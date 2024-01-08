台中熱炒吃鍋首選！「麻辣水煮魚」用料超澎湃 白飯讓你吃到飽
【謀魚蝦也蠔文心店】位於捷運至水安宮站周邊，鄰近台中國家歌劇院、大遠百等景點，從捷運站步行3分鐘即可到達，無論是看完舞台劇想找一處續攤聊天，還是天冷想來個麻辣鍋、熱炒暖暖胃，此處都是台中宵夜場的首選之一。
店內提供各式鍋物、特色熱炒、生猛海鮮料理，其中的鍋物口味共有招牌水煮魚、麻辣毛血旺、酸菜白肉鍋、蒜頭蛤蜊雞、人氣花雕雞、火山龍骨，很適合2-3人點一鍋一同分享，再依人數搭配熱炒、海鮮料理，讓餐桌饗宴吃得更豐富滿足！
招牌川味麻辣水煮魚（辣度可調整）
「招牌水煮魚」提供5種基底湯頭、3種魚類讓顧客隨意搭配，其湯頭有招牌川味麻辣、蒜香白湯、泰式香檸、酸菜特色、泡椒酸菜，並特選較能吸附湯汁的國宴鯰魚、金目鱸魚與無刺鯛魚片（皆可升級雙倍份量），再搭配用料滿滿的馬鈴薯、蓮藕片、杏鮑菇、香菇、洋蔥等原型食材，讓原本的高湯湯頭藉由烹煮的過程更加清甜。
喝一口川味麻辣湯頭、咬開麻辣豆腐的瞬間，麻香辣感充斥於口腔之間直至喉嚨與鼻息，溫潤的辣感讓人可細細品味，再搭配新鮮嫩口的魚肉，讓人直呼超滿足！湯控的朋友可別錯過囉。
蒜香蛤蜊雞
一上桌蒜香十足！店家以高湯基底加入白蘿蔔、大量蛤蜊與蒜頭，透過簡單調味就能品嘗到白蘿蔔的清甜、蛤蜊的鮮味與滿滿的蒜香氣息，再搭配嫩口的雞肉一起，讓人可添上好幾碗白飯！
炎上生蠔
店內另一人氣品項非「炎上生蠔」莫屬！以簡單辛香料調味的大生蠔一入口鮮味滿滿、毫無腥味，充滿大海的鹹香，食材新鮮吃得到，建議先預訂以免撲空吃不到！
海老總匯
以生食級干貝、甜蝦、鮭魚生魚片共組黃金組合，同時佐以鮭魚卵、魚子醬，讓入口的鮮味更頂，而食材的新鮮也在每一口的咀嚼間都能感受！
【謀魚蝦也蠔文心店】開店以來以特色鍋物料理、極致海鮮饗宴擄獲許多饕客的味蕾，也提醒大家部分鍋物需提前預訂，否則來現場不一定吃得到喔！詳細的菜單資訊可至店家的臉書粉專查詢。
店家地址：台中市南屯區文心路一段504號
店家電話：04-23102777
營業時間：17:00–03:00
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