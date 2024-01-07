入夜後南投這樣玩！ 白天欣賞好山好水，晚上一邊享用美食一邊看夜景

南投是台灣唯一不靠海的縣市，在南投有日月潭、溪頭森林遊樂園等知名景點，是許多人想要親近大自然、欣賞湖光山色時的首選。白天欣賞完南投的好山好水之後，晚上還能到南投的景觀餐廳看夜景，或是到居酒屋小酌一杯，入夜之後的行程就這樣安排！

入夜後南投這樣玩、這樣吃 – 南投景點推薦

雷記咖啡

圖／@a.fox.daily

雷記咖啡店內有許多綠色植栽，讓來店的客人能夠感受到舒適溫馨的氛圍，店內還有一隻可愛的店貓駐守，可以像貓咪一樣在此渡過懶散優閒的時光。營業到晚上九點的雷記咖啡有提供咖啡、酒精等飲品可以選擇，以及可頌、肉桂捲、可麗露、乳酪蛋糕等手作甜點，吃完晚餐之後，可以再到這間咖啡廳小酌一杯、享用甜點。

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地址：南投縣草屯鎮碧山路996之11號

營業時間：週一、二、三、五 12:30-21:00，週六、日 10:00-21:00

連絡電話： 0931 235 219

星月天空景觀餐廳

圖／@rock_7812

說到南投的夜景餐廳，最先想到的可能就是這間「星月天空夜景景觀餐廳」。這裡除了可以從高處飽覽入夜點點燈光的夜景之外，餐廳內也有許多點燈裝置可供拍照，可以一邊享用美食、一邊欣賞夜景，享受視覺和味覺的雙重饗宴。園區內還有水豚、草泥馬等可愛的動物可以觀賞，適合帶著孩子們一起前往。

圖／@rock_7812

地址：南投縣南投市猴探井街146巷200號

營業時間：週一～五 16:15-0:00，週六、日 10:15-0:00

連絡電話：04 9229 2999

東星屋景觀餐廳

圖／@foooodiefred

在微熱山丘、天空之橋附近的東星屋景觀餐廳，可以居高遠眺南投市夜景，還有提供麻油松阪定食、義式香草烤春雞定食、各式鍋物等讓人看了食指大動的餐點，能夠在美景的環繞之下用餐。另外，東星屋景觀餐廳同時也是一間民宿，有提供住宿服務，除了能到此用餐，也能在這裡住上一晚。

圖／@foooodiefred

地址：南投縣南投市鳳山路741號

營業時間：週二～五 11:00-14:00、16:30-23:00，週六、日 11:00-23:00

連絡電話：04 9200 9898

春花炭火串燒

圖／@food_in_pocket

位於南投埔里的春花炭火串燒，店內的擺設充滿了日式風情，有提供雞、豬、牛的燒烤，各式串燒，也有丼飯、烏龍麵等日式料理，也能夠點到啤酒、清酒、燒酒、沙瓦等酒精飲品，可以到此吃串燒、小酌一杯。如果想要在假日前往，記得先訂位，以免向隅。

圖／@food_in_pocket

地址：南投縣埔里鎮信義路260號

營業時間：週二、三、日 13:30-16:00、17:30-21:30，週四 13:30-16:00、17:30-20:30，週五、六 13:30-16:00、17:30-22:00

連絡電話：04 9299 8260

小串居酒屋

圖／@play_life_play_food

來到南投草屯的小串居酒屋，有如瞬間到了日本，洋溢著日式氛圍。除了串燒、炸物、海鮮等日式的料理之外，還能在此吃到丁香炒山蘇、三杯杏包菇等台式熱炒。在酒類的選擇也很多，啤酒、利口酒、沙瓦、威士忌、清酒等都有，很適合和朋友、家人一起到此，點幾道菜，喝酒聚餐。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／@play_life_play_food

地址：南投縣草屯鎮育英街9號

營業時間：週一、二、五~日 17:30-00:00

連絡電話：04 9231 0941

車埕貯木池環湖步道

圖／@shih_hsuan6260

車埕貯木池環湖步道就在車埕遊客中心附近，過去會將珍貴的原木泡在貯木池之中，以延長木頭的使用期限。如今在貯木池周圍有鋪設了環湖步道，周邊有種植落羽松、楓樹等植物，白天可以到此欣賞周圍的湖光山色，到了晚上，燈光和木屋映照在湖面，水中的倒影與夜間的景致交織成為靜謐的美景，可以一邊在步道漫步、一邊欣賞夜景。

地址：南投縣水里鄉民權巷110-2號

連絡電話：04 9277 4981

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