健人就是腳勤！台中「綠空廊道自行車道」挑戰從松竹站騎Ubike到豐原站 順便大吃豐原夜市週邊美食

自從台中鐵路高架化後，台中市政府將未使用的平面鐵路打造出可以安心騎乘自行車和適合步行的綠空廊道！身為台中人外加有著運動習慣的健人，強生與小吠其實很常在綠空廊道走路或騎YouBike當作運動，如果要推薦給大家用YouBike當交通工具來個台中半日遊的話，其實很可以利用綠空廊道哦！不過從烏日到豐原車站的綠空廊道全長約21.7km(含10個車站)，就算以自行車挑戰騎乘也是不短的距離，但我們以自身經驗要來推薦給大家最適合安心騎乘的路段，重點是最後還可以用美食犒賞辛苦運動後的自己啦，哈哈！

（跳一下）直接來到我們綠空廊道自行車半日遊推薦路線的起點-松竹車站啦！松竹車站是雙鐵共構站，搭台鐵或捷運都可以抵達十分方便哦！

台中綠空廊道│推薦騎乘路線

強生與小吠平時最喜歡也是最推薦的綠空廊道騎乘路線就是【松竹車站➡️豐原車站】這個路段，原因是因為這個路段的地型騎乘起來比較平緩沒有忽上忽下的問題，就算平時沒有運動習慣只要慢慢騎應該都能夠完成，至於花費時間就看個人腿力囉！而且途中還有好幾處訓練場可以讓小朋友放電，是很適合全家大小一起出遊的路段呢！

來看看當天的實測結果，綠空廊道從松竹車站到豐原車站大約接近11公里囉～

如果是搭台鐵或捷運前來，直接到台鐵松竹車站底下就可以看到有整排YouBike啦！

用悠遊卡租借也很方便。

借完開騎！天氣很好騎起來很舒服，沒多久就看到路邊牆上有可愛貓咪壁畫～

而且時不時都可以看到路面上有綠空廊道的標誌，設計的有點像郵票(?)好可愛哦！

台中綠空廊道│騎乘繞行提醒

經過頭家厝車站沒多久，在即將到環中路之前會有提示要從右邊繞行班馬線到對面。

主要是因為這個潭子區74號橋下的這個路口，目前沒辦法直接連接到對面的綠空廊道。

但是！2024.1.2這天騎到對面時發現目前正在進行串聯自行車跨橋工程耶，等施工完成之後就不用這樣繞行了更方便。

很快的就抵達潭子車站囉！潭子車站底下有全家便利商店，如果渴了累了也可以在這裡稍作休息，上完洗手間再出發～

在潭子車站和栗林車站之間在過這種比較大的馬路也是有劃上自行車線道，算是蠻安全的。

台中綠空廊道│潭心鐵馬空橋

接著繼續騎會經過銜接潭雅神綠園道的潭心鐵馬空橋，如果想要繞到潭雅神綠園道騎乘就要記得從這裡過去哦！

直接從空橋連接到潭雅神自行車道真的很方便！

看看強生有多開心！哈。

【潭雅神綠園道】也是很清幽的自行車道，我們之前也來這裡騎過好幾次！沿途都有樹蔭，特別適合天氣熱的時候來這裡騎車放鬆啦～

自行車道沿途都會有內山環線（環島一號線）的標示，很快的我們就來到可以直接跨越豐原區圓環東路的自行車橋啦！

可以直接上橋通過圓環東路，不用等紅綠燈就是爽耶～

而且很推薦這個路段就是因為快到豐原車站這邊有很多適合小朋友的運動場和遊樂設施！很常會看到有小朋友在下圖左邊這裡訓練滑步車呢。

途中也有盪鞦韆，看到不少家長都帶家裡的寶貝出來活動筋骨兼放電啦～

我們就這樣邊騎邊拍，沒想到比我想像中還快抵達豐原車站耶！

到了豐原車站後先不要還車嘿！繼續往前騎可以抵達心鎖橋這個拍照景點。

繼續往前騎終於來到這天想來打卡的目標景點-豐原花之道啦！有別以大片樹木和草皮為主的公園景觀設計，豐原花之道採用自然庭園的概念打造成一個開闊的戶外花園，看到路邊的花團錦簇仔細算算後，會發現總共有12種花花草草哦！

後方還有設置這個超酷的愛心裝置藝術！走過路過都能感受到滿滿的幸福意象。

來張到此一遊打卡照是必須的吧！

後來想說既然都騎到豐原車站了，不如就騎到綠空廊道的最尾端瞧瞧吧？！經過這個路口之後再往這個緩坡前進～

沿著右邊的鐵路和左邊的樹叢繼續往前騎。

TA-DA！抵達台中綠空廊道的終點啦（東北街347號）！其實再往前騎是可以接到后豐鐵馬道的，但我們這天邊拍邊騎了約三小時已經感覺肚子餓，直接先回豐原車站附近覓食囉。

終點處的地名資訊圖，在右下方也看到的途經綠空廊道的10個車站哦！我們這天就經過了共5站啦。

台中綠空廊道│潭子車站週邊景點

另外不得不提一下，從松竹車站到豐原車站之間其實也有景點和美食哦！如果有興趣的話也可以納入半日遊的參考行程內嘿。

【寶熊漁樂碼頭】

寶熊漁樂碼頭的園區超廣佔地有1,800坪耶！是個提供釣魚知識、釣具介紹與結合觀光旅遊的觀光工廠。

裡頭有巨無霸釣魚機！超促咪的啦～

台中綠空廊道│豐原車站週邊美食

【顏太煮奶茶】

接近豐原車站會經過這家顏太煮奶茶，據說奶茶最早起源於中國蒙古高原，而蒙古族喝奶茶也會加入奶油和鹽巴，顏太煮奶茶就是以這種鹹奶茶為發想並加以改良，在鮮奶中加入了鹹奶香配方，喝起來就是有一點像奶蓋的味道、但是不會那麼的濃稠，所以喝起來是只是有類似的鹹香感而已，喝起來有微甜鹹香味而且茶香非常的濃，和一般常喝到的傳統奶茶的確是很不同哦！

【秋吉商行】

對了接近豐原車站也會途經這家很可愛的小店哦！是有著沖繩飯糰和日式鬆餅的早午餐店～

繽紛的配色加上料好實在的組合，是否很適合在肚子餓的時候來大塊朵頤一番呀！

【廟東菱角酥】

還有還有！都到了豐原車站了當然就要殺來附近的廟東夜市啦！而廟東夜市必吃的小吃就是靠近路口的廟東菱角酥啦。

炸得又香又酥的菱角酥！熱熱吃最美味啦。

【甜弄sugaralley】

最後如果還想吃個甜品，豐原廟東夜市旁還有這家文青風甜品店也挺推薦的！可以吃到傳統的燒麻糬～

燒麻糬有花生和芝麻二種口味，高度超厚實的喔！口感偏Q是嚼嚼系人的最愛呀。

芋圓和地瓜圓則是好吃的軟Q口感～底下還有滿滿甜蜜滋味的蜜芋頭哦！

吃飽喝足之後我們就回到豐原車站前的YouBike站還車囉！接著在豐原車站搭區間車回松竹車站，是否很方便呀。

台中綠空廊道│自行車道騎乘感想

天氣宜人的台中真的很適合騎著單車暢遊綠空廊道各個車站間的景點美食，特別是豐原車站更是中部美食小吃集中地！尤其在各個車站或是綠空廊道的各區段中租借YouBike也都很方便，不管是本身居住在台中的捧油或是從外地前來台中的旅客，我們都很推薦可以試著挑戰從松竹車站到豐原車站暢遊以上各個景點與美食哦，同時又可以達到運動效果真的是摸蛤仔兼洗褲啦，不囉嗦這個假日就出發吧～

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

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