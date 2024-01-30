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台中超低調咖哩飯專賣店！醬香濃厚，有日式、港式兩種咖哩，最低只要銅板價

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台中又多了一間厲害咖哩飯啦！這間位在台中潭子的工匠料理 慢熬咖哩x烤時蔬，主打外帶咖哩飯，特別的是除了常吃得到日式咖哩，還有港式咖哩，最低只要銅板價。

工匠料理 慢熬咖哩x烤時蔬位置

工匠料理 慢熬咖哩x烤時蔬位在台中潭子區福潭路上，距離台中潭子車站不遠，主打外帶為主，咖哩口味有日式跟港式兩種，咖哩醬汁均採蔬菜及水果下去熬製，醬香濃厚又好吃。

工匠料理 慢熬咖哩x烤時蔬菜單

工匠料理 慢熬咖哩x烤時蔬除了純醬咖哩飯，還有嫩雞跟牛肋兩種，嫩雞只有單純日式口味的咖哩，牛肋有日式跟港式兩種風味。

港式牛肋咖哩飯 180元 + 滑蛋 30元 + 肉增量 90元

工匠料理 慢熬咖哩x烤時蔬的港式牛肋咖哩飯是採用洋蔥、紅蔥頭、月桂葉、二荊條 、綠豆蔻等10幾種香料磨成粉末後熬製而成的咖哩醬汁，顏色比較偏深色，糖糖還額外加倍肉量及滑蛋，整碗看起來超澎派，裡頭除了牛肋條，還有花椰菜、紅蘿蔔及馬鈴薯。

工匠料理 慢熬咖哩x烤時蔬的牛肋條燉煮的相當入味，口感軟嫩，除了濃濃的咖哩香氣，還富有濃郁的牛肉香，讓人越吃越香。

糖糖還蠻喜歡工匠料理 慢熬咖哩x烤時蔬的港式咖哩醬，鹹香迷人，帶有獨特的香氣，配上香Q米飯及鮮嫩滑蛋可以讓糖糖扒上好幾碗。

日式雞腿咖哩飯 145元 + 肉增量 55元

如果不吃牛的朋友，工匠料理 慢熬咖哩x烤時蔬也有雞腿肉的選項，這裡的雞腿咖哩飯是採用溫體雞腿肉，糖糖一樣加倍肉量，整碗肉滿滿，裡頭一樣有添加紅蘿蔔、馬鈴薯及花椰菜。

雞腿肉不僅大塊，肉質也相當軟嫩，吸附著濃濃的咖哩醬汁，每一口都令人吮指回味。

工匠料理 慢熬咖哩x烤時蔬的日式咖哩一樣採用蔬果、水果及辛香料熬煮，裡頭還添加了蘋果及蜂蜜，讓咖哩醬吃起來帶有水果的香甜，也深受小朋友們的喜愛呢。

工匠料理 慢熬咖哩x烤時蔬

電話：0927-666022

地址：台中市潭子區福潭路589號

時間：11:00~19:00；假日店休

ＩＧ：https://www.instagram.com/artisan.cooking/

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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