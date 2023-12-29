超特別！ 水果霜淇淋加「芝麻醬」你吃過嗎？ 霜淇淋還買1送1 天天換口味
udn走跳美食／糖糖
糖糖最近在台中南屯這邊發現了一間很特別的芝麻醬專賣店，在網路小有名氣的申皇芝麻醬專賣店，賣的不只伴手禮招牌手工芝麻醬，還有販售霜淇淋，每天提供一種口味，重點是霜淇淋還享買一送一的優惠。
申皇芝麻醬專賣店位置
申皇芝麻醬專賣店目前在台中共有四間分店，糖糖今天是來到位在台中南屯向心南路上的南屯店，距離南屯好市多、豐樂公園、萬和宮不遠。
糖糖會注意到這間申皇芝麻醬專賣店，是因為門口處霜淇淋買一送一的海報，本來還以為是有水果跟巧克力兩種霜淇淋，結果詢問店員才知道每天只會供應一種口味的霜淇淋，而且口味都是依當天為主。
糖糖今天吃到的口味是哈密瓜霜淇淋，除了水果霜淇淋，還會淋上招牌芝麻醬，接著灑上堅果，再搭配蜜餞。
水果霜淇淋 80元
霜淇淋買一送一，等於一支才40元真的很划算，本來以為水果霜淇淋搭芝麻醬會怪怪的，沒想到吃起來一點也不違和，入口帶有哈密瓜的香甜，伴隨著濃郁的芝麻香氣，搭配香脆堅果層次超豐富。
申皇芝麻醬 – 台中南屯旗艦店
電話：04-23827267
地址：台中市南屯區向心南路943號
時間：11:00~21:00
臉書：https://www.facebook.com/sh.gifts/
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