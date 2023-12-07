逢甲商圈銅板價「厚蛋燒」ㄉㄨㄞ彈療癒，炙燒香氣罪惡撲鼻
位於逢甲商圈的築地【樂】厚蛋燒，小小的攤子卻有著超高的人氣，店家將日本關西玉子燒與台灣人喜愛的口味做結合，使用獨家昆布高湯與在地直送新鮮雞蛋製作，呈現口感細緻綿密又軟嫩的厚蛋燒。
柳葉魚卵
層層堆疊的厚蛋燒上，有著厚厚一層魚卵美乃滋，增添幾分香甜風味，店家用料大方，將大把魚卵隨意鋪上，一顆顆飽滿的橘紅色顆粒豐富了口感，整體軟嫩多汁，每一口都能吃到嗶嗶啵啵，爽度爆表！
龍蝦沙拉
使用特製龍蝦沙拉醬搭配奶油沙拉，將西式與日式雙重結合，充滿獨特的異國風情，配料海苔中和了美乃滋的甜膩，每一口都讓人驚艷不已，是人手一盒的招牌品項！
大阪燒
厚蛋燒版本的大阪燒與其他品項相較之下偏甜，柴魚、美乃滋兩種風味交織，散發出濃濃的日式風情，完整還原大阪燒的味道。而調味部分不會過於鹹膩，加入柴魚與玉米完美點綴，一次滿足視覺、嗅覺、味覺的三重饗宴。
山葵鮪魚
採用靜岡油漬鮪魚搭配香氣十足的山葵泥，再撒上乾蒜粉提味，底部生菜讓整體不會過於油膩，而山葵的比例恰到好處，讓不敢吃山葵的人都願意嘗試。
金沙蟹佬(隱藏版)
蛋黃醬配上蟹風味棒，炙燒過後的香味只有「舒服」兩字可以形容！鹹蛋黃特有的鹹香，在甜膩的美乃滋與蟹肉棒的襯托下更顯和諧，是大人小孩都愛不釋口的味道，隱藏版限定口味錯過可惜！
看似簡單、療癒的厚蛋燒，其實需要花費相當多的心力與技巧，不論是高湯的調配、火候的控制，又或者是翻鍋時機的拿捏，都得經過經驗與長時間的累積，將每個環節一步步細心完成，才能呈現給客人最美味的街邊美食。若有機會來到逢甲商圈逛逛，築地【樂】厚蛋燒 逢甲直營店會是你的最好的選擇。
店家地址：台中市西屯區逢甲路20巷28弄1號
營業時間：週一至週四16:00-23:00，週五至週日15:30-23:30
聯絡電話：0968550585
粉絲專頁：http://pse.is/58z2tq
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