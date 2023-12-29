超特別！ 水果霜淇淋加「芝麻醬」你吃過嗎？ 霜淇淋還買1送1 天天換口味

糖糖's 享食生活／ 文、圖／糖糖

udn走跳美食／糖糖

糖糖最近在台中南屯這邊發現了一間很特別的芝麻醬專賣店，在網路小有名氣的申皇芝麻醬專賣店，賣的不只伴手禮招牌手工芝麻醬，還有販售霜淇淋，每天提供一種口味，重點是霜淇淋還享買一送一的優惠。

申皇芝麻醬專賣店位置

申皇芝麻醬專賣店目前在台中共有四間分店，糖糖今天是來到位在台中南屯向心南路上的南屯店，距離南屯好市多、豐樂公園、萬和宮不遠。

糖糖會注意到這間申皇芝麻醬專賣店，是因為門口處霜淇淋買一送一的海報，本來還以為是有水果跟巧克力兩種霜淇淋，結果詢問店員才知道每天只會供應一種口味的霜淇淋，而且口味都是依當天為主。

糖糖今天吃到的口味是哈密瓜霜淇淋，除了水果霜淇淋，還會淋上招牌芝麻醬，接著灑上堅果，再搭配蜜餞。

水果霜淇淋 80元

霜淇淋買一送一，等於一支才40元真的很划算，本來以為水果霜淇淋搭芝麻醬會怪怪的，沒想到吃起來一點也不違和，入口帶有哈密瓜的香甜，伴隨著濃郁的芝麻香氣，搭配香脆堅果層次超豐富。

申皇芝麻醬 – 台中南屯旗艦店

電話：04-23827267

地址：台中市南屯區向心南路943號

時間：11:00~21:00

臉書：https://www.facebook.com/sh.gifts/

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

霜淇淋 水果 買一送一 堅果 好市多

相關新聞

超特別！ 水果霜淇淋加「芝麻醬」你吃過嗎？ 霜淇淋還買1送1 天天換口味

udn走跳美食／糖糖 糖糖最近在台中南屯這邊發現了一間很特別的芝麻醬專賣店，在網路小有名氣的申皇芝麻醬專賣店，賣的不只伴手禮招牌手工芝麻醬，還有販售霜淇淋，每天提供一種口味，重點是霜淇淋還享

日月潭最佳賞松盛地！唯美落羽松湖畔雙心花園 順訪全台最美月老廟

udn走跳旅遊／大海愛上藍天 全台最美的賞松盛地非日月潭向山莫屬，緊鄰全台最美的自行車道旁、看出去就是日月潭的青山綠水、向山遊客中心，雙心花園，整排落羽松整齊排列，就像置身在油畫裡，美的不可

鐵道迷衝了！「台中驛鐵道文化園區」文青選物店、復古車廂咖啡廳統統都有1次看

「台中驛鐵道文化園區」，占地2.9公頃，如同一座迷人的時光隧道，將舊火車站的風華再現，散發著濃厚的文化底蘊。這片富有歷史價值的園區，以復刻1940年代售票亭和展示二戰後鐵道發展歷程的實體火車為亮點，讓遊客近距離感受那段豐富的火車歷史。近期已吸引不少「鐵道迷」前往朝聖美拍了。

巷弄內的絕美玻璃屋！ 台中老字號約會慶祝餐廳「法月法式料理」當季食材與創意料理交織鮮美滋味

udn走跳美食／柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 台中老字號法式料理「法月法式料理」存在魚編的口袋名單好一段時間了，搬家後的新址就隱身在巷弄間的絕美玻璃屋之中，更多了幾分靜謐與神秘感；有別於傳統的法式料理，

彰化一日遊提案！古色古香景點「一府二鹿三艋舺」到鹿港小鎮走走

在過去鹿港曾是台灣三大港口之一，與台南安平和台北萬華齊名，有著「一府二鹿三艋舺」的稱號。鹿港的風情也常出現在文學或是藝術作品之中，也成為遊客必訪的彰化景點之一。鹿港小鎮不只保有古色古香的閩南式建築，還有一些融合新、舊元素的空間，以及新興景點，不妨花個一天的時間，到鹿港小鎮來趟懷舊之旅。

草莓控失心瘋！竟有重達2斤的超巨大草莓裸蛋糕，還有草莓寶盒、草莓生乳塔與草莓塔任你挑

udn走跳美食／柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 令人興奮的草莓甜點季終於到來啦！位在台中東區的「小鍋甜點咖啡」近期推出一系列的草莓甜點，特地選用鮮甜飽滿的苗栗大湖草莓，不但製作出足足重達兩斤的超巨大草

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。