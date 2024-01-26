台中「就醬子烤吧」創意串燒暖胃又暖心，超猛海鮮塔強勢襲捲台中串燒圈！

「串燒」算是台灣人都普遍喜歡的夜市小吃，不過近年來也越來越多「串燒專門店」出現。把串燒搬進店面，雖然可能價格沒有那麼平價，卻也多了一份舒適感。客人們可以邊吃串燒邊喝點小酒、聊聊天，除了串燒也可以點一些正餐來吃。今天小編就要帶大家到逢甲一家連鎖台中串燒店，有多樣化的創意串燒、吃得飽的正餐，就連飯後甜點都能統統包辦！

台中美食推薦：就醬子烤吧 逢甲黎明店

台中串燒必吃—就醬子烤吧

「就醬子烤吧」是台中發跡一家台中串燒小攤，後來發展有店面，目前在台中有好幾間分店。今天小編帶大家來到的是「逢甲黎明店」，之前有重新裝潢過，店面變得更明亮。附近也有很多住宿，來台中旅遊想吃台中美食，如果覺得逢甲夜市太遠，或覺得買回住處都涼掉讓美味扣分，小編極力推薦可以選擇來就醬子烤吧逢甲黎明店採買台中宵夜美食！

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必吃台中美食：就醬子烤吧「海鮮塔」

愛吃海鮮的朋友看過來！就醬子烤吧先前暢銷的「海鮮塔」終於被大家敲碗強勢回歸啦～建議可以一次點兩塔，一塔是鮮嫩飽滿的蛤蠣鍋，另一塔則是鮮甜白蝦和Q彈魷魚，搭配沁涼的啤酒簡直不要太快樂！別小看身具高CP值台中串燒店的名號，即使深藏串燒店內的海鮮塔仍然份量可觀，一鍋可以兩個人分食，多人聚餐建議可以點上三、四鍋，餐桌排場聲勢浩大，不止暖心更暖胃！

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創意台中串燒：豬五花溏心蛋

都一趟路來大啖台中美食了，串燒怎麼只能是普通串燒呢！就醬子烤吧提供的串燒品項非常豐富，除了肉類、米血、豆乾、櫛瓜等基本常見串燒，還有一些創意串燒可以選擇，像是涮嘴的泡菜牛肉串、真正包住整顆蛋的「豬五花溏心蛋」、飽足感十足的牛五花米腸捲、牛肉丸、雞肉丸等，你想得到、想不到的組合統統都有，就等你親自來挖掘這家寶藏台中串燒店！

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「就醬子烤吧」菜單品項多到只怕你吃不下！

聽到串燒怕吃不飽？沒事，這家台中串燒店竟然還提供主食餐點，像是乾拌麵、炒泡麵、鍋燒泡麵，小編當天點了椒麻麵和一碗鍋燒泡麵，調味和香氣都很到位，麵條也不會煮過久太軟，重點是每份麵食都好大一碗非常澎派，對上這個價格真的佛！就醬子烤吧也有提供各式小菜可以點，小編推薦稍微酒足飯飽後，再來盤炒高麗菜清爽開胃，又能再戰台中美食一回合啦！

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是台中串燒店，也是居酒屋

一次擁有海鮮塔、串燒、麵食小菜還滿足不了你想吃遍台中美食的心願嗎？那麼小編來推薦你美酒當前時，適合邊解嘴饞邊聊天的小點吧！舉凡「雞翅」、「焗烤地瓜泥」、「明太子馬鈴薯」都是這家台中串燒店「就醬子烤吧」的人氣必點小物，許多老饕尤其喜歡他們家的焗烤地瓜泥，起司不計成本放超多，口感又剛好和地瓜泥互補，就算吃多也不膩。除此之外，店家提供的調味料也很多樣，有辣粉、七味粉、胡椒鹽等，滿足多人聚會裡每個人五花八門的口味需求。

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免服務費！自助式台中串燒店首選

除了餐點會由店員親送，店家採自助式服務，餐具、酒水、調味料都是當自己家自己拿，用餐氛圍非常輕鬆自在，也因此可以免收服務費，一家搞定台中美食，荷包也不會有太大負擔。其實小編蠻偏好這種自助式服務，可以直接免除溝通障礙，或是店家太忙無法及時協助的窘境。

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下次到逢甲想吃台中美食又不想到處奔波，或想和朋友找個地方小聚喝酒時，這家台中串燒連鎖品牌「就醬子烤吧」真的會是很棒的選擇，多樣化的餐點可以滿足不同人的味蕾，也有海鮮塔、火鍋、配酒小菜可以點來大家一起分享，在好的環境無負擔品嘗美食，氣氛值拉到最滿！

【就醬子烤吧 – 逢甲黎明店】

地址：台中市西屯區黎明路三段388號之2號1樓

電話：04-2451-8182

FB粉專：就醬子烤吧-逢甲黎明店

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