台中長榮桂冠酒店　邂逅王者風範的優雅魅力

【文：韓若紫，攝影：亞瑟王】

氣候宜人的台中市腹地廣大，精華區近年來急速發展，高樓如雨後春筍般冒了出來，豪華新穎的飯店也不斷增加，而位於台中市最繁忙的台灣大道旁，最老牌的五星級酒店在新浪潮中挺立爭雄，正慶祝30週年的榮耀時刻，傳承著老派紳士的優雅與雄渾內在，兀自發光。

▲駕駛格上租車的Volkswagen Polo與質感高雅的旅宿相得益彰。

▲30週年精華集錦展示牆，可以看見長榮桂冠酒店(台中)默默做公益的行善事蹟。





經典品牌以細緻服務擄獲人心

1993年開幕的長榮桂冠酒店(台中)，標誌著幾個世代人們的共同記憶，宏偉醒目的建築，即便在現今爭雄鬥奇的都市新建築中，酒店的氣派絲毫不遜色，並且與時俱進，外牆貼上EPS隔熱節能板，使酒店的用電量約為一般建築物的8%，堪稱ESG企業永續經營典範，銀白色系外牆隨著晨昏更迭，色調由銀白轉為玫瑰金不同層次的變化，質感非凡自帶王者風範。

踏進長榮桂冠酒店(台中)門口，兩側列柱上印著「長榮精彩、桂冠三十」大大的字體格外吸睛，二樓餐廳前牆面上正展示著這家酒店30年來的精華集錦，以及默默行善的公益活動。酒店曾經接待過昔日世界三大男高音帕華洛帝、卡列拉斯，英國前首相柴契爾夫人、維也納愛樂、馬友友、劉德華及五月天等世界級名人政要，展示其高度，不過展示牆上的第一句話寫著：「體貼如家人般的細膩服務」一直是長榮多年秉持的服務精神。」揭示酒店屹立半甲子的深度。在光速發展的年代，位居精華路段上的長榮桂冠酒店(台中)面對新浪潮衝擊，也不斷推陳出新，例如充滿童趣的「恐龍森友會」主題房，讓小朋友置身童話故事般情境的兒童遊戲室、海底笑笑屋等空間，甚至打造大朋友不容錯過的夜市懷舊遊戲室，打彈珠、吊酒瓶、套圈圈等，讓大小朋友拍不停、玩翻天，老牌酒店玩出一身輕盈。

▲恐龍森友會住房專案贈品琳瑯滿目。

▲全台獨創「恐龍森友會」主題房，超受小朋友喜愛，住房好禮7重送，再免費看恐龍展。

▲飯店1樓的拾光回憶商店集結了5-7年級生的共同回憶。





法式手法演繹日式鐵板燒料理

長榮桂冠酒店(台中)擁有6間餐廳，2樓冠品鐵板燒供應法式無菜單料理，主廚曹茗欽介紹打頭陣的法式焗烤乳酪洋蔥湯，他說：「這洋蔥從24公斤炒到剩下4公斤，大概至少花5個小時翻炒，炒出濃郁香氣而不能炒焦。」洋名Mark的曹主廚接著又端出準備調味的醬汁說：「這用牛肉湯慢慢濃縮出來當基底，新鮮頂級食材只要這樣簡單調味。」老師傅說得「簡單」，卻是基本功傳承的精髓，只運用天然食材，精緻與完美，真正懂吃的老饕就知道。

▲冠品鐵板燒以法式手法演繹日式料理，食材好，對於烹調細節也非常講究。





發揚本土特色 向世界發光

酒店接待大廳後方的點心坊，櫥窗內陳列著精緻迷人的巧克力，原來長榮桂冠酒店(台中)還有專屬的巧克力主廚，與酒店同壽的點心坊，手製巧克力堪稱「鎮店之寶」，掌管點心坊的張志宏主廚滿懷熱情，他的手製巧克力參加「世界巧克力大賽」，和「英國AOC國際大賽」都獲金牌肯定。今年國慶煙火在台中舉辦，張主廚特別設計代表台中各處的地標呈現在巧克力上，內餡佐以台灣農特產品，例如南投的百香果、北港的金剛花生、宜蘭的紅心芭樂，甚至雲林的黑蒜頭、六龜的胡椒粒等，與巧克力搭配竟無違和感。走過30年歲月的長榮桂冠酒店(台中)，身段華麗優雅依舊，而且時時創造驚奇！

▲雙十慶典住房專案贈長榮國慶煙火限量版悠遊卡及國慶巧克力。





飯店資訊

長榮桂冠酒店 (台中)

地址：台中市西屯區台灣大道二段666號

電話：04-2324-2277

網址：www.evergreen-hotels.com/branch2/index.jsp?lang=zh-TW&d1b_Sn=5

2023菁鑽券住宿專案

每張票券價格$3,999，持券1張，可擇A或B方案使用

A：平日入住標準樓層高級家庭房，含早餐2客。

B：假日入住標準樓層高級家庭房，不含早餐。

2023使用菁鑽券注意事項

✳ 農曆春節期間及台中自行車週期間得依本券票面金額視同現金折抵並補足當日售價差額。

✳ 如指定入住其他房型，需另付房價差額。

✳ 週六及連續假日加價$1,200

✳ 平假日定義及展期(節慶)活動使用方式，請參閱飯店行事曆或官網公告。

恐龍森友會 住房專案 限量預訂

即日起至2023/12/31，高級家庭房NT$6,299起，豪華家庭房NT$7,299起(總價值約NT$16,500)，享39折優惠。

專案贈送：長榮夾腳拖x4、科博館門票x2、恐龍麻布提袋x1、恐龍蛋x2、恐龍涼感巾x1、兒童運動水瓶x1、德恩奈牙刷牙膏組x1

專案使用注意事項

✳ 入住「恐龍森友會」主題客房，含4客早餐(房型為高級家庭房＆豪華家庭房)。

✳ 旺日(週五、週日、連續假日最後一日)加價NT$300；週六及連續假期加價NT$3,300。

✳ 免費使用B1健身中心設施(健身房、兒童遊戲室、戶外泳池、三溫暖)、免費停車。

✳ 恐龍主題房號將隨機安排，恕不指定，本館保有專案修改及變更活動之權利。

✳房內各項擺飾非贈品(如：抱枕、玩偶等)，請勿帶走。





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