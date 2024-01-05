CP值超高！ 台中清泉崗親愛精誠地標美食「羊博士」 羊肉爐+燒酒雞天冷必搭 冬令進補滿滿人潮大捧場

每每冬天遇到寒流或氣溫驟降時就是讓人想大嗑羊肉爐進補的時間啦！這家▸羊博士鍋物料理◂位在台中清泉崗基地的『親愛精誠』地標旁，也因此有親愛精誠羊肉爐的別名啦～

羊博士鍋物料理（親愛精誠清泉崗羊肉爐）外頭沒有明顯店名招牌，但看到高掛著羊肉爐燈籠的門口就是他們家囉！

羊博士鍋物料理精誠羊肉爐│停車資訊

正對面就是親愛精誠清泉崗羊肉爐的停車場，佔地挺廣可以停很多台車！（這天可能太冷了手抖到照片都糊了）

羊博士鍋物料理精誠羊肉爐│內用區

親愛精誠羊肉爐正門進去也是有空地可以停車，繼續往前走就會看到有著蓬頂的用餐區。

造訪這天因為遇上寒流天氣太冷，因此服務人員引導我們坐在裡面的鐵皮屋座位，大多以適合聚餐的圓桌座位為主而且位置超多！

我們這天三位來用餐就被安排坐在方桌，每桌還會附花生可以嗑一下（吃不完也可以帶走）。

羊博士鍋物料理精誠羊肉爐│菜單

精誠羊肉爐菜單如下，羊肉爐都有分部位，我們三個人點一個2人份再加點幾道熱炒就吃的很飽啦!

小菜區和火鍋料可自取，結帳時在桌邊結，服務人員會看盤數加進消費金額中。

另一邊有飲料和酒類。

羊博士鍋物料理精誠羊肉爐│餐點表現

等待沒多久羊肉爐就上桌啦！上面補了滿滿香菜，裡頭已經有基本鍋料，也可以看到羊肉都集中堆在上方。

開大火催下去羊肉爐給它滾起來！

除了最左邊的丸子是我們加點的之外，而鍋裡原本有附上魚餃、貢丸、板豆腐、蕃茄和大白菜等等鍋料，算是蠻豐富的。

板豆腐也給的不少！如果是二個人來點2人份的基本鍋料，的確可以吃的很飽哦～

羊肉爐湯頭喝起來有明顯的藥膳味跟胡椒味，羊騷味只有淡淡的哦！像小吠這種害怕羊味的人也很可以接受～

羊肉的部份以這種帶皮的居多，覺得羊肉吃起來比較帶嚼勁，如果喜歡肉質較嫩的話可能要點羊腿鍋哦！

可以搭配店家的調醬食用，但小吠個人是覺得不太需要沾醬就很有味道了啦～

麵線

麵線也是必點的吧！麻油味道很香，建議趁熱吃。

九層塔蛋

味道很足也不會太油～

蛤蜊絲瓜

這道炒得有點太水了一點！蛤蜊偏少，但絲瓜份量很多，適合想要吃菜的人

羊博士鍋物料理精誠羊肉爐│用餐感想

不得不說天氣冷時候吃完整個身子直接暖起來！而我們這天三個人吃下來共1120元，真的是CP值很高口味也不錯的羊肉爐！難怪用餐人潮滿滿，真的蠻推薦想要冬令進補的捧油來吃看看唷～

羊博士鍋物料理「親愛精誠清泉崗羊肉爐燒酒雞九尾雞」

地址：台中市沙鹿清泉路4之6號（中清路五段轉信義路口）

電話：0981 282 713

營業時間：12:30-14:00；16:00-21:30（週一公休）

FB：https://pse.is/5h2lym

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

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