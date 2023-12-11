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樂園浪漫雪國聖誕！匯聚燈光秀、佳節市集 與聖誕老人相見歡

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九族文化村「聖誕歡樂月」，多重驚喜打造浪漫雪國聖誕樂園。　圖：九族文化村／提供
九族文化村「聖誕歡樂月」，多重驚喜打造浪漫雪國聖誕樂園。　圖：九族文化村／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】一波波的冷氣團南下，為即將到來的聖誕節增添濃厚的佳節氣氛，位於南投日月潭的九族文化村，即日起至2024/1/1止推出「聖誕歡樂月」，以各種不同的驚喜體驗打造歡樂過節氛圍，包含天天聖誕老人、女郎快閃相見歡，還陪你坐音樂馬車，並發禮物給一起玩的小朋友。廣場12公尺高、南投最高的聖誕樹搭配雪花紛飛秀，不用出國一秒入境最歡樂浪漫的雪國樂園，逢週末假日園區延長營業時間到晚上七點，推出夢幻燈光秀，彷彿置身於夢幻童話故事當中，好拍又好玩。

▲變身雪國樂園，浪漫滿點。　圖：九族文化村／提供
▲變身雪國樂園，浪漫滿點。　圖：九族文化村／提供

歡樂聖誕月期間，九族文化村文化廣場上，聳立積雪皚皚的超高聖誕樹與雪國木屋，是造訪九族文化村必拍的打卡景點之一，尤其是整天每半小時，就有自天空飄落的聖誕雪花紛飛秀，更是不容錯過。除此之外，園區內還有聖誕老人、聖誕女郎快閃出現，與大小朋友見面合影同時發放聖誕禮物與糖果，更主動邀請大家一同搭乘溫馨浪漫的聖誕音樂馬車。

園區內的商店街變身成為佳節限定的聖誕小屋市集，琳琅滿目的聖誕禮物與特色商品。此外，園區內多家餐廳精心打造豐富、精緻的異國聖誕大餐，包含聖誕歡樂拼盤、甜點與雪人套餐等，滿足所有人對於聖誕節的美味期待。

▲推出夢幻燈光秀，彷彿置身於夢幻童話故事當中。　圖：九族文化村／提供
▲推出夢幻燈光秀，彷彿置身於夢幻童話故事當中。　圖：九族文化村／提供

九族文化村聖誕歡樂月期間，每逢週六日延長營業至19:00，加碼演出聖誕音樂燈光秀，當璀璨聖誕燈飾隨著音樂閃爍搖擺，天空緩緩落下潔白的雪花，感動十足幸福滿分。而12/23、12/24這聖誕夜前兩天更是迎來歡慶聖誕的重頭戲，園區特別推出平安夜聖誕遊行與舞會，邀請遊客戴上聖誕帽，與聖誕老人一同隨音樂舞動、上街歡慶聖誕，將佳節氣氛推升到最高潮。凡是歡樂聖誕月(十二月壽)星預約除了贈送小禮物之外，加碼贈送聖誕帽。以及以及12/23至12/25，每天前2,000名入園遊客還加贈聖誕限定小紅帽。

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九族文化村 聖誕節 市集

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