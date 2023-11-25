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南投草屯踩點！ 參觀台灣的「侏儸紀公園」、探訪山間的美術館、享用草屯名產手工麻糬

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖／IG @weng_tzuyun、@claire_33_life
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南投草屯的舊名為「草鞋墩」，據說是因為過去來往的旅人常在此丟棄破損的草鞋，因而得名。今天要介紹草屯景點推薦，有可以親近動物的動物樂園，也有能夠欣賞藝術品、工藝品的展覽館，還有草屯的名產手工麻糬等，一起來看看可以南投草屯一日遊怎麼玩！

草屯景點：南投一日遊行程推薦

九九峰動物樂園

圖／IG @weng_tzuyun
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九九峰動物樂園以鳥類為主題，廣闊的園區分為很多不同區，在此可以看到鸚鵡、鴕鳥、紅鶴等各式各樣的鳥類，園區內的「恐龍之丘」還有大型的恐龍模型，猶如來到了台灣版的「侏儸紀公園」，園區內也有碰碰車、軌道火車等遊樂設施，在親近鳥類動物的同時，也能夠盡情遊玩。

圖／IG @weng_tzuyun
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地址：南投縣草屯鎮富頂路一段⼀段726巷99號

連絡電話：04 9256 5107

營業時間：週一～五 9:00-17:00、週六、日 9:00-17:30

毓繡美術館

圖／IG @_c.picss_
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毓繡美術館是位於南投草屯的私人美術館，館內有當期展可以參觀，美術館的建築也非常有設計感，到此除了可以欣賞藝術品之外，也不要忘了感受建築本身的特色。特別需要留意的是，毓繡美術館的參觀不需要門票，但是採線上事先預約制，館內禁止拍照、使用通訊軟體（園區內則不受限制），想要到此參觀的人記得要注意這些規定。

圖／IG @_c.picss_
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地址：南投縣草屯鎮健行路150巷26號

連絡電話：04 9257 2999

營業時間：週二、三、五～日 10:00-17:00、週四 10:00-15:00

台灣工藝文化園區

圖／IG @teatea_life
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隸屬於國立台灣工藝研究發展中心的台灣工藝文化園區占地廣闊，有「工藝文化館、工藝設計館、生活工藝館、地方工藝館」等館舍。館內有許多以工藝為主題的展覽可以參觀，還經常會舉辦各種工藝的工作坊、體驗活動，可以在此待上一整天，不論是想要更加認識台灣的工藝發展，或者是想找個室內的場館逛逛展，都可以到此參觀。

圖／IG @lyw_unique
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地址：南投縣草屯鎮中正路573號

連絡電話：04 9233 4141

營業時間：週二～日 9:00-17:00

草屯美食：南投一日遊行程推薦

林果探戈

圖／IG @5400.daily
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以義式餐點為主的「Ringo Tango 林果探戈」位於台14線旁，可愛溫馨的店面就像是來到了童話之中的小屋，餐點可以自行選擇要義大利麵或是燉飯，有培根、蛤蜊、野菇雞肉等主料，以及白酒清炒、紅醬、青醬等醬料，也有提供其他的套餐和飲品，中午可以到此飽餐一頓！

圖／IG @5400.daily
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地址：南投縣草屯鎮中正路254之69號

連絡電話：04 9256 8559

營業時間：週三～日 11:00-19:00

三月半咖啡

圖／IG @claire_33_life
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三月半咖啡打造出了高質感的用餐環境，光是店門口的招牌和擺設就能夠拍出絕美的照片。正餐的部分有義大利麵、燉飯、招牌定食、鍋物、手工窯烤披薩等多樣的選擇，如果想來吃甜點、喝下午茶，也有各式點心、茶飲、咖啡等，到南投草屯時不要錯過！

圖／IG @claire_33_life
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地址：南投縣草屯鎮育英街109號

連絡電話：04 9231 8150

營業時間：週一～五 11:00-21:00 週六、日 11:00-21:30

方愫馨草屯手工麻糬

圖／IG @food_520_520
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來到了南投草屯，不要忘了來買盒知名的「方愫馨草屯手工麻糬」回去當作伴手禮！創立至今已有60多年歷史的方愫馨草屯手工麻糬，以古早味的手工麻糬聞名，有招牌、花生、芝麻、紅豆、鹹麻糬等多種口味可以選擇，不論是想要自己帶回去享用，或是當作送人的禮物都很適合！

圖／IG @food_520_520
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地址：南投縣草屯鎮中山街193號

連絡電話：04 9239 1703

營業時間：5:30-21:00

延伸閱讀>>南投景點｜白天欣賞南投的好山好水，晚上一邊享用美食一邊看夜景！

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