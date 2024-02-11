台中神級泰式料理！居然能吃到曼谷夜市人氣美食「海鮮桶、火山排骨」，多種超特別的泰式火鍋口味道地又好吃

泰國曼谷夜市必吃的人氣美食"海鮮桶"在台中也能吃到了，前陣子分享過的這間神級泰式料理"恰辣辣"最近又推出一系列的新東西，不但有泰國夜市流行的海鮮桶以及火山排骨，另外還有包含Jim Jum在內的多種泰式火鍋，這些東西都是台中少見甚至沒有店家在賣的，實在是太厲害了。他們家廚房團隊真的有夠強，主廚本身就是泰國人，而且還有超過15年的料理功力，店內餐點可以說幾乎都是完美復刻泰國原汁原味，也難怪試營運到現在剛開幕短短一個月就已經深獲不少人的喜愛，像我們這天來吃就發現隔壁有一桌是香港人，有一桌是日本人，真的有夠扯的，店家目前慶開幕有抽獎活動喔，只要消費滿額就能參加抽獎，一定有獎沒有銘謝惠顧，最大獎是整桌免錢，活動只到12/26喔，覺得自己很神運的趕快去碰碰運氣吧。

"恰辣辣泰式料理"就開在北屯東山路一段，再過去就是大坑風景區，停車十分方便，對面就有收費停車場。店面以台中泰式料理來說算比較小間，沒注意的話可能會不小心就直接路過。

店門口外面有許多綠意盎然的植栽，裏頭裝潢也有一些帶有泰國風的裝飾佈置，空間不大但是有挑高所以不會給人有擁擠的感覺，座位以四人桌為主，也有少許的雙人桌，位子不是很多，怕客滿的可以事先預約訂位。

店家是採用手機掃描QR CODE方式做點餐，不過店內也有紙本菜單可以參考。菜色種類相當豐富，分成熱炒、涼拌、湯品、蒸烤炸、咖哩和飲品甜點，口味辣度都能做調整，事先告知店家就好，價格大多在250元上下，不收服務費，比瓦城那些有便宜一點，應該算是中價位吧

來店消費給予店家GOOGLE評論就有送泰國皇室甜點，一人一份喔。

之前試營運有滿千送千活動，深獲好評，現在開幕慶又有新的活動，是消費滿500元的抽獎，一定會有獎，最高獎項是整桌免費，另外也有餐點招待券，活動只到12/26喔。

一開始一樣是先送上招待的好吃蝦餅。

泰國夜市海鮮桶 $599

海鮮桶是泰國曼谷夜市很具代表性的美食，可以說去泰國曼谷的夜市一定會看到這樣東西，而且是一群人都在吃的。

泰國當地夜市是將海鮮裝在桶子裡，店家則是裝在類似裝飯的錫鍋內，感覺更有儀式感。

一倒出來瞬間，醬汁的香氣整個就散發出來了，真是有夠香的啦～～。

食材有蝦子、魷魚圈、淡菜和玉米，先清蒸後再拌入用特製蜜汁醬和泰國辣椒醬調製成的醬汁，整個看起來橘紅色的樣子真的好好吃啊，比較特別的是店家的海鮮桶是可以客製化的，如果是人數較多要吃也可以額外增加別的食材和份量。

旁邊還會附一碟海鮮醬可以沾，也是他們特製的。

因為是手抓海鮮，所以也有附手套。

我們先從蝦子吃起，蝦子給得非常多，有十幾尾，我是不剝蝦的，所以只能辛苦朋友了。

蝦子都蠻大尾的，肉質相當緊實彈牙，重點是吃之前一定要把辣醬汁沾好沾滿，因為這醬汁味道真的是太棒了，香噴鮮辣，超夠味，把食材的美味都提高一個層次了。

淡菜和魷魚圈也都很新鮮，搭配上鮮辣的醬汁實在好吃極了。

不敢吃太辣的可以沾另外附的海鮮醬，味道上比較清爽，但相對少了一點爽度。

除了海鮮之外他們的玉米也好好吃，玉米本身就非常脆甜多汁，沾了辣醬汁吃起來有又甜又辣的感覺，很過癮，連我這對玉米沒啥特別喜愛的人都啃了好幾塊。

火山排骨 $599

火山排骨也是泰國夜市很流行的網紅美食，前兩年在台中逢甲出現，目前除了逢甲那間店，好像就很少看到其他店家有賣，這間"恰辣辣"應該是第二間吧，價錢一樣是依照份量有所不同，有399、499和599三種，我這個由4塊組成的就是599元的，要注意的是因為這個火山排骨製作較費時，所以一定要提前一天預訂才行喔。

每一塊肉都超大一塊，拿在手上很有份量。

排骨肉好軟啊，輕輕一剝就分開了，而且肉真的很多，光是一塊剝下來的肉就有一整盤了。

店家的排骨有先用南薑、香茅⋯⋯等去除腥味，肉吃起來是完全沒有豬肉臊味的，而且端上來之前就有淋上了用綠辣椒和檸檬⋯⋯製成的醬汁，所以單吃就會有一點點味道，不過吃之前建議還是可以再沾一下底部的醬汁再加點味道會更好吃。

另外也有附和手抓海鮮桶一樣的海鮮醬可以沾，據老闆說這種醬汁在泰國很萬用，沾很多東西都非常適合。

懶得用手剝的話也可以直接啃著吃喔，是說其實在泰國他們也是直接拿著吃的啦。

覺得光吃肉很單調的話還可以點碗白飯然後搭配剝下來的排骨肉就變成排骨肉飯了。

東北Jim Jum進隼小火鍋 $359

針對冬天，店家也推出了多種台灣少見的泰國特色小火鍋，其中這個叫做JIM JUM，中文翻成進隼或是均隼，和泰國當地有點不同的是，泰國是用陶鍋，但店家因為底部用酒精燈的關係，所以改成一般鍋子，不過食材大致上都一樣。

隨鍋有附肉品海鮮盤、粉絲、簡單的菜盆和一個雞蛋，另外還有兩碟特製火鍋醬料。

講到泰式火鍋湯頭大家可能都想到重口味的冬蔭功或是椰奶雞湯，但是店家這個湯頭完全不一樣，屬於少見的泰式原味清湯，湯頭是以大骨熬煮的，加了南薑、香茅、九層塔⋯⋯等香料，喝起來清爽中帶點微微辛辣，天氣冷喝時感覺身體變得暖暖的，很舒服。

海鮮肉盤的吃法也很特別，不是直接丟進火鍋喔，而是要把雞蛋打下去，讓肉和海鮮沾裹了蛋汁後才放進鍋裡涮煮，感覺有點麻煩耶⋯⋯哈哈。

沾裹了蛋液的肉品和海鮮在煮過後感覺口感多了份滑順感，吃起來也多了些蛋香味，不錯耶。

還可以搭配醬汁一起吃，兩種醬汁各有特色，白色碟子的醬有加了羅望子、魚露，適合沾海鮮食材，紅色碟子的是泰國東北口味的特色醬，主要是沾肉用的。

最後就是煮蔬菜和粉絲啦，粉絲吸附了火鍋湯頭後也是好好吃，而且大幅增添了飽足感。

店家深受好評的泰國皇室甜點"露楚"現在也有直接販售囉，有需要的可以跟店家詢問喔。

這間"恰辣辣泰式料理"真的是太厲害了，都還沒開幕就又推出新東西，而且都是台中非常少見的泰國夜市美食，給人有一種不用去泰國就能吃到那邊夜市美食的感覺，東西口味都非常不錯，我們吃了兩次都十分滿意，真心覺得是台中最強的泰式料理了，喜歡泰式料理的人實在不能錯過這家啊。

恰辣辣泰式料理

地址：台中市北屯區東山路一段338之17號

電話：(04)2436-1811

營業時間：期一二三四五11:00-14:30、17:00-21:00/星期六日11:00-21:00

消費方式：現金

店家臉書粉絲頁：恰辣辣泰式料理ร้านอาหารไทยชลดา

文章來源：美食佳堯 FB：美食佳堯

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