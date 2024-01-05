週末小旅行首選！ 迎新踏青遊台中 「戶外熱血景點」推薦

【旅奇傳媒/編輯部報導】連假期間冷颼颼是否宅在家？2024健康動一動，一起到郊外走走！週末小旅行首選遊台中，不管是樂意單車步道或大坑登山，都很適合闔家同行，為嶄新一年帶來有氧活力氣息，還有中臺灣美食小吃超療癒。

▲東豐自行車廊，沿線有石岡水壩、東勢客家文化園區、自然生態及景觀建築等。 圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

台中市政府觀光旅遊局不藏私推薦，挑戰爬登台中特色登山步道或騎乘自行車道，呼吸大自然新鮮空氣。尤其喜愛乘風而行的朋友，不可錯過東豐自行車綠廊、后豐鐵馬道、潭雅神綠園道，徐徐微風相伴，綠意滿載，讓足下踩踏更心曠神怡！喜愛登山的山友們，還有親民的大坑風景區，是台中市民的後花園，可從九號步道進、十號步道出，盡情享受幽然的山林景致，還有好逛農特產市集可購物。

▲潭雅神綠園道s彎道，被網友稱為是夢幻的龍貓隧道。 圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

▲環山獵人登山步道，甫獲第23屆公共工程金質獎佳作肯定。 圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

想來點難度挑戰，就到和平區環山獵人登山步道吧！走進獵人步道，感受泰雅族獨特的文化特色與生態體驗，環山獵人登山步道甫獲有「工程界奧斯卡」之稱的行政院公共工程委員會第23屆公共工程金質獎佳作，廣受旅客及各界好評肯定。若是每年三月～四月拜訪，還有盛開的紫藤花包圍，讓部落增添不少浪漫風情。

觀旅局表示，台中擁有山海屯都多樣的旅遊面貌，各行政區都有不同特色與美景，為時尚且宜居宜遊的幸福城市，歡迎趁著週末假期或連假，拜訪台中，感受精彩多元的山海屯風貌；更多旅遊資訊請參閱「台中觀光旅遊網」。

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