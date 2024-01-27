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台中一日遊懶人包！探訪「阿罩霧」感受霧峰過去的風華與現代的活力，景點美食一次告訴你

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖／IG @chrisitravel、@murmur0919
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RG小編今天介紹名字聽起來好神秘的台中一日遊懶人包！台中的霧峰舊名為「阿罩霧」，是過去因為常有煙霧籠罩，因而得名。霧峰位於台中南端，與彰化縣和南投縣相交，國道、省道等公路系統完備，自行驅車前往南來北往相當便利。今天要介紹在台中霧峰的景點和美食，包含著名的霧峰林家花園和亞洲大學現代美術館等，有機會到霧峰來場一日遊的小旅行時，可以參考以下這些景點。

台中一日遊懶人包：阿罩霧小旅行

霧峰林家宮保第園區

圖／IG @daniel.h_dh
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霧峰林家是台中地區著名的大家族，霧峰林家也在台中霧峰地區留下了許多保存良好的古蹟建築。這次介紹的宮保第園區之中，有開放宮保第、大花廳、草厝等建築供民眾參觀。其中，宮保第更是全台碩果僅存的清代一品官宅，到此得以一窺當時霧峰林家的盛況，也能夠欣賞到古色古香的歷史建築，在欣賞古蹟的歲月痕跡之外，也能更了解台灣五大家族之一的霧峰林家。

圖／IG @daniel.h_dh
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地址：台中市霧峰區民生路26號

開放時間：週一～五 9:00-12:00 13:00-17:00，週六、日 9:00-17:00

連絡電話：04 2331 7985

亞洲大學附屬現代美術館

圖／IG @g_______v_______g
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由日本知名建築師安藤忠雄操刀設計的「亞洲大學附屬現代美術館」，清水模的建築加上三角形等幾何元素，光影與線條之間形成了有趣的互動，建築本身充滿了設計感。除了欣賞美術館的建築之美外，館內也有精采的當期展覽可以參觀，既可以在此拍出充滿藝術感的照片之外，也能夠觀賞藝術品陶冶身心。

圖／IG @g_______v_______g
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地址：台中市霧峰區柳豐路500號

開放時間：週二～日 9:30-17:00

連絡電話：04 2339 9981

墨啡brunch

圖／IG @murmur0919
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在逛完亞洲大學附屬現代美術館精彩的展覽之後，不妨到位於亞洲大學附近的「墨啡brunch」吃頓豐盛的早午餐、或是喝下午茶吃甜點。店內有提供經典餐盤、手作漢堡、燉飯義大利麵等餐點可供選擇，也有咖啡、茶飲和甜點可以享用，不論是想在旅程之中補充點能量，或是想要稍作休息，都可以到這間今年新開的早午餐店坐坐！

圖／IG @murmur0919
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地址：台中市霧峰區錦州路34號

營業時間：週二公休， 8:30-16:00

連絡電話：04 2330 2515

霧峰民生故事館

圖／IG @daniel.h_dh
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霧峰民生故事館的前身為「民生診所」，在霧峰農會的規劃之下，讓原本的老建築搖身一變成為了兼顧展示和推廣食農教育的場域。保留了過去的看診空間和老物件，讓人有如走進了時光隧道。此外，這裡還有黑翅鳶麵食館和有機農產品的展售，不僅能感受到在地的人文歷史，也能夠當地的美食、農特產來認識霧峰地區。

圖／IG @l0veinsulat0r
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地址：台中市霧峰區中正路369號

開放時間：週二～日 9:00-17:00

連絡電話：04 2339 1556

光復新村

圖／IG @na.na.mi.2020
圖／IG @na.na.mi.2020

過去為省政府宿舍的光復新村在經過空間活化之後，搖身一變成了文創聚落，充滿眷村感的建築也吸引了不少影視作品到此拍攝取景。在光復新村內有許多特色的文創小店、咖啡廳，也能此找到許多有趣的裝置藝術。在這裡不僅能夠感受到過往的眷村風情，也能夠感受到在地文創的活力。

圖／IG @shu_sen_cheng
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地址：臺中市霧峰區和平路2-3號

開放時間：24 小時開放

窩草的日子

圖／IG @chrisitravel
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正如店名所示，一走進「窩草的日子」，就能看到一大片綠油油的草皮，讓人心曠神怡。店內提供豐富多樣的餐點可供選擇，有早午餐、義式燉飯、義大利麵，也有炸物、甜點、茶飲咖啡等，不論是要來此吃午餐或是晚餐都沒有問題。此外，窩草的日子也是寵物友善餐廳，可以帶著毛小孩一起到此享受悠閒的用餐時光。

圖／IG @chrisitravel
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地址：台中市霧峰區四德路136巷23號

營業時間：週二~五 11:30-20:30 週六 11:00-21:00 週日 11:00-20:30

連絡電話：04 2339 0125

延伸閱讀>>台中夜市｜台中總站夜市8大必吃美味推薦，鹹香甜辣通通有，還有絕不能錯過的台中最強超人氣小吃！

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