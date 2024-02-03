夜貓子最愛！台中超美洞穴風餐廳「狩鍋」能吃到鱈場蟹 還有蔬菜、火鍋料、飲料與霜淇淋統統吃到飽

最近魚編家附近又多了一間厲害的質感火鍋！位在台中北區的「狩鍋」是去年底新開幕的火鍋餐廳，每天從中午營業至凌晨5點的超晚時間，夜貓子嗨一整晚也有得吃！而且現在免飛日本，也能吃得到鱈場蟹海陸饗宴超划算；再搭配上洞穴風的絕美用餐環境，特別適合情侶約會、三五好友來聚餐呢！

台中火鍋｜狩鍋地點與環境

狩鍋位在漢口路與山西路交叉口附近，除了路旁有停車格之外，店面正後方也有收費停車場。

店面外觀以洞穴風的設計，搭配多面通透的落地大窗，只要站在門口就會「芝麻開門」，特別有趣～

用餐環境同樣沿襲了洞穴風，挑高的空間結合木料元素與金屬燈飾，頗具文青神秘的質感。

大部份的座位以2人座、4人座與6人座為主，想與家人朋友聚餐，也可以直接預訂8人桌；另有提供兒童座椅，很貼心！

魚編私心最愛這區的靠窗座位，不論是圓拱形的窗框、或是映透著綠意的落地大窗，約會氣氛直接UP UP啊！

台中火鍋｜狩鍋地點與介紹

這裡提供狩鍋的菜單資訊給你們參考，目前以單人套餐與雙人套餐為主，低消為每人一份套餐、酌收一成服務費、用餐時間100分鐘，內用更可享自助吧食材盡情享用，每日凌晨03:30為最後點餐時間。

台中火鍋｜狩鍋自助吧食材介紹

狩鍋的調味料種類十分豐富，包含了沙茶、蔥花、醬油、腐乳醬、烏醋、日式醬油、胡麻醬、辣椒碎、蘿蔔泥、白醋與蒜泥。

雖然套餐本身就附有季節鮮蔬菜盤，但裡頭是沒有火鍋料的，愛吃火鍋料的朋友也可以盡情夾取，後方還有數款蔬菜無限量供應。

附食一樣也是吃到飽，有提供白飯與香噴噴的肉燥，再撒點蔥花就更對味了！

旁邊還有各式飲料、咖啡與霜淇淋，飯後來碗冰冰涼涼的霜淇淋好過癮，撒上棉花糖與香脆穀物超滿足！

狩鍋｜鱈場蟹海陸饗宴 $1688元

魚編我們這天點的是雙人套餐裡的「鱈場蟹海陸饗宴」，有分為兩種價位，海鮮盤內含的食材種類都是相同的，區別只在於肉塔內含的肉品種類，而我們選的是含有「活菌梅花豬」與「香草豬霜降」的版本。

一想到要涮煮鱈場蟹與各式海鮮，來鍋百搭的日式柴魚湯準沒錯！湯頭帶有細緻的柴魚鮮香，涮煮肉品也很不賴。

另一款是店員激推的招牌石狩奶香湯(+$68元)，可以選擇辣或不辣的版本，我們選了不辣的湯頭；入口奶香滑順香醇卻不膩口，而且裡頭還有不少菌菇，涮煮肉品更夠味～

肉塔有「活菌梅花豬」與「香草豬霜降」兩款肉品，肉質鮮嫩可口，而且厚度不薄，還蠻有誠意的。

活菌梅花豬吃來柔軟彈嫩，慢慢咀嚼稍具厚度的肉質，還會散發出鮮甜的香氣哦～

香草豬霜降的油花比例相對更多一些，肥瘦適中的肉質，軟嫩多汁又不膩口。

鱈場蟹季節海鮮盤一出場氣場超強！一次至少可以吃得到鱈場蟹、北海道干貝、鮭魚片、扇貝、季節魚片、小花枝、白蝦與蛤蜊等8種海鮮，超級澎派～

以雙人套餐來說，份量真的超足，像這天吃到的季節魚片，就含有三種不同的魚種，而且新鮮度完全沒話說。

主角鱈場蟹的肉質飽滿多肉，吃起來特別鮮甜細緻，不需要另外沾醬就好好吃！

套餐裡頭一樣附有季節鮮蔬菜盤，火鍋料可至自助區夾取，對於不愛吃火鍋料的朋友來說，特別加分～

狩鍋｜DIY紙包蝦仁漿

我們另外加點了超有趣的DIY紙包蝦仁漿，整份提供了豆腐紙與新鮮蝦仁漿，可以自己將蝦仁漿包入豆腐紙當中，再放入火鍋裡面烹煮。

煮好的紙包蝦仁漿，有著薄嫩的外皮、以及鮮甜飽滿的內嫩，有點類似鮮蝦餛飩的口感；有得吃又有得玩，趣味性十足！

狩鍋｜塔香手打豬肉丸

加點的塔香手打豬肉丸，肉質緊實彈牙，咬下不時還會迸發出九層塔迷人的清香層次呢！

狩鍋｜麻辣雙拼

麻辣雙拼本身就是熟食，一上桌就能享用；整份含有鴨血與豆腐，鴨血滑嫩入味又不失爆汁口感，豆腐的豆香十足，吃起來也很香辣夠味。

狩鍋｜套餐附餐=@R甜點@=/b>

最後是套餐的附餐甜點，我們這天吃到的是酸V酸V的檸檬塔，塔皮酥脆、奶味濃郁，結合沁酸柔順的內餡，幸福感滿滿！分享給你們參考喲～

狩鍋

電話： 04 2297 0006

地址：台中市北區漢口路四段72-1號

營業時間：平日11:30~05:00，假日11:00~05:00

粉絲專頁：狩鍋

文章來源：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 FB：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳

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