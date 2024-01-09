台中最潮滷味吃到飽！全台首創滷味自助吧 數十種滷味小菜雞湯無限續CP值大爆表

台中首創滷味吃到飽！台中西區超平價吃到飽推這家～好滷舖子台中精誠店。主打台式熱滷味＋自創特色拌醬，搭配台灣傳統豬油拌飯拌麵多種主餐份量十足。裝潢時尚的滷味店有舒適內用區還有全台首創滷味自助吧，點主餐就附贈滷味、小菜、雞湯吃到飽只要139元起CP值真的很高，喜歡吃滷味的朋友一定要來試試這家台中最潮滷味店！

好滷舖子在哪裡?

好滷舖子位在精誠路靠近向上路附近，外觀非常時尚充滿文青風格目標明顯，路過就被吸引目光。路邊就可以停機車，附近也有收費停車場交通相當便利。

好滷舖子環境

這家滷味店裝潢非常有質感，繽紛的色系拍照超好看，光是門口就好好拍，IG打卡每張都是網美照。

門口還有少見的奉茶，古早味紅茶蠻好喝的。老闆說不必點餐或者候位，只要經過就能免費喝茶，濃濃的人情味真的很加分。

有別於一般滷味店都是外帶，好滷舖子有內用空間，而且裝潢非常有質感，座位舒適、光線明亮，每一個牆面都是漂亮的打卡牆，根本是台中最潮滷味店！

從中午營業到晚上11點，正餐宵夜都可以來用餐很加分。內用座位以2-4人桌為主，整個空間乾乾淨淨很舒適，我們平日晚餐時段來用餐幾乎客滿，生意很不錯。

熱滷味自助區

這家好滷舖子首創滷味自助吧，喜歡什麼就夾什麼，吃完還可以再來夾取無限供應。外面滷味攤隨便夾幾樣就超過100元，這裡還有米食套餐再加滷味吃到飽只要百元出頭，CP值真的很高。

滷味自助吧食材品項不固定有可能變動，但都會有十多種選項，幾乎在滷味攤看到的食材這裡都吃的到。我們今天來，看到有：炸豆包、小豬肉丸、杏鮑菇、百頁豆腐、蒟蒻卷、米血、海帶、黃金魚丸、素雞片、滷蘿蔔、韓式魚板、小豆干等十多款滷味，通通無限吃到飽真是太棒了！

不只熱滷味吃到飽，這一區還有雞湯、小菜、以及5款店家特調醬料也是無限自助取用。算一算光是吃到飽的食材就有20多種，太超值啦～

好滷舖子菜單

好滷舖子菜單以古早味米食套餐為主，價位139-239之間，點米食套餐都有附滷味自助吧吃到飽，再加上台式雞湯以及經典小菜，超過數十幾種食材可選，無限吃到飽真的很超值耶～

內用低消每人點一份套餐，兒童未滿100公分低消40元，免服務費、用餐時間60分鐘。如果外帶自取，每份套餐還可再減20元，很有誠意。

好滷舖子推薦餐點

他們家的米食都是台灣古早味，不僅好吃份量也很足。我們點了兩套主餐再加上滷味自助吧以及小菜、湯品、加點飲料，兩個人的餐點就擺滿一整桌好豐盛啊～

招牌香Q豬腳飯套餐 附滷味、小菜吃到飽 229元

豬腳不是只有一塊而已，一份就有三大塊香Q豬腳，一上桌就聞到好香的味道。

他們家的滷汁是陳年老滷加上古法糖燻方式製作，不會死鹹吃的到蔗糖香氣。豬腳皮Q肉嫩富有彈性，滿滿的膠質與鹹香滋味，好好吃啊～

旁邊還有附上筍乾，也是滷的很入味，軟嫩又多汁非常下飯。

白飯份量不少，而且上頭鋪滿滿酸菜、小菜、還有油蔥酥，味道特別香。

加10元升級招牌皮蛋辣醬

秘製皮蛋醬有著香Q的口感，辣度十足鹹香好吃，真的很銷魂！簡直是白飯殺手超級好吃，敢吃辣的朋友一定會愛上，+10元就能享受也太超值了～

香腸花枝捲雙拼飯套餐 附滷味、小菜吃到飽 199元

好滷舖子的米飯口感Q彈不會軟爛，都有淋上豬油味道特別香。上面鋪滿店家自己炒的酸菜、以及涼拌小菜，每一種都很下飯耶～

我們超愛店家自己做的豬油，攪拌後味道好香，再加上油蔥酥更好吃!豬油拌飯鹹香回甘的古早味，大人小孩都喜歡。

這道香腸花枝捲雙拼份量也不少，除了原本的滷汁之外還可以加上店家特製的沾醬，我們特別愛店家特製的古早味蝦皮辣醬，味道超香好好吃。

滷香腸口感軟嫩又多汁，味道香甜極了，搭配古早味蝦皮辣醬或是招牌三杯醬都很讚，我個人好喜歡～大推。

花枝捲裡頭還有好多花枝塊，用料相當實在。先炸後滷相當入味，咬開還會爆汁喔~單吃就好吃，沾泰式醬或是沙茶醬都好吃。

滷味自助吧的食材非常多，每一種都夾一點就塞滿一整碗。再淋上店家特製醬汁以及蔥花，整個色香味俱全啊，還沒開吃就先加分。

外面的滷味店點這麼大碗的滷味少說也要100多元，這裡自助吧隨你吃還有主食套餐只要100多元，單單吃滷味吃到飽就物超所值。

我們夾到的每一款滷味通通拍給大家看，陳年老滷的滷汁加上古法糖燻滷製，有蔗糖香氣不會死鹹很好吃。每一款滷味都蠻入味的，我個人特別愛百頁豆腐以及米血，軟嫩帶有Q度越咬越香，還有黃金丸子Q脆香甜滋味，也是推薦必吃。

蒟蒻卷、杏鮑菇、海帶、豆包都好吃，吸飽湯汁吃起來也不會死鹹比較不負擔，算是比較健康的古早味滷味。

我個人最愛滷蘿蔔，口感嫩又多汁，搭配泰式醬或者蝦皮辣醬，三杯醬都很讚。

涼拌小菜基本上都會有4款，我們今天來有韓式泡菜、海帶芽、百香果青木瓜、以及蘿蔔乾。除了韓式泡菜比較重口味之外，其他吃起來都相當清爽，單吃或者拌飯都不錯，搭配滷味也很正點喔～

雞湯也是自助取用喝到飽，用大骨跟蔬菜熬煮的雞湯不會因為免費提供就馬虎，甘甜的滋味好好喝，我們連喝了好幾碗。

單點 燙青菜40元

燙青菜沒有加肉燥只有淋上滷汁，吃起來不油膩比較健康。

單點 麻辣鴨血(限量) 40元

麻辣鴨血滷的很入味，軟嫩的鴨血一入口就讓人喜歡，香麻辣好過癮。喜歡重口味的朋友，這一道推薦必點！吃完鴨血剩下的醬汁，還可以當作滷味沾醬也很加分喔～

飲料 微糖紅茶 19元、無糖綠茶 19元

古早味風味喝起來很順口，一大杯飲料不到20元，比手搖飲還要划算。

我們喜歡吃滷味，吃完再去夾了幾回合。這一家滷味自助吧吃到飽實在是太棒了，一定要分享給愛吃滷味的朋友！

好滷舖子的滷味不僅食材多樣，連醬汁也很多選擇。店家特製的沾醬有原味滷醬、招牌三杯醬、古早味蝦皮辣醬、台式沙茶醬、泰式酸辣醬等5種口味，推薦大家每一種都試試，可以吃到有別於滷味攤的多種風味喔～

好滷舖子評論

台中最潮滷味吃到飽果然厲害，不只古早味的主食份量多，滷味自助吧東西也不少，再加上小菜、雞湯一共數十種食材無限續只要139元起CP值大爆表啊~而且營業到晚上11點，宵夜也能吃到飽!喜歡吃滷味的朋友，這一家好滷舖子一定要試試，絕對會愛上。

好滷舖子

粉絲團：好滷舖子FB

地址：台中市西區精誠路334號一樓

電話：04 2320 5510

營業時間：11:00–13:30 17:00–23:00

文章來源：商尼吃喝玩樂 FB：Sunny吃喝遊樂

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