓，而在大雪山 35k 收費站受暖冬影響，清雅的梅花也提前開放，點點清透亮麗的白花，在粉綠色系底下別有一番風味，這樣繽紛多彩的景色，春暖花開之際受花蜜吸引的冠羽畫眉、青背山雀等，都是大雪山春天季節限定的樣貌，充滿活力與生機。

▲收費站山櫻花。　圖：農業部林業及自然保育署台中分署／提供
▲收費站山櫻花。　圖：農業部林業及自然保育署台中分署／提供

位於大雪山林道 49K 的小雪山資訊站，海拔約2,600公尺，寒流來襲時清晨時分氣溫常會達到零度，便出現植物結霜、天池結上薄冰情形，不畏寒冷的山羌及擁有豐厚羽翼的鳥兒照常出現，雪白糖霜般的地面彷彿如精心製作的舞台，動物清晨散步的樣貌，也美得像明星登場一般。這樣的冰霜美景在暖陽照射後會逐漸溶解，想欣賞這樣的特殊美景請務必早起準備。

▲大雪山遊客中心周邊櫻花。　圖：農業部林業及自然保育署台中分署／提供
▲大雪山遊客中心周邊櫻花。　圖：農業部林業及自然保育署台中分署／提供

林業保育署臺中分署提醒民眾，上山前請至「中央氣象局」網頁，確認大雪山天候資訊，並準備足夠的禦寒衣物，沿路請小心行駛、注意行車安全。欲了解相關資訊，請上林業及自然保育署「台灣山林悠遊網」、「林業及自然保育署臺中分署」網站查詢。

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