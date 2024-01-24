想要體驗手作地毯 Tufting 必看，4 間台中 DIY 地毯工作坊評比！

今天來介紹前陣子超級紅的手作地毯給，如果你也曾經在短影音上被燒到，一直有點心動，但卻不知道要去哪間工作坊，那你今天一定不要錯過這篇文章！尤其推薦大學生們趁著寒假或剛開學，揪上幾個好朋友，一起從選圖、選圖、挑毛線、製作到收尾，都可以自己發揮創意的 DIY 手作地毯吧！





1. Tuft Tuft Cat

圖 / Tuft Tuft Cat

🏠地址：台中市北屯區東山路一段152-7號

🕰營業時間：12:00-21:00，採預約制

Tuft Tuft Cat 的創辦人是一對香港夫妻，他們原先在香港就開了一間工作室，對於做地毯的經驗很豐富。課程開始三天前，老師會先用 LINE 與顧客確認要製作的圖檔可行度，並討論當天大概會如何製作。另外，為了讓每組個人都可以有足夠的時間與空間製作，Tuft Tuft Cat 一天只會接待 6 組客人，皆需要事前預約。

操作前老師會超詳細的講解注意事項、力道大小、失敗示範和練習環節。實際製作時，會將圖片投射在畫布上，再用奇異筆將邊框線條描製，然後開始織地毯。最棒的是，Tuft Tuft Cat 除了是一對一教學、沒有限制時間，甚至連毛線也是想用幾種就用幾種，尤其推薦有選擇障礙或完美主義的人來體驗。





2. Tuft Tuft 織織

圖 / Tuft Tuft 織織

🏠地址：台中市西區英才路406號7樓

🕰營業時間：週一至週五 13:00-18:00 / 週末 10:00-21:00，週三公休，預約制

Tuft Tuft 織織工作室雖然空間不大，但乾淨整潔，氣氛很舒服，大約可以容納 8 位客人來體驗。需要先上網預約，匯款部分或全額費，體驗前需先提供想做的圖片給老師，體驗前四到五天會發送體驗須知，另外若想做簇絨鏡也可當日再補差價。

課程開始前，老師會先介紹打地毯的過程、簇絨槍的使用方法，接著讓學員試打；簇絨槍大概兩公斤重，舉久了還真有點酸。製作過程中，老師會在旁邊隨時查看，像是毛線打上去的空間密度、線條的曲線感等，並即時的幫忙或給建議，製作時很有安全感！最後，在等待地毯膠乾時，Tuft Tuft 織織還會準備甜點，大家可以一邊看手機的紀錄影片一邊享用，幸福感滿滿。





3. TobeTwobee

圖 / TobeTwobee

🏠地址：台中市西屯區華美西街二段311號9樓

🕰營業時間：10:00-16:30，採預約制

TobeTwobee Tufting 地毯工作室在全台有兩家分店，分別在台中和台南。台中的教室空間約 7 坪，最多可容納 4 人。落地窗和毛線牆真的很美，加上採光很好，尤其推薦女生揪朋友一起來體驗，順便可以拍照或錄影留念。預約方式採線上平台預約，需先支付一半訂金，後續會透過 LINE 與老師聯繫並討論製作圖案。

課程開始後，會先將圖描在地毯布上，再來學習如何使用簇絨槍，等試打熟悉手感後就可以開始體驗做地毯啦！過程中有 2 位老師輪流協助，每打好一個區域，老師就會來幫忙修補邊框及輪廓，而且還可以選擇在地毯底部使用較硬的不織布或較軟的防滑布，非常的貼心，適合注重成果的完美主義者來體驗。





4. Da Da TUFTING STUDIO

🏠地址：台中市西區健行路1049號6樓

🕰營業時間：平日 11:00-21:30 / 假日 11:00-22:00

圖 / Da Da TUFTING STUDIO

Da Da TUFTING STUDIO 工作室有一整面的落地窗，整體環境寬敞明亮，空間約可容納 16-20 人，不像其他台中做地毯店家偏向小型工作室。但平日前往只有 2 位工作人員，老師給予給個人的時間不多，而體驗時間規定為四小時，做不完需加價購買時間，或是帶半成品回家。

另外，這家台中工作坊的設備齊全，像是簇絨槍數量充足、投影機一人一台；毛線的選擇除了顏色以外，還可以挑選粗細。需要注意的是，Da Da TUFTING STUDIO 在基本教學結束後就會讓同學開始練習，直接上畫布實作。對於新手來說比較不適合，推薦已經有基本手作地毯經驗的人。





以上為本次的台中手作地毯工作坊推薦，七分之二的探索神秘客親自踩點並介紹4間優質台中手作地毯工作坊。看膩家裡無聊的單色地毯了嗎？還是週末和朋友除了約吃飯和逛街就不知道可以去哪裡了？那你可以考慮來做一下手作地毯，除了可以更新家裡的地毯以外，還可以順便錄影紀錄一下自己DIY地毯的過程！

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