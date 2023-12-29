超特別！ 水果霜淇淋加「芝麻醬」你吃過嗎？ 霜淇淋還買1送1 天天換口味

在過去鹿港曾是台灣三大港口之一，與台南安平和台北萬華齊名，有著「一府二鹿三艋舺」的稱號。鹿港的風情也常出現在文學或是藝術作品之中，也成為遊客必訪的彰化景點之一。鹿港小鎮不只保有古色古香的閩南式建築，還有一些融合新、舊元素的空間，以及新興景點，不妨花個一天的時間，到鹿港小鎮來趟懷舊之旅。

2023-12-23 11:01