台中新開店餐點超級強！ 築間旗下新品牌「紫木槿韓國烤肉」從外觀到餐點都讓人驚艷

紫木槿韓國烤肉

知名連鎖品牌「築間」旗下新品牌『紫木槿韓國烤肉』主打特色韓式烤肉，以粉色為主要裝潢色調，加上明亮的燈光及高質感的用餐桌面，有種獨特的奢華感，光以外觀黑金簍空設計，在公益路上格外的亮眼，套餐共有$1780~$3680五種價位雙人套餐可選擇，想吃不一樣的韓國烤肉可以來這間。

點套餐就送衣物香氛(限量3000組、送完為止）

超美的菜單！紫木槿韓國烤肉(訂位 /菜單)

無窮套餐 $3680 + 10%服務費

▪️屋塔房韓燒雙拼(秘制雞腿肉、黑豬厚五花)

▪️穀飼牛舌(+$288升級成和牛牛舌)、鐘路豬烤腸、王·牛小排、京畿肋眼牛排 、極上A5和牛

▪️江原道雪蟹膏烘蛋（+$199）

▪️水刺小膳-韓經典小菜八品、元祖菜包肉組合、水梨生牛肉、炸蝦馬卡龍(+$39升級)

▪️韓鍋-馬鈴薯排骨(+$49升級)

▪️炸物-炸雞佐韓國年糕（起司）

▪️火山爆發烤飯糰（+$79升級）

▪️海鮮-海味四節坂(草蝦、帆立貝、鮮蚵、紋甲花枝)

▪️飲料-冬瓜荔枝仙草凍、玉米鬚冷泡茶

▪️甜點-熱黑芝麻糊、草莓奶油煎餅

⚠️每人低消為$600元，酌收10%服務費，用餐限時120分鐘，建議提前預約訂位。

充滿韓文字的外觀搭配晚上的燈光有種奢華的感覺，為公益路上增添一抹色彩，二樓有窗邊座位，可以俯瞰公益路跟東興路交叉口，邊吃燒肉邊看車水馬龍的景象也是蠻療癒的。

一開始會先上8樣特色小菜，吃完有喜歡都可以再續，像是韓式魚板、馬鈴薯、醃蘿蔔、鳥蛋的好味道都讓小白續好多次。

新鮮現切的生牛肉淋上醬汁再把蛋黃戳破拌一拌，以生菜包裹水梨及生牛肉搭配起來清爽可口。

主餐上桌囉～從左邊依序有韓醬黑豬厚五花、海鮮、秘制雞腿肉、A5和牛、牛舌、豬烤腸、肋眼牛排及包肉蔬菜，等不及要下爐烤啦～

在韓國必吃的豬烤腸來紫木槿也吃的到，捲成一圈很好拍，調味過的烤腸烤起來香噴噴的，吃起來比較Q彈有口感。

除了韓式料理最期待的就是這塊厚切A5和牛，烤的表面金黃焦色，依個人喜好烤至3分、5分或7分熟，最愛外焦內嫩的雙重口感加上和牛特有的油香入口即化。

帶女友來慶祝聖誕節點了無窮套餐，裡面的牛舌小白有加價升級成和牛牛舌看起來更厲害，其他品項也可以依個人喜歡需求做加價升級～

果然築間的品質就是不錯，牛雞豬肉質都在水準之上。

這道帶骨牛小排會有一小段的桌邊服務，展示了原肉後會把氣泡水、水梨汁及特調醬汁搖晃均勻，淋在牛肉上做個簡單的醃製，這道非常厲害。

小膳的另外一道加價升級成炸蝦馬卡龍，包裹蝦漿的有海苔及特別的麵包，香噴噴的馬卡龍有滿滿的蝦味超好吃，不管是沾辣醬還是塔塔醬都很適合。

被火山爆發烤飯糰的名字吸引，超高溫的石鍋放入飯糰並在桌邊倒入高湯，因高湯發出滋滋作響的沸騰聲看起來很厲害，等高湯不沸騰了，再把飯糰壓一壓跟高湯拌勻還會發現有好吃的鍋巴，飯糰鹹香的口感個人蠻喜歡的。

甜點必須推熱芝麻糊，比想像中還濃郁的芝麻糊單吃超香濃，也可以淋在附的冰淇淋上，增添不同口感。

看到隔壁點小白也跟著點了這道江原道雪蟹膏烘蛋，濕潤的烘蛋口感很軟嫩，加上滿滿的蛋香結合蟹膏的鮮甜好好吃。

炸雞翅淋上邪惡的起司醬看起來好誘人，鮮嫩的雞翅不管沾起司醬還是辣醬都很多對味，旁邊還有韓式炸物必備的炸年糕也是好吃。

跟韓國較不同的是用軟骨排取代排骨，不用弄髒手還能喝到好喝的馬鈴薯排骨湯，燉的軟嫩的嫩骨排吃起來好唰嘴，搭配馬鈴薯及韓式冬粉吃起來很有飽足感。

這邊有貼心的剝蝦服務！

紫木槿韓國烤肉台中公益店 ｜ FB

地址：台中市西區公益路296號

營業時間：11:00~02:30

電話：04 – 2322 8777

文章來源：痴吃的玩 FB：痴吃的玩

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