快訊

快訊／APPLE和男友官宣結婚 既是人妻又當媽雙喜臨門

美麗島民調／賴蕭配擴大差距 領先侯康配8.5個百分點

台北寶可夢中心入場、領特典規則、營業時間一次看！28種開幕紀念商品「這款佛心價」必搶

逢甲商圈銅板價「厚蛋燒」ㄉㄨㄞ彈療癒，炙燒香氣罪惡撲鼻

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

位於逢甲商圈的築地【樂】厚蛋燒，小小的攤子卻有著超高的人氣，店家將日本關西玉子燒與台灣人喜愛的口味做結合，使用獨家昆布高湯與在地直送新鮮雞蛋製作，呈現口感細緻綿密又軟嫩的厚蛋燒。

▲多種口味可以選擇。
▲多種口味可以選擇。

▲厚蛋燒的製作過程繁瑣，蛋液需要分三次下鍋，並使用特製板固定整形，讓口感更為紮實又不失彈性。
▲厚蛋燒的製作過程繁瑣，蛋液需要分三次下鍋，並使用特製板固定整形，讓口感更為紮實又不失彈性。

▲店員將蛋液層層堆疊，療癒感十足，陣陣蛋奶香氣不斷飄散於空氣中。
▲店員將蛋液層層堆疊，療癒感十足，陣陣蛋奶香氣不斷飄散於空氣中。

▲美乃滋經過炙燒處理，色香味俱足！
▲美乃滋經過炙燒處理，色香味俱足！

柳葉魚卵

層層堆疊的厚蛋燒上，有著厚厚一層魚卵美乃滋，增添幾分香甜風味，店家用料大方，將大把魚卵隨意鋪上，一顆顆飽滿的橘紅色顆粒豐富了口感，整體軟嫩多汁，每一口都能吃到嗶嗶啵啵，爽度爆表！

龍蝦沙拉

使用特製龍蝦沙拉醬搭配奶油沙拉，將西式與日式雙重結合，充滿獨特的異國風情，配料海苔中和了美乃滋的甜膩，每一口都讓人驚艷不已，是人手一盒的招牌品項！

▲柳葉魚卵(左)，龍蝦沙拉(右)。
▲柳葉魚卵(左)，龍蝦沙拉(右)。

大阪燒

厚蛋燒版本的大阪燒與其他品項相較之下偏甜，柴魚、美乃滋兩種風味交織，散發出濃濃的日式風情，完整還原大阪燒的味道。而調味部分不會過於鹹膩，加入柴魚與玉米完美點綴，一次滿足視覺、嗅覺、味覺的三重饗宴。

山葵鮪魚

採用靜岡油漬鮪魚搭配香氣十足的山葵泥，再撒上乾蒜粉提味，底部生菜讓整體不會過於油膩，而山葵的比例恰到好處，讓不敢吃山葵的人都願意嘗試。

金沙蟹佬(隱藏版)

蛋黃醬配上蟹風味棒，炙燒過後的香味只有「舒服」兩字可以形容！鹹蛋黃特有的鹹香，在甜膩的美乃滋與蟹肉棒的襯托下更顯和諧，是大人小孩都愛不釋口的味道，隱藏版限定口味錯過可惜！

看似簡單、療癒的厚蛋燒，其實需要花費相當多的心力與技巧，不論是高湯的調配、火候的控制，又或者是翻鍋時機的拿捏，都得經過經驗與長時間的累積，將每個環節一步步細心完成，才能呈現給客人最美味的街邊美食。若有機會來到逢甲商圈逛逛，築地【樂】厚蛋燒 逢甲直營店會是你的最好的選擇。


築地【樂】厚蛋燒 逢甲直營店

店家地址：台中市西屯區逢甲路20巷28弄1號

營業時間：週一至週四16:00-23:00，週五至週日15:30-23:30

聯絡電話：0968550585

粉絲專頁：http://pse.is/58z2tq


延伸閱讀//台中伴手禮推薦｜30年經典品味再續 創新夏威夷果牛軋糖必買

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

沙拉 大阪 龍蝦

延伸閱讀

IKEA「熊熊包」免掏錢帶回家！12月限定必吃「厚巧克力霜淇淋」銅板價開賣 再冷都要吃

不只6元小確幸！全聯「隱藏版漢堡包」再掀熱議 內行人讚「這款」更好吃

美式10元！全家私品茶「慢煮焦糖奶茶」嘗鮮再折價 全聯「咖啡買1送1」銅板價 還有星巴克一日「2杯6折」

上班族瘋搶！全聯「最療癒的買一送一」引熱議 「4款絲滑飲料」銅板價現泡現喝

相關新聞

逢甲商圈銅板價「厚蛋燒」ㄉㄨㄞ彈療癒，炙燒香氣罪惡撲鼻

小小的日式攤位佇立在逢甲街弄中，「築地【樂】厚蛋燒 逢甲直營店」有著無法被隱藏的美味。

花田怪獸免費拍！ 「2023花現龍井」必拍絕美波斯菊花海+超萌彩繪貨櫃怪獸同框

花田怪獸免費拍！ 「2023花現龍井」必拍絕美波斯菊花海+超萌彩繪貨櫃怪獸同框

超大面積花田必拍！夢幻秘境「粉紅百日草」大爆發 沉浸壯觀無邊際「粉色花海」療癒少女心

整片粉色百日草包場拍！今年南投竹山的粉紅百日草大爆發，地廣人稀，可以把整片飽和又夢幻的花海...

台中長榮桂冠酒店　邂逅王者風範的優雅魅力

氣候宜人的台中市腹地廣大，精華區近年來急速發展，高樓如雨後春筍般冒了出來，豪華新穎的飯店也不斷增加，而位於台中市最繁忙的台灣大道旁，最老牌的五星級酒店在新浪潮中挺立爭雄，正慶祝30週年的榮耀時刻，傳承著老派紳士的優雅與雄渾內在，兀自發光。

耶誕活動再加一！「草悟系聖誕村」市集唱片裝置音樂派對統統都有

耶誕活動再加一！歡樂的耶誕季即將降臨台中，2023「草悟系聖誕村PARKLANE CHRISTMAS」自11月24日至明年01月02日綻放，今年以「耶誕紅通通」為主題，帶來了一場充滿熱鬧歡樂的盛宴，中部人一定要體驗一下耶誕氛圍。

台中誠品生活480陸續解鎖 2至4樓12月1日起開放體驗

位於台中七期市政路上的「誠品生活480」，繼之前已經開出5樓書店和B1美食街後，2至4樓等部分樓層12月1日起開放體驗，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。