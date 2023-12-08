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彰化必買伴手禮！「21款人氣商品」票選出爐一次看

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彰化300金好禮選出21款必買伴手禮。　圖：彰化縣政府／提供
彰化300金好禮選出21款必買伴手禮。　圖：彰化縣政府／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】彰化縣政府為鼓勵縣內產業積極創新、轉型並增加品牌形象，透過良性競爭帶動相關產業發展，舉辦2023彰化金好禮甄選活動，日前在縣府舉行頒獎暨宣傳記者會，彰化縣長王惠美與會頒獎及行銷得獎商品。

王縣長表示，彰化建縣300年，彰化是一座非常有料、很有故事的城市，也是農工大縣，有許多隱形冠軍，也有許多青年返鄉創業，這次辦理的「彰化300金好禮」，有200件商品參加，經過專家初審、網路票選及現場投票三階段層層競爭，選出【金質獎食品類有10款，非食品類有10款，還有網路人氣獎、現場人氣獎、超威人氣獎，總計38個獎項】、21款商品，彰化必買伴手禮，脫穎而出，多項好禮任你選，讓大家送禮自用兩相宜。

這次選出21款，在食品類，有知名肉圓、羊肉爐，還有選用彰化季節食材的芭樂酥、有機芝麻油、知名鹹蛋糕、特殊技術的千層肉乾、手工餅乾等；非食品類，則有寓教於樂的地墊、積木磚、實木DIY組合，百年知名香鋪、織襪等商品也榜上有名，得獎商品十分多元，展現彰化很有料的實力。

這次獲獎的金好禮商品，將由5位訂閱數10萬名以上的知名 YouTuber 阿臉呷跨賣、阿六一遛阿寬、小蘋肚子餓、夫夫之道、豬豬隊友來開箱推薦，知名網路購物平台「博客來」也預計於年前上架，方便國內外朋友來選購，也有縣內知名景點成美文化園區、臺灣玻璃館、戶羽機關車園區、百寶村等4處，預計12月也買得到部分商品。

▲彰化必買伴手禮，脫穎而出，多項好禮任你選，送禮自用兩相宜。 　圖：彰化縣政府／提供
▲彰化必買伴手禮，脫穎而出，多項好禮任你選，送禮自用兩相宜。 　圖：彰化縣政府／提供

【食品類】

01. 阿三肉圓有限公司

02. 花壇鄉農會農民購物中心

03. 新建美興業股份有限公司

04. 樂林食品有限公司

05. 天禾日有限公司

06. 彰化縣埤頭鄉農會

07. 妙參十五商行

08. 憶琦樂烘焙

09. 里昂精緻食品有限公司

10. 山寄製菓所。

【非食品類】

01. 華新橡膠工業股份有限公司

02. 蕈優生物科技股份有限公司

03. 泉飛揚磚業開發有限公司

04. 卡里善之樹有限公司

05. 二寶國際有限公司

06. 艾悅國際股份有限公司

07. 煒展國際企業有限公司

08. 原木香股份有限公司

09. 施金玉沐香齋有限公司

10.台卷木建材有限公司

【網路人氣獎】

旭聖旺實業有限公司

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