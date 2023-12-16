台中美味早午餐！ 超挑高2層樓「憲賣咖啡」用餐空間舒適 北歐丹麥風寬敞又療癒

我位於北屯區熱河路的憲賣咖啡，在台中小有名氣，主打北歐風丹麥的早午餐，是食女早午餐的愛店之一，除了有舒適又大的兩層樓用餐空間，餐點也從早午餐、下午茶、小點等都一應俱全，快跟著華少一起來看看這家店吧！

台中美食 咖啡廳 2023年11月26日

台中美食／主打北歐丹麥風的憲賣咖啡！超挑高2層樓用餐空間 美味早午餐必吃。

我位於北屯區熱河路的憲賣咖啡，在台中小有名氣，主打北歐風丹麥的早午餐，是食女早午餐的愛店之一，除了有舒適又大的兩層樓用餐空間，餐點也從早午餐、下午茶、小點等都一應俱全，快跟著華少一起來看看這家店吧！

憲賣咖啡怎麼去

憲賣咖啡位於熱河路上，周遭停車方便，除了旁邊有一個美福停車場，走路過對面的文心路，也有一個較大的城市車旅可以停。

更佛心的是，店家開放只要消費滿500元，就可以折抵一小時的停車費（最高可至40元），且不限公有或私人停車場，甚至連路邊停車格都可折抵呢！

憲賣咖啡環境

走進店內，他的用餐空間超級寬敞。

一樓的空間有個類似小包廂的地方，很適合三五好友一起來用餐。

挑高二樓的環境，一走進去就覺得身心被療癒。

憲賣咖啡菜單

憲賣咖啡提供的餐點非常多元多樣化，從早午餐、下午茶、甜點等都一應俱全。一頁是早午餐為主，包括哥本哈根早餐、烤乳酪三明治，藜麥豐收盆、優格盆等。

另一頁是飲品類為主，有多樣化的咖啡種類選擇，以及鮮榨果汁、牛奶、奶茶等。

憲賣咖啡餐點推薦-丹式脆皮烤豬

除了脆度跟嫩度恰到好處的脆皮烤豬外，還有丹式醃黃瓜跟鮮脆捲心菜，營養美味兼具，一旁的芝麻葉也可食用，搭配莓果醬跟酸奶青醬，再以酥炸洋蔥碎佐味，超級可口。

憲賣咖啡餐點推薦-憲賣天殺的招牌三明治

憲賣天殺的招牌三明治用一個外帶盒裝，打開後也有寫調理覆熱方式。

鬆軟的三明治麵包體，搭配來自丹麥Lurpak冠軍天然發酵奶油跟德國法國天然發酵起司，以及店家特調的義式豬肉醬跟蜂蜜，一口咬下去，爽度爆表。

憲賣咖啡餐點推薦-BBQ薯條

憲賣咖啡的招牌小點之一，分為原味跟BBQ兩種口味，我們這次點的是BBQ口味，口感鹹中帶甜，非常推薦大家可以試試看。

憲賣咖啡餐點推薦-憲賣咖啡16oz

憲賣咖啡的招牌！有滿滿的鮮奶油，再灑上些許糖粉點綴，可以一口喝到糖粉+奶油、奶油+咖啡、黑咖啡這三種味道。

憲賣咖啡餐點推薦-憲賣經典奶茶16oz

如果不喝咖啡，強烈推薦他們家的奶茶，喝起來蠻順口的，原本有點怕會太甜，但其實還好，早餐來一杯熱熱的奶茶解釋舒服！

當天還獲得一份咖啡濾掛包！

結語

如果要推薦台中的早午餐，憲賣咖啡絕對是我跟食女非常推薦朋友們來台中必吃的早午餐店家之一，先前朋友們來我們新家作客，我們還特地買了這家的早午餐招待他們。這可以算是真愛了吧。

憲賣咖啡

電話：04 2238 3366

地址：台中市北屯區熱河路二段128號

文章來源：跟著華少吃吃吃 FB：華少甫

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