台中新開店餐點超級強！ 築間旗下新品牌「紫木槿韓國烤肉」從外觀到餐點都讓人驚艷

痴吃的玩／ 文、圖／小白

udn走跳美食／痴吃的玩

紫木槿韓國烤肉

知名連鎖品牌「築間」旗下新品牌『紫木槿韓國烤肉』主打特色韓式烤肉，以粉色為主要裝潢色調，加上明亮的燈光及高質感的用餐桌面，有種獨特的奢華感，光以外觀黑金簍空設計，在公益路上格外的亮眼，套餐共有$1780~$3680五種價位雙人套餐可選擇，想吃不一樣的韓國烤肉可以來這間。

點套餐就送衣物香氛(限量3000組、送完為止）

超美的菜單！紫木槿韓國烤肉(訂位 /菜單)

無窮套餐 $3680 + 10%服務費

▪️屋塔房韓燒雙拼(秘制雞腿肉、黑豬厚五花)

▪️穀飼牛舌(+$288升級成和牛牛舌)、鐘路豬烤腸、王·牛小排、京畿肋眼牛排 、極上A5和牛

▪️江原道雪蟹膏烘蛋（+$199）

▪️水刺小膳-韓經典小菜八品、元祖菜包肉組合、水梨生牛肉、炸蝦馬卡龍(+$39升級)

▪️韓鍋-馬鈴薯排骨(+$49升級)

▪️炸物-炸雞佐韓國年糕（起司）

▪️火山爆發烤飯糰（+$79升級）

▪️海鮮-海味四節坂(草蝦、帆立貝、鮮蚵、紋甲花枝)

▪️飲料-冬瓜荔枝仙草凍、玉米鬚冷泡茶

▪️甜點-熱黑芝麻糊、草莓奶油煎餅

⚠️每人低消為$600元，酌收10%服務費，用餐限時120分鐘，建議提前預約訂位。

充滿韓文字的外觀搭配晚上的燈光有種奢華的感覺，為公益路上增添一抹色彩，二樓有窗邊座位，可以俯瞰公益路跟東興路交叉口，邊吃燒肉邊看車水馬龍的景象也是蠻療癒的。

一開始會先上8樣特色小菜，吃完有喜歡都可以再續，像是韓式魚板、馬鈴薯、醃蘿蔔、鳥蛋的好味道都讓小白續好多次。

新鮮現切的生牛肉淋上醬汁再把蛋黃戳破拌一拌，以生菜包裹水梨及生牛肉搭配起來清爽可口。

主餐上桌囉～從左邊依序有韓醬黑豬厚五花、海鮮、秘制雞腿肉、A5和牛、牛舌、豬烤腸、肋眼牛排及包肉蔬菜，等不及要下爐烤啦～

在韓國必吃的豬烤腸來紫木槿也吃的到，捲成一圈很好拍，調味過的烤腸烤起來香噴噴的，吃起來比較Q彈有口感。

除了韓式料理最期待的就是這塊厚切A5和牛，烤的表面金黃焦色，依個人喜好烤至3分、5分或7分熟，最愛外焦內嫩的雙重口感加上和牛特有的油香入口即化。

帶女友來慶祝聖誕節點了無窮套餐，裡面的牛舌小白有加價升級成和牛牛舌看起來更厲害，其他品項也可以依個人喜歡需求做加價升級～

果然築間的品質就是不錯，牛雞豬肉質都在水準之上。

這道帶骨牛小排會有一小段的桌邊服務，展示了原肉後會把氣泡水、水梨汁及特調醬汁搖晃均勻，淋在牛肉上做個簡單的醃製，這道非常厲害。

小膳的另外一道加價升級成炸蝦馬卡龍，包裹蝦漿的有海苔及特別的麵包，香噴噴的馬卡龍有滿滿的蝦味超好吃，不管是沾辣醬還是塔塔醬都很適合。

被火山爆發烤飯糰的名字吸引，超高溫的石鍋放入飯糰並在桌邊倒入高湯，因高湯發出滋滋作響的沸騰聲看起來很厲害，等高湯不沸騰了，再把飯糰壓一壓跟高湯拌勻還會發現有好吃的鍋巴，飯糰鹹香的口感個人蠻喜歡的。

甜點必須推熱芝麻糊，比想像中還濃郁的芝麻糊單吃超香濃，也可以淋在附的冰淇淋上，增添不同口感。

看到隔壁點小白也跟著點了這道江原道雪蟹膏烘蛋，濕潤的烘蛋口感很軟嫩，加上滿滿的蛋香結合蟹膏的鮮甜好好吃。

炸雞翅淋上邪惡的起司醬看起來好誘人，鮮嫩的雞翅不管沾起司醬還是辣醬都很多對味，旁邊還有韓式炸物必備的炸年糕也是好吃。

跟韓國較不同的是用軟骨排取代排骨，不用弄髒手還能喝到好喝的馬鈴薯排骨湯，燉的軟嫩的嫩骨排吃起來好唰嘴，搭配馬鈴薯及韓式冬粉吃起來很有飽足感。

這邊有貼心的剝蝦服務！

紫木槿韓國烤肉台中公益店 ｜ FB

地址：台中市西區公益路296號

營業時間：11:00~02:30

電話：04 – 2322 8777

文章來源：痴吃的玩 FB：痴吃的玩

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

台中美食 和牛 牛肉

相關新聞

台中新開店餐點超級強！ 築間旗下新品牌「紫木槿韓國烤肉」從外觀到餐點都讓人驚艷

udn走跳美食／痴吃的玩 紫木槿韓國烤肉 知名連鎖品牌「築間」旗下新品牌『紫木槿韓國烤肉』主打特色韓式烤肉，以粉色為主要裝潢色調，加上明亮的燈光及高質感的用餐桌面，有種獨特的奢華感，光以外觀黑金簍空設計，在公益路上格外的亮眼，套餐共有$1780~$3680五種價位雙人套餐可選擇，想吃不一樣的韓國烤肉可以來這間。

平價火鍋吃到飽推薦！7家台中CP值超高店家，泰式酸辣、川式麻辣、養身藥膳，今年冬天你想選哪一種？

RG小編帶你探索CP值高的台中美食！台中一直都是餐飲業的一級戰區，尤其是吃到飽餐廳更是競爭激烈。強調頂級食材或浮誇系的吃到飽價格也跟著水漲船高。最近冷氣團頻頻來襲，寒冷的天氣裡來個熱騰騰的火鍋真是太幸福了，今天為您特搜了台中好吃又CP值超高的火鍋吃到飽，就讓美味的食材和熱氣裊裊的火鍋，陪伴你度過寒冷的冬日吧～

重慶妹子的米線店！台中罕見的重慶米線專賣店，能客製化口味辣度，一定要加點「超巨SIZE炸蛋」有夠震撼

udn走跳美食／ShengYao 台中又有新開的大陸米線店了，這間"歪米線"光聽店名還以為是像"吸粉堂"那種賣過橋米線、螺螄粉的，沒想到是一間重慶米線專賣店來著，是說在台中真的很少有賣重慶米

懷舊騎行、賽車競速　台中豐原動感體驗一日遊

昔日的台鐵舊三線整建成后豐鐵馬道，沿著舊鐵道一路踩踏前行，兩旁綠樹成蔭，風光如畫。租借單車或電動車出發，騎行進入后豐鐵馬道，全長5.8公里，可串連至后里馬場。騎上橫跨大甲溪的花樑鋼橋，雄壯宏偉的氣勢令人嘆為觀止。

台中超低調咖哩飯專賣店！醬香濃厚，有日式、港式兩種咖哩，最低只要銅板價

udn走跳美食／糖糖 台中又多了一間厲害咖哩飯啦！這間位在台中潭子的工匠料理 慢熬咖哩x烤時蔬，主打外帶咖哩飯，特別的是除了常吃得到日式咖哩，還有港式咖哩，最低只要銅板價。 工匠料理

走春搶先看！彰化「成美文化園」百年風情+緋紅金黃落羽松一定要看

彰化引以為傲的「成美文化園」，如同日本三大名園般綻放瑰麗風華，蘊藏著台灣百年文化的精髓。現正值落雨松轉色期，入園即能沐浴在金黃色的葉片閃閃發光的美景，現在2/10至2/14春節期間還有5大走春活動，一起來看看！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。