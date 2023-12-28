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日月潭最佳賞松盛地！唯美落羽松湖畔雙心花園 順訪全台最美月老廟

大海愛上藍天旅遊日記分享／ 文、圖／大海愛上藍天

udn走跳旅遊／大海愛上藍天

全台最美的賞松盛地非日月潭向山莫屬，緊鄰全台最美的自行車道旁、看出去就是日月潭的青山綠水、向山遊客中心，雙心花園，整排落羽松整齊排列，就像置身在油畫裡，美的不可思議，來這裡你可以從不同角度欣賞，不管你要水上版、陸上版都有，現在正是落羽松轉紅最美的季節，喜歡的朋友可以把握時間前往欣賞這最美的時刻！

可順道拜訪全台最美的月老廟

整排落羽松整齊排列在湖畔邊，讓人彷彿置身在油畫裡，久久不能言喻，感動不已。影片分享

這裡設有許多觀景平台，讓人可以居高臨欣賞日月潭向山之美～

最佳遊玩方式，騎車自行環湖一圈。

日月潭向山最佳美拍景點：唯美落羽松湖畔雙心花園

讓人宛若來到璀璨的忘憂森林。現在是欣賞落羽松最美的時刻，喜歡的朋友要把握時機前來。

現在就跟我一起欣賞落羽松之美，影片分享

這裡不僅可以近距離接觸落羽松，穿梭在其中，還可以居高臨下，同時可以欣賞水上版、高空版、陸地版落羽松是日月潭最佳落羽松步道

2023/12/23最新松況分享

周邊必遊景點：龍鳳宮月老廟

原址在日月潭中的拉魯島，因921大地震坍方而遷移至龍鳳宮旁，成為全台最美的月老廟，也是全台第一座月老廟。

這裡視野極好，可以居高臨下欣賞日月潭之美～

龍鳳宮入口兩側採用龍與鳳造型的立體浮雕。

傳說中相當靈驗月老廟，相求姻緣的人可以來此求一支好籤。影片分享

龍鳳宮月老廟

台灣南投縣魚池鄉中山路291-26號

日月潭向山遊客中心

南投縣魚池鄉中山路599號

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天

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落羽松 日月潭 忘憂森林 步道 南投旅遊

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