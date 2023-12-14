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台中「十大伴手禮」揭曉！購物節加碼抽百萬現金

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示意圖。圖／裕珍馨提供
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2024台中市十大伴手禮日前揭曉。　圖：台中市政府新聞局／提供
2024台中市十大伴手禮日前揭曉。　圖：台中市政府新聞局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2024第15屆台中市十大伴手禮」得獎名單日前出爐，共頒發37個獎項，包含十大伴手禮首獎、金口碑獎、評審團大獎及特賞好禮獎；獎項涵蓋食品類、非食品文創類，許多店家首度參賽就喜獲大獎。台中市市長盧秀燕表示，台中市十大伴手禮是城市品牌的重要指標，將台中吃、喝、用的好產品介紹給全世界，今年得獎上台授獎的老闆很多是年輕創業家，顯示台中伴手禮產業充滿創意與活力，期盼繼續「用最棒的商品拚經濟」。

十大伴手禮舉辦至今15屆，每年都讓人引頸期盼，所有參加者對自己的產品都非常有信心，「得獎產品代表城市的品牌」，獲獎後市府也會協助行銷推廣台中的好產品。盧秀燕也細數了獲獎產品，包括旅禾泡芙之家、華剛茶業、歐客佬精品咖啡、實心蛋捲等，特色是包裝精美、方便攜帶送給外賓；此外，對於父子創業的好頌流心巴斯克專門工作室、兄弟一同創業的旅人票亭，還有蒙恩聽障烘焙坊、愛之光 Flair 及小烏龜烘焙坊，分別是聽覺障礙、視覺障礙及腦麻病友的品牌，也讚譽有加。

台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊表示，為全面照顧到各種類別的伴手禮產業，工策會這次特別增設特賞好禮獎，讓飲品類、鹹食類、甜品類及農特產品類業者都有獲獎機會。此外，入圍百大「好禮標章」的商品也是品質保證，都是台中市十大伴手禮的優質產品與廠商。

▲十大伴手禮首獎－玄羽皇家滴雞精 。　圖：台中市政府新聞局／提供
▲十大伴手禮首獎－玄羽皇家滴雞精 。　圖：台中市政府新聞局／提供

工策會說明，號稱「史上競爭最激烈」的本屆選拔中，從247家業者中脫穎而出的「十大伴手禮首獎」，食品組8家分別是：亞尼克、玄羽皇家滴雞精、旅人票亭、似錦堂、伊莎貝爾烘焙觀光工廠、阿鏡師手路菜、小烏龜烘培、成真咖啡，以及非食品文創類的2家：sNug 給足呵護、山原色手工皂。

▲金口碑獎－歐客佬精品咖啡 。　圖：台中市政府新聞局／提供
▲金口碑獎－歐客佬精品咖啡 。　圖：台中市政府新聞局／提供

19家歷屆首獎店家競逐5個獎額的「金口碑獎」，得獎的是歐客佬精品咖啡、實心蛋捲、蒙恩聽障烘焙坊、星野製菓、裕珍馨。

▲特賞好禮獎－陳允寶泉 。　圖：台中市政府新聞局／提供
▲特賞好禮獎－陳允寶泉 。　圖：台中市政府新聞局／提供

「特賞好禮獎」為陳允寶泉、青鳥旅行、旅禾泡芙之家、仙園海鮮會館、東園食品、華剛茶業、陳石城、馨苑小料理、川咖啡、檸檬森林、好樂農莊、台中市梧棲區農會。

▲評審團大獎－青鳥旅行 。　圖：台中市政府新聞局／提供
▲評審團大獎－青鳥旅行 。　圖：台中市政府新聞局／提供

「評審團大獎」獲獎的是青鳥旅行、Alan&Ann 手作極品奶酪、咕嚕手作室、好頌流心巴斯克專門工作室、旅人票亭、法米法式甜點咖啡、膳馨民間創作料理、溫十八、木筆家、愛之光 Flair。

工策會表示，市府每年舉辦十大伴手禮選拔，不僅透過最美味、獨具特色的伴手禮宣揚台中新創與傳統融合的送禮文化，更不斷推陳出新的伴手禮吸引全台遊客到台中朝聖觀光，搭配當前正如火如荼舉辦的第五屆台中購物節，目前登錄金額已達210.7億元，下週加碼抽百萬現金，相信有更多人願意到台中來消費，朝向「富市台中、新好生活」目標邁進。十大伴手禮獲獎店可至「台中市十大伴手禮」臉書粉絲專頁查詢。

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