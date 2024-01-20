台中巨無霸鮮蝦鍋貼！「回憶煎台」大推鮮蝦起司口味 每一顆都比50元硬幣還要大

台中新開了一間超強的鍋貼店，這間"回憶煎台"真的是很厲害又特別，他們家賣的都是"鮮蝦鍋貼"，每一個鍋貼都是巨無霸SIZE的，比50元硬幣還要大顆，內餡包含了一隻手工剝的鮮蝦以及豬肉餡，整個非常紮實飽滿，皮和內餡都幾乎沒有空隙了，一口咬下去實在有夠滿足的，加上店內鍋貼都是現點現煎的，不會是先煎好放著，所以吃到的都是熱騰騰的，感覺實在很讚，真心覺得可以列為台中鍋貼控必吃的店。店家營業時間是從中午一直到晚上，部分口味的鍋貼有可能會很早很早就賣完，有要來吃的建議先提早電話告知店家幫忙預留口味，才不會到了現場發現賣完了。

店家位置在復興路三段，靠近有恆街交叉口，交叉口處有停車場，開車來的可以停車在那邊，而且店外頭也有公車站牌，就算搭公車來吃也OK。

店面看起來有點類似中式早餐店的感覺，只差沒有蒸籠、蒸箱，營業時間從中午11點一直開到晚上9點。

有附設內用區，空間不算大，環境還蠻乾淨明亮的。

醬料區有提供醬油和他們自製的辣椒醬。

店家主打手工鮮蝦鍋貼，目前共有五種內餡口味，每一份有10顆，沒有提供綜合，除了鍋貼，他們也有賣飯類餐盒和小菜、湯品、飲料。

店家的鍋貼都是現點現煎，不會事先就煎好，所以就算客人只有點一份，他們也會用大鍋來煎，相當費工。

原本他們鍋貼是用銅盤裝，但因為人手不足來不及洗盤子，所以現在暫時都改成用紙盒裝了，雖然質感整個降低了，但也是沒辦法的事情，只能等店家日後徵到員工了。

鮮蝦高麗菜豬餃 $130

鍋貼底部都有一片煎得微微焦酥的麵衣，就像雪花煎餃那樣，整個造型有點類似金元寶，非常大一顆，比一個50元硬幣要大上許多，外皮不會很厚，內餡飽滿到幾乎沒有空隙，有夠誇張，應該是我吃過內餡最飽滿的鍋貼了。

店家主打的是手工鮮蝦鍋貼，內餡固定都會有一整隻鮮蝦，蝦子肉質結實彈牙，新鮮度真的很有感，我點的這個是鮮蝦高麗菜豬肉，所以除了蝦子還有高麗菜豬肉，豬肉都是瘦肉，口感不錯，高麗菜也很鮮脆，整個用料相當紮實。

鮮蝦起司豬餃 $145

另一份點了鮮蝦起司鍋貼，這個內餡也好飽滿，同樣有一隻鮮蝦，另外肉餡有加了乳酪絲，表面隱約能看得到微微牽絲狀的起司，吃進嘴裡滿滿的起司的鹹香味和黏稠感，太爽了，個人超推這個口味。

辣椒醬是店家特製的，有加了些許的酒，味道很香但也很辣，老闆建議說先沾醬油再沾辣椒醬，才比較不會那麼辣，味道也會更豐富。

炸無骨雞腿排 $80

除了鍋貼，他們的無骨雞腿排也很多人推薦，雞腿用的是特地挑過的大棒骨腿，現點現裹粉現炸，外皮炸得又香又酥，肉也相當鮮嫩，小缺點就是稍微油了一點，不過真的好吃。

雞腿排會有附醬料，特製豆乳醬、和風沙拉醬、黃袍芥末醬三種醬料可以選擇，店家很佛心三種都弄給我嘗試，我覺得各有特色，個人最喜歡黃袍芥末醬，其次是特製豆乳醬和和風沙拉醬。

薑醋炸鹹豬肉 $55

鹹豬肉炸得外酥裡嫩，吃起來也非常夠味，有附一小杯薑醋醬可以沾，但是我不喜歡那個味道XD，所以我都是單吃不然就沾醬油吃。

酸辣湯 $40

酸辣湯是店家自己煮的，料多豐富，湯頭酸度剛好，還不賴，但沒有到很特別。

泰式奶茶 $50

還以為泰奶是買現成的，沒想到居然也是店家他們自己煮的，味道還蠻濃厚的，甜度也很到位不會很淡，我覺得可以。

這間"回憶煎台"真的還蠻厲害的，鮮蝦肉餡很特別而且又超級飽滿，價格雖然比起一般鍋貼還貴上一些，但是整個內餡和份量我覺得算是有對得起這價位，店內幾乎所有東西包含醬料都是他們自己做的，給人感覺相當用心，整體來說非常值得推薦，喜歡鍋貼的人一定要去吃看看，絕對不會後悔。

回憶煎台

地址：台中市南區復興路三段216號

電話：0983-607521

營業時間：11:00-21:00

消費方式：現金

文章來源：美食佳堯 FB：美食佳堯

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