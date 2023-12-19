台中必訪特色酒吧！冠軍級美式餐點、AI調酒給你滿分一拳

今年9月新開幕【Bias-嶺東一拳】，鄰近嶺東商圈、台中精密科學園區，結合美食、美酒、拳擊等元素，在眾多酒吧風格裡走出自己的style，憑藉著多款美式風味餐點與CP值超高的調酒，成為南屯必訪的特色餐酒館。

「開酒吧」是每位愛喝酒男生的夢想，老闆也不例外，擔任廚師已有8年的料理經歷的老闆，趁著晚上閒暇之餘，打算完成自己開酒吧的夢想，由於嶺東這區酒吧偏少，毅然決然決定選擇在此創業。

酒吧風格走美式工業風，融合老闆最愛的拳擊文化，透過UFC拳賽轉播，讓顧客享受美食美酒之餘，也能深入了解拳擊賽事的樂趣，藉此讓更多民眾喜歡觀看拳賽。

▲以冠軍腰帶為造型外觀的轉播電視，相當吸睛。

除了拳擊文化外，老闆想做酒吧是以「廚師」為主，不僅能提供調酒、生啤等飲品外，還要將餐點處理到好，老闆發揮自己多年的料理經驗，融合道地的美式口味，打造出一系列令人津津樂道的特色美食。

▲每季會做菜單調整（圖片來源：Bias-嶺東一拳）

民眾對於調酒的印象在於高單價、高消費，為了解決這個刻板印象，老闆特地選用「AI調酒機」，調配出來的調酒口味都經過老闆親自試過，確保口味品質是否到位，AI調酒機所調配「Classic cocktails」系列主打20種的經典調酒，僅需30秒就能製作出風味滿分的調酒，雖然沒有Bartender就在眼前調製的視覺享受，但有效的減少人力，讓調酒的價格更為親民，也使得餐點、調酒能以中低價位回饋給消費者。

※酒後不開車，安全有保障。未滿十八歲禁止飲酒。

▲圖片來源：Bias-嶺東一拳

柴窯熱狗英格蘭堡

店內招牌餐點之一，與坊間做法不一樣，使用烤製酥脆的英格蘭堡，夾入生菜、德式香腸、自製辣肉醬，最後撒上多力多滋增添口感，由英格蘭堡、德式香腸、多力多滋打造出三重酥脆口感，辣肉醬的辣與生菜的甜緊隨其後，多層次風味讓人一吃就愛上。

水牛城辣雞翅

喝美酒、看賽事怎能少了雞翅陪襯呢？皮酥肉嫩的炸雞翅裹上店家特調醬料，鹹香中帶點些許辣勁，相當過癮！比起道地美式風格，醬料的比例與口味都經過調整，更符合台灣人的喜好，吃完後只想再來一份。

松露起司薯條

選用口感更為酥脆的細薯，撒上滿滿的起司粉，搭配自製松露醬料，風味更上層樓，松露、起司、薯條三種風味在舌尖釋放，讓人忍不住一口接一口！

▲香酥雞塊、脆皮雞蛋豆腐可是店內超人氣的炸物品項。

生啤選用日本第一啤酒廠牌「ASAHI」，也是老闆最喜歡的生啤口味，啤酒還有百威、可樂娜、台灣金牌可供挑選。

※酒後不開車，安全有保障。未滿十八歲禁止飲酒。

「MOODS系列」有12種特調花果風味，可做成無酒精飲品，酒精濃度也能隨客人需求調整，店家每季都會推出不一樣的新口味，歡迎前來嚐鮮。

店家會在平日舉辦各式活動，像是雞翅日、樂炸日等，不同的主題活動使得用餐體驗更有趣味，晚上想要品嘗美食或是小酌一下嗎？來【Bias-嶺東一拳】準沒錯。





【Bias-嶺東一拳】

店家地址：台中市南屯區嶺東路864號

店家電話：0910908382

營業時間：20:00–02:00，公休日依粉絲專頁公告

停車資訊：路邊停車

粉絲專頁：https://bit.ly/4107VBz





延伸閱讀//台中人氣輕食餐盒│少油少鹽保留原始鮮甜 搭配紅藜飯更健康

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」